Lehullott a lepel: ezért választotta Magyarországot valójában a kínai BYD autógyár

Nem véletlenül választotta Magyarországot a kínai BYD autógyár, a CNN szerint a lépés lehetővé teszi, hogy megkerüljék a magas vámokat és csökkentsék a geopolitikai feszültségeket. A BYD globális terjeszkedési törekvései egyébként nem új keletűek, a vállalat 1998-as rotterdami leányvállalatának megalapítása óta fokozatosan építi nemzetközi jelenlétét.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, amellett, hogy a kínai BYD autógyár 5000 járművet küldött Európába, gyárakat telepít Magyarországon és Mexikóban. A lépés meglehetősen fajsúlyos a globális piacon, hiszen ezzel a BYD megelőzheti a Teslát. Az amerikai Elon Musk vállalata 2023-ig egyértelműen a világ vezető elektromosautó-értékesítője volt. Ennek a stratégiának a kulcsa Magyarország és Mexikó, amelyeket a BYD az európai és észak-amerikai piacok kapujának tekint.

Mi is írtunk róla többször is (lásd alább) és a CNN cikke is felhívja a figyelmet, hogy a BYD decemberben vállalta, hogy Magyarországon hozza létre első európai személygépkocsi-gyártó üzemét. A magyar kormány ezt az ország egyik legjelentősebb beruházásaként üdvözölte, Orbán Viktor miniszterelnök pedig megjegyezte, hogy a beruházás több ezer munkahelyet teremt Szegeden. Eközben a BYD egy mexikói gyár terveit is fontolgatják, de 2024 januárjáig ezt még nem erősítették meg.

A szakértők úgy vélik, hogy ezek a bővítések lehetővé teszik a BYD számára, hogy megkerülje a magas vámokat és lehűtsék a geopolitikai feszültségeket. Kiemelik, hogy Magyarország például belépési pontként szolgál az Európai Unió piacára, és költségelőnyöket kínál más regionális csomópontokkal szemben. Hasonlóképpen, a mexikói gyártás beindítása lehetővé tenné a BYD számára, hogy kihasználja az Egyesült Államok-Mexikó-Kanada megállapodás (USMCA) előnyeit, ami potenciálisan megkönnyítené a hozzáférést az észak-amerikai piachoz anélkül, hogy meredek importvámokkal kellene a BYD-nak szembenéznie.

A BYD globális terjeszkedési törekvései nem új keletűek; inkább hosszú távú ambíciókat tükröznek, mint a protekcionista tendenciákra adott puszta reakciókat. A vállalat 1998-as rotterdami leányvállalatának megalapítása óta fokozatosan építi nemzetközi jelenlétét. A mostanra már több mint 70 országra kiterjedő, növekvő lábnyomával és a járműexport agresszív növekedésével (tavaly 334%-kal növekedett a kínai gyártó exportja) a BYD stratégiai pozíciót foglal el a világ autópiacán.

A nemzetközi piacokon való további terjeszkedés során az elemzők szerint a BYD számára kulcsfontosságú lesz a helyi gyártás. A kulcsfontosságú piacokhoz közeli gyárak létesítése helyi támogatást szerezhet, és potenciálisan kedvezőbb bánásmódhoz vezethet a kormányok részéről - ez a taktika egyre fontosabbá válik a jelenlegi geopolitikai dinamika miatt.