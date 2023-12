Megszólalt a polgármester a szegedi BYD-gyárról: az első időszakban érkezni fognak kínai munkavállalók is

Hatalmas siker, hogy Szegeden épülhet fel a kínai BYD autógyár, teljes a politikai konszenzus az ügyben - ezt mondta a polgármester.

Teljes politikai konszenzus van Szegeden arról, hogy a kínai BYD autógyártó a városban építse fel az új gyárát - erről maga a szegedi polgármester beszélt az RTL-nek adott interjújában. Mint Botka László fogalmazott, nem akkumulátorgyár, hanem összeszerelő üzem épül, egy szabályos autógyárat kell elképzelni.

A polgármester elmondta, hogy az autógyár szegedi jelenléte hatalmas siker lesz a városnak.

A teljes gyártási kapacitás ide fog jönni, tehát ez azt jelenti, hogy nem összeszerelő üzem fog Szegeden épülni, hanem itt fogják gyártani a legmodernebb elektromos autókat

- fogalmazott Botka László. Mint mondta, Szegeden teljes a politikai egység, és a kormánnyal is hamar dűlőre jutottak a kérdésben. Azt persze sajnálja, hogy ez különlegesnek számít. Botka ezután arra is kitért: elkerülhetetlen, hogy kínai munkavállalók is érkezzenek emiatt Magyarországra, de nagyon fontos feladat miatt tesznek majd így:

Egészen biztos, főleg az első időszakban érkezni fognak kínai munkavállalók is, elsősorban azért, hogy betanítsák a magyarokat

- mondta erről a polgármester.