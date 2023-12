Kiderült, ennyi pénzért épülhet meg a szegedi BYD-gyár: a kormány nem ide tette volna az üzemet?

Egyelőre nem látni, pontosan kik dolgozhatnak majd a BYD új, Szegedre tervezett autógyárában. Lehet, hogy a szomszédos vármegyéből is érkeznek majd melósok?

Annak ellenére, mekkora volt Szeged öröme attól, hogy a kínai autógyártó, a BYD a dél-magyarországi városban építi fel legújabb gyárát, most máris sötét fellegek gyülekeznek a beruházs felett - erről számol be az RTL Híradó. Mint kiderítették, Szegedről vélhetően nem valami sokan fognak majd az új gyárban dolgozni, már ha a térség munkanélküliségi számait vesszük alapul.

Pénteken, amikor Szijjártó Péter Szegeden bejelentette a gyár érkezését, még Botka László, a város polgármestere is nagy örömről beszélt annak kapcsán, hogy a kínai autógyártó éppen a déli városba érkezik.

Van is minek örülni, a térségben ugyanis - Békés vármegyét is beleértve - komoly a munkanélküliség, így biztosan lesz munkás bőven. Az azonban elkerülhetetlen, hogy legalábbis az első időszakban kínai munkavállalük is érkezzenek, leginkább betanítani azokat a magyarokat, akik majd végül dolgozni fognak az összeszerelő üzemben. Szegeden azonban alacsonynak számít a munkanélkülési index, így várhatóan éppen a vármegyében élők mennek majd kevesebb számban munkát vállalni, ha a gyár egyszer majd felépül.

Mindeközben a Népszava arról ír, a szegedi beruházás értéke eléri az 5 milliárd eurót (kb. 1900 milliárd forint), amely valóban nagyobb az eddigi legmagasabb összegű debreceni CATL-beruházásnál. Állítólag a magyar kormány nem Szegedet preferálta a versenyben, de a kínaiak letették a voksukat Szeged mellett. Vélhetően azért, amit a beruházási döntést Szijjártó Péterrel együtt bejelentő Botka László mondott: Szeged felsőoktatási, tudományos és képzési központ, ami megfelelő hátteret ad a BYD itteni beruházásához. Így a szakember utánpótlási, valamint a lehetséges kutatási és innovációs igényekhez.