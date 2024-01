Veszélyben lehet a szegedi gyárépítés is? Komoly EU-s vizsgálatot kap a nyakába a BYD

Komoly vizsgálat készül több kínai autógyártó cégnél is. Egyikük épp most készül Szegedre települni.

Vizsgálatot indít az Európai Bizottság több kínai elektromos autógyártó, köztük a Szegedre települő BYD vállalattal szemben is. A vizsgálatok akár vámok kivetéséhez is vezethetnek - írja a Portfolio.

Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy a kínai BYD Szegeden kívánja felépíteni új gyárát. Az Európai Bizottság nyomozói viszont a közeljövőben több kínai autógyártónál is vizsgálatot fognak tartani, vizsgálat jöhet többek között a BYD, a Geely, vagy a SAIC-nál is. A nem kínai autógyártóknak, vagyis a Teslának, a Reanult-nak és a BMW-nek viszont nincs oka az aggodalomra.

Az októberben kezdődött és várhatóan 13 hónapig tartó vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a kínai gyártmányú elektromos járművek tisztességtelen előnyhöz jutnak-e az állami támogatások révén. A lépés Kína szerint túl protekcionista, és feszültséget kelt Európa és Kína között.

