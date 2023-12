Letarolná Magyarországot az új, filléres kínai villanyautó: így most akár 0 forintért is a tiéd lehet

Kevesebb mint 5 millió forintba kerül a legolcsóbb kínai villanyautó Magyarországon. A kisautó kínai gyártmányú, a mopedautó és a személyautó között áll a határon. Mint kiderült, akár 0 százalékos önerővel is be lehet szállni.

Lefutóbbi, "Berúgták az ajtót és alááraznak a kínaiak: ezek most a legolcsóbb elektromos autók Magyarországon" című cikkünkben összeszedtük, melyek a legolcsóbb elektromos autók jelenleg hazánkban. Viszont azóta már nem a Smart EQ Fortwo-t lehet a legkevesebb pénzért (7 440 000 forintért) kihozni a kereskedésekből. Ugyanis magyar árat kapott a Cenntro Avantier nevű kis kínai villanyautó is.

A 30 lóerős, maximum 180 km hatótávú minikocsi legolcsóbb hazai listaára 12 500 euró (kb. 4,7 millió forint) plusz áfa, de mint a Pénzcentrum értesült, az importőr az első 50 modellt 10 990 euróért, azaz majdnem 4,2 millió forint plusz áfáért adja. Egyébként a gyártónak több kishaszonjárműve is van, és márka az egész kínálatot Magyarországról terítené Európában.

Enniyért viszont van benne légkondi, tolatóradar és kamera, viszont a sebessége 90 km/órára van korlátozva - úgyhogy tényleg csak városi használatra ajánlják. Külön érdekesség, hogy korábban az eMAG-on is meg lehetett venni, 500 ezer forint előleget kellett befizetni, hogy fixen 4 999 000 forintért a miénk legyen.

Önerő nélkül is beszállhatsz

Az 5 milliós összeg azért is lehet ideális, mert nem muszáj a lízinghez nyúlni, hanem egy önerő nélküli személyi hitelből is megoldható akár 100 százalékban is az autóvásárlás! A Pénzcentrum kalkulátora szerint ennyi pénzt 5 éves futamidőre 114 482 forintos törlesztővel vehetünk fel az MBH Banktól, a THM 13,99%. Nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank ajánlata sem, amely 115 140 forintos havi törlesztőről és 14.41% THM-ről szól. Érdemes még megnézni a CIB Bank ajánlatát is, itt a THM 15.61%, a havi törlsztőrészlt pedig 117 876 Ft. További részletek és ajánlatok a Pénzcentrum kalkulátorában.

