Novák Katalin a Tesla-gyárban járt: erről tárgyalt Elon Muskkal a köztársasági elnök

Novák Katalin éppen Amerikában tartózkodik, ahol találkozott a Tesla vezérével, Elon Muskkal. A sokak által bírált milliárdos és Magyarország köztársasági elnöke örömmel vitatták meg az élet nagy kérdéseit egy kézfogás mellett.

Bár Elon Musk nem tudott résztvenni a budapesti Demográfiai Csúcson, ahová Novák Katalin személyesen hívta meg őt, a jelek szerint a magyar köztársasági elnöknek végül sikerült bepótolnia a várva várt találkozót.

A Tesla vezérigazgatója és Novák Katalin végül Austinban, a Tesla nemrég átadott központjában futottak össze, ahol az MTI szerint a világot érintő demográfiai válság megoldásának lehetőségeiről tárgyalt a dollármilliárdossal.

Elon Musk egyik kisfiával fogadta a magyar államfőt, akit körbevezetett a gyárban, majd négyszemközti megbeszélést folytattak, ami a tervezettnél jóval hosszabb lett. Közel két órán keresztül beszélgettek, ahol többek között megvitatták a klímaváltozás megoldandó problémáit, illetve kitértek arra is, hogy sajnálatos módon szerintük jóval kevesebb szó esik a világot sújtó demográfiai válságra, mint kéne.

Ha nincsenek következő generációk, akkor nincs értelme a Földre se vigyázni

– fogalmazott Novák Katalin, aki azt is elmondta, hogy elkötelezettje a családok ügyének. Erről pedig Elon Muskkot is biztosította, kiemelve, hogy Magyarországon továbbra is kiemelt ügy a családpolitika, ahogyan az elmúlt 10 évben is volt.

A magyar köztársasági elnök a megbeszélés végén örömmel tájékoztatta a nagyérdeműt ezután, hogy szerencsére az X vezérigazgatójában Magyarország új szövetségesre lelt.

Egy új szövetségesünk lett a családok szabadságharcában, aki ismeri és elismeri Magyarország családközpontú programját

– mondta Novák Katalin, kiemelve, hogy bár ő az első női államfő Magyarországon, ő továbbra is elsősorban édesanya. Azonban, a karrier és a család nem kizáró tényező szerinte egy 21. századi nő számára, hozzátéve, hogy ezt a kérdést is szeretné egyszer majd megvitatni a milliárdos cégvezetővel.

Elon Musk egyébként egyetértett, és külön hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a gyermekvállalást. A Tesla vezérigazgatója a találkozó alatt a közösségi oldalán is posztolt, amiben összegezte az egyeztetés mondanivalóját. Azaz azt, hogy a gyermekvállalás menti meg a világot.