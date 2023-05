Luxus lett a jogosítvány 2023-ra: horror pénzbe kerül, mire volán mögé ülhet valaki

Átlagosan 305 ezer forintba kerülhet egy B kategóriás jogosítvány, de ez az összeg sokszor bőven meghaladhatja az 500 ezer forintot is. Az árak miatt pedig sokan igénybe veszik az állami támogatást, és annak segítségével leteszik az elméleti vizsgát, de utána nem folytatják a tanulást – számolt be a 24.hu.

2022 végén átlagosan 305 ezer forintba került egy jogosítvány megszerzése a KSH legfrissebb adatai szerint, ami jelentős áremelkedést mutat még 2 éves viszonylatban is: 2020 végén 216 300 forint volt az átlag. Ráadásul azt nem tudhatjuk előre, hogy pontosan mennyi is lesz a végösszeg, hiszen sokszor akár a félmillió forintot is meghaladhatja az összköltség.

Jovánovics János, a Magyar Autóközlekedési Tanintézetek Országos Szövetségének elnöke szerint pedig nem ritka, hogy akár 500 ezer forintnál is többet kelljen költeniük a tanulóknak, mire megszerzik a B kategóriás jogosítványukat. Elméletben ugyanis 29 óra szükséges ahhoz, hogy elmehessenek vizsgázni, de gyakorlatban ez inkább 50-60 óra, ami több mint 100 ezer forinttal megdobja a költségeket. Ráadásul, ha megbukik valaki, akkor az újabb 50-100 ezer forintos költség. Ez pedig még egy optimista becslés, hiszen könnyen 10 ezer forint fölött lehet az oktatók órabére.

Az áremelkedés miatt a tavalyi év ezen időszakhoz viszonyítva körülbelül 30-40 százalékos visszaesés tapasztalható a tanulók számában

– emelte ki Jovánovics. Értelemszerűen pedig a szakoktatókat is rosszul érinti a kiesés, akiknek ráadásul a kiadásaik is jócskán megnőttek az elmúlt egy évben: nőttek a szervízdíjak, módosult a kata és az üzemanyagárak is az egekbe szöktek. Ráadásul az áraikon nem tudnak csökkenteni és ezzel több diákot vállalni, hiszen nem érné meg nekik ilyen kiadások mellett.

Jovánkovics elmondta, hogy a fiatalok a tapasztalatai alapján minél hamarabb szeretnének jogosítványt, amivel párhuzamosan egy új trend is megjelent a piacon.

Legfrissebb tapasztalataink alapján a 20 év alatti tanulók szülei megfinanszírozzák az elméleti képzés díját és a vizsga díját, tekintettel arra, hogy állami támogatással visszaigényelhetnek 25 ezer forintot. Az elméleti vizsga után viszont nem minden szülőnek van lehetősége kifizetni a gyakorlati képzést, így a tanulók élnek a jogszabály adta lehetőséggel, amelynek értelmében 2 év áll rendelkezésére, hogy a gyakorlati képzést elvégezzék és ezt követően a vizsgát letegyék

– emelte ki a szakember, rámutatva arra, hogy ez alapvetően gondot okot az autósiskoláknak, hiszen nem keletkezik bevétel az ilyen utat választó diákokból.