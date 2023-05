Alig ismert közlekedési szabály szedi áldozatait Budapesten: a jogsid is ugorhat, ha ezt benézed

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Erzsébetvárosban több olyan gócpontot is kialakítottak, ahová csak az ottlakók, vagy az engedéllyel rendelkezők hajthatnak be. Aki figyelmen kívül hagyj az új szabályt, és a tilalom ellenére az érintett utcákba is behajt autóval, az 30 ezres bírságot és 4 büntetőpontot kap a jogosítványába.

4 büntetőpont és 30 ezer forintos bírság jár annak, aki nem figyeli azt az új közlekedési táblát, amelyet több budapesti utcában is kihelyzeztek: Erzsébetvárosban több olyan gócpontot is kialakítottak, ahová csak az ottlakók, vagy az engedéllyel rendelkezők hajthatnak be. És ezt kamerával is ellenőrzik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Tamás Zsolt a TikTok-on arra hívta fel a figyelmet, hogy 18 büntetőpont után már a jogosítványt is elveszik, úgyhogy érdemes nagyon figyelni. Ráadásul a navigációs appok közül a Google térkép ezt nem tudja, simán benavigál mindenkit az érintett utcákba, a Waze viszont küld figyelmeztetést a dologról. @tamzso ♬ Super Mario Bros Main Theme - Geek Music

Címlapkép: Getty Images

