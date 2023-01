Negatív rekord a magyar használtautó-piacon: aggasztó számok érkeztek

Decemberben mindössze 7 510 külföldi használt személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon a Datahouse friss adatai szerint, ami 27 százalékkal marad el a tavalyi hasonló időszakban regisztrált 10 229 darabtól. Ez az érték nem csupán éves minimum, de a legszigorúbb covid-lezárások idején, 2020 áprilisában mért 7 590-es legalacsonyabb szintet is alulmúlja

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója elmondta, hogy utoljára 2014 márciusában, a használtimport felívelésének kezdetén volt a múlt havinál alacsonyabb az adott időszakban regisztrált import személyautók száma. A szakértő arra is kitért, hogy novemberhez képest is 22 százalékos a visszaesés, amire csak részben adhat magyarázatot, hogy az év utolsó heteiben más években is lanyhul az autóbehozatali aktivitás. A használtautó-import volumene ugyanakkor immár május óta meredeken csökkenő trend mentén mozog. A megélhetési és rezsiköltségek alakulása bizonytalanságot okozott az autópiacon is, és az euróárfolyam kedvezőtlen alakulása is visszafogta a külföldi autók vásárlása iránti igényeket.

Az év első felében kifejezetten aktív volt a piac: a június végéig behozott közel 69 ezer használt autó csaknem tíz százalékkal volt több a 2021 ugyanezen időszakában regisztrált mennyiségnél. A második félév 57 ezres forgalma viszont már majdnem 16 százalékkal múlta alul az egy évvel korábbi szintet.

Mi várható 2023-ban?

Az év első néhány hónapjában érdemi fordulat nem várható a használtautó-behozatalban, bár a következő hónapok értékei várhatóan visszatérnek a 9 ezres tartományba, ez a szint még mindig jóval elmarad majd az elmúlt évek átlagától.

2023 második negyedévétől várható a piac újbóli élénkülése, ami annak köszönhető, hogy a chiphiány hatásainak gyengülésével Európa-szerte fokozatosan visszaépül az újautópiaci kínálat, ami a lecserélt járművek révén a használtautó-piacokon is gyarapítja majd az elérhető kínálatot. Amennyiben a magyar gazdaság folyamatai is kedvező irányt vesznek, az euró árfolyama is tartósan a 400-as szint alá kerülhet, ezáltal a nagyobb választékból ismét kedvezőbb áron és kevesebb kompromisszum vállalásával lehet majd autóhoz jutni.

A használtautó-import mennyisége 2022-ben összesen 126 094 volt, ami 4,6 százalékkal alacsonyabb 2021-ben regisztrált 132 205 darabnál. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 111 524 volt, ami 8,5 százalékkal marad el az egy évvel korábbi 121 941-es értéktől.