Súlyos ítéletet mondtak a magyar benzinkutakról: „A vak is látja, mit csinálnak!”

Az utóbbi pár napban szinte megkerülhetetlen témává váltak az üzemanyaghiány körüli kérdések. Aki használja az internetet, egészen biztosan találkozott legalább egy-két segítségkérő bejegyzéssel, amiben a fókusz egy kérdésre helyeződött: hol lehet még tankolni?

Az elmúlt 6 nap során összesen 29 797 tartalom jelent meg az üzemanyaggal kapcsolatban, melyek több mint 80%-a, összesen 24 097 megjelenés felhasználói komment volt. Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy a felhasználók milyen főbb témákkal találkozhattak az elmúlt napok során, illetve hogyan változott a diskurzus az ársapka eltörlése előtt és után - derült ki az Ynsight Research vizsgálatából.

Péntek – tarthatatlan az ársapka

A pénteken megjelenő hírek leginkább arról szóltak, hogy a szakértők szerint már tarthatatlan a benzinársapka, illetve kiemelkedő téma volt még a kis benzinkutak sorsa, akik a hírek szerint továbbra sem kapnak üzemanyagot a MOL-tól. Ezen a napon a netezők leginkább egymással vitáztak arról, hogy van-e üzemanyaghiány vagy nincs. Többen érveltek azzal, hogy attól mert valahol hatósági áras üzemanyagot nem adnak, még „drágát” lehet tankolni, azonban ezt többen megcáfolták, mondván, hogy náluk már az sincs. Olyan kommentelő is akadt, aki ebből a szituációból mit sem értve szólalt fel, hiszen ő továbbra is zavartalanul tudott tankolni. Továbbá ez volt az a nap, amikor nagyobb számban megjelentek hozzászólások arról, hogy ez a helyzet nem más, mint az ársapka eltörlésének előkészítése.

Szombat – az olajembargó a hibás

Szombaton leginkább arról szóltak a hírek, hogy a brüsszeli olajembargó ellehetetleníti a 480 forintos benzinárat. Szintén kiemelkedő téma volt a benzinkutak megrohamozása egy előző nap elterjedt, a benzinárstop kivezetésével kapcsolatos találgatások miatt. A felhasználók között továbbra is téma volt, hogy a hatósági áras üzemanyag mennyire volt jó ötlet, továbbá többen hangoztatták, hogy üzemanyaghiány egész Európában csak nálunk van. Emellett gyakori eset volt, hogy a felhasználók egymásnak estek avégett, hogy az autójukat ritkábban használók is ugyanúgy járnak tankolni.

Vasárnap – hiány, pánik, benzinturizmus

A szerkesztett hírek üzemanyaghiányról, pánikvásárlásról és külföldre tankolni járókról számolnak be. Vasárnapra a kommentek egyre elkeseredettebbé és indulatosabbá váltak, de néhányan még mindig állítják, hogy nincs akkora baj, mint amit a többi felhasználó bizonygat. Az ársapka eltörlésének előrevetítése ettől a naptól kezdve egyre erőteljesebben van jelen.

Hétfő – „tudtatok még tankolni?”

Hétfőn ismét az üzemanyaghiány volt a központi téma a hírportálokon, több oldal a követőit kérdezte, hogy tudtak-e tankolni, illetve írják meg hol van, és hol nincs üzemanyag. A hozzászólásokban tovább fokozódtak az indulatok: azok, akik nem tudtak tankolni már egyre feszültebben válaszoltak azoknak a kommentelőknek, akik szerint továbbra sincs gond, illetve állandó téma, hogy Európában csak nálunk van hiány.

Kedd – viszlát benzinárstop

A megjelenő hírek az egyre súlyosbodó benzinpánikról számoltak be, így amikor megjelentek az esti kormányinfóról szóló cikkek, már mindenki sejtette, hogy az ársapka megszüntetést készülnek bejelenteni. A felhasználói reakciók vegyesek voltak a hírre, de az elmúlt időszak üzemanyagellátási bizonytalansága erősen rányomta a bélyegét a bejelentésre adott válaszokra. A legtöbben örültek, hogy ha drágábban is, de végre lesz üzemanyag a benzinkutakon, mások az elmúlt időszakot egyfajta előkészítésként élték meg az ársapka eltörléséhez, míg olyanok is voltak, akik nem értették, hogy miért lesz jobb, ha a nem létező üzemanyag ára felmegy.

Szerda – mi van az ársapka után?

Kedden a híroldalakon az benzinárárstop kivezetése volt a központi téma. Az ársapka eltörlésére reagáló hangok többsége furcsállotta, hogy hirtelen mindenhol lehet tankolni. Ezzel párhuzamosan többen örömüket fejezték ki, hogy mindegy már mennyiért, de végre üzemanyaghoz juthatnak, illetve a kommentelők egy része megköszönte a kormánynak, hogy eddig kedvezményes áron tankolhatott.

Felhasználók a benzinhajszában

Bár az említések számából látszik, hogy a krízis keddre csúcsosodott ki, már múlthét pénteken is több mint 1 100 kommentben foglalkoztak a problémával. Az idő előrehaladtával egyre több felhasználó vett részt a beszélgetésben, a diskurzus hangulata pedig egyre nagyobb felháborodást tükrözött. A benzinárstop kedd esti eltörlése előtt már rengeteg felhasználó számított a lépésre, abban azonban nagy különbségek voltak, hogy a netezők milyen indokot feltételeztek a lépés kapcsán.

„A vak is látja, mit csinálnak!”

A kommentekben kifejezetten gyakran jelent meg az elképzelés, hogy a napokban kialakult üzemanyaghiányt szándékosan okozták. Abban, hogy ez kinek állhatott az érdekében, már sokkal kevesebben értettek egyet. Akadtak, akik szerint a MOL ezzel próbál zsarolni, mások szerint a hazai forrásokat külföldre viszik, míg megint mások szerint a kormány így próbálja kivezetni az ársapkát. Persze, akadtak olyanok is, akik szerint a helyzetet nem szándékosan idézték elő. Ők többnyire arról írtak, hogy a pánikoló autósok miatt több üzemanyag fogy, vagy úgy vélekedtek, hogy a finomítóban végzett karbantartások, az árstop miatti nehézségek és az uniós kőolajszankció miatt akadtak gondok.

Hol volt, hol nem volt

Az egyre nehezebben hozzáférhető üzemanyagok lelőhelyeiről is előszeretettel beszélgettek egymással a netezők, ahogyan arról is rengetegen számoltak be, hogy hol nem sikerült éppen tankolniuk. Bár a többség egyetértett abban, hogy valóban akadnak nehézségek a tankolásnál, olyan is volt, aki túlzásnak érezte a felhajtást. A hazai lelőhelyeken túl a külföldi üzemanyag-helyzet is gyakran került szóba: az ezzel kapcsolatos elképzelések viszont nagyon különböztek egymástól. Míg a felhasználók egy része azt feltételezte, hogy Nyugaton a hazainál is rosszabb a helyzet, mások az ellenkezőjét állították.

„Legalább 13 hónapig olcsón lehetett tankolni”

A kedd esti rendkívüli kormányinfó után hatalmasat ugrott az üzemanyagokhoz kapcsolódó említések száma. A benzinárstop végének bejelentését nem fogadták kitörő örömmel a netezők, bár a kommentek alapján sokan számítottak az intézkedésre. A kormány döntését sok kritika érte, azonban akadt olyan is, aki örült, hogy eddig legalább olcsóbb volt a tankolás, mások pedig a hiány és/vagy a pazarlás megszűnését várják az intézkedéstől. A kommentelők között volt, aki eleve elvetette az ársapkát, sokan a hazai keresetekben látják a problémát.