Hamarosan luxus lehet a jogsiszerzés Magyarországon: durván emelkedhet a tanfolyamok ára

Az új katatörvénnyel és a benzinárstop esetleges eltörlésével durván megemelkedhet a jogsiszerzés ára Magyarországon. Az eddig katázó, most átalányadózásra áttérő oktatók ugyanis a többletköltségeket a diákokra háríthatják, és az is kérdés, meddig lehet még 480 forintért tankolni az oktatóautókat. A szakértő szerint az árstop után akár már 750 ezer forintba is kerülhet, mire valaki kézhez kaphatja a jogsiját. Pető Attila a Pénzcentrumnak kifejtette, már most is legalább 400 ezer forinttal számoljon, aki jogosítványt szerezne.

Lassan már a jogosítványszerzés is csak a tehetősebbek kiváltsága lehet Magyarországon. A KSH adatai szerint a személygépjármű vezetői tanfolyam átlagosen 279 520 forintba került, és ebben nincs benne még a vizsgák díja sem - na meg az esetlegesen vásárolt pótórák, ha valaki megbukik a forgalmi vizsgán. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A statisztikai hivatal adatai szerint manapság 13 százalékkal kerül többe jogosítványt szerezni, mint tavaly decemberben, az egy évvel korábbihoz képest pedig 20 százalékos az áremelkedés. És a járvány előtthöz (2020 január) képest 40 százalékkal drágább jogsit csinálni Magyarországon: akkor még kicsivel több mint 200 ezerből lehetett átlagosan megúszni a KSH szerint. Azonban Pető Attila szerint ennyiből lehetetlen megszerezni a jogosítványt Magyarországon: Több összegből áll, mire egy jogosítványig eljut valaki: kell orvosi alkalmassági, elsősegély-vizsga, és vizsgadíjakat is kell fizetni - és ezek jellemzően nincsenek benne a tanfolyamok díjaiban. Könyvet, vizsgaprogramot sem árt vásárolni, ha fel akar készülni az ember rendesen. Ezekre a tételekre legalább 50-60 ezer forintot kell rászámolni a tanfolyamon felül. És erre jönnek még rá a vezetési költségek az oktatóval - magyarázta a Kreszprofesszor néven ismert közlekedési szakértő, aki arról beszélt, az elméleti tanfolyamokért 40 ezer és 80 ezer forint közötti összeget kérnek el az autósiskolák, attól függően, hogy online, jelenléti, vagy vegyes formában megy-e az oktatás. Ezen felül egyéb "ügyintézési költségként" még nagyjából 20 ezer forintot szoktak felszámolni az iskolák. A vezetési rész a leghúzósabb A szakember nem érti, hogy a KSH-nál hogy jött ki a 280 ezer forintos összeg, mert szerinte manapság már a gyakorlati oktatás is többe kerül: A vezetési óradíjak azért megfoghatatlanok, mert ugyan a minimális kötelező óraszám az 30, de a tanulók töredéke az, aki ennyi vezetés után már készen is áll a vizsgára. Budapesten sokkal jellemzőbb, hogy 40-60 órát vezetnek a diákok, de van aki 80-at vesz, mielőtt nekifutna a vizsgának - sorolta Pető Attila. A fővárosban ma egy óra vezetés 8 ezer forintba kerül, ami 40-60 órával számolva 320 ezer és 480 ezer forint között mozog. És akkor még nem is bukott meg az illető! Ha valaki nem megy át a forgalmi vizsgán, akkor 5 óra vezetést minimum vennie kell, jelenleg 40 ezer forintért, és újra kicsengetni a vizsgadíjat. Ez a legtöbb esetben szükséges is a diákoknak, ugyanis a Kreszprofesszor szerint az első forgalmi vizsgán több mint 50 százalékos a bukási arány. Ha nem azt az ideális állapotot nézzük, hogy a tanuló elsőre átmegy az elméleti vizsgán, és 30 óra vezetés után csont nélkül levizsgázik forgalomban is - kb. 20-ból egy ilyen van -, akkor én inkább 400-500 ezer forintra mondanám azt az összeget, amiből jogsit lehet szerezni ma Magyarországon. De volt olyan tanulónk, aki majdnem 900 ezer forintnál állt meg, mire meglett a jogosítvány - magyarázta a szakértő. Tovább emelkedhetnek az óradíjak Ráadásul, mint a szakember felhívta rá a figyelmet, a vezetési óradíjak még ennél is tovább emelkedhetnek: ezeket a díjakat több tényező is befolyásolhatja majd a közeljövően, az egyik ilyen a katatörvény. Az oktatók az autós iskolával állnak szerződésben, feléjük már nem tudnak katával elszámolni, így a 40-60 százalékos átalányadóba kerülhetnek. Ez hozzávetőleg 2000 forintot is dobhat majd az óradíjakon - mondta Pető Attila. És akkor még mindig 480 forintos benzintatankolnak az oktatók, ami jelenlegi állás szerint októberig így is marad. De ha elszállnak az üzemanyagárak, akkor az is keményen visszaüthet a díjakban: a szakértő szerint egy órára kb. 2 liter üzemanyagot kell számolni. Összességében azt tudom mondani, hogy akár 11-12 ezer forintra is emelkedhet egy óra vezetés ára a benzinárstop kivezetése után. Úgy, hogy az oktatónak nem jut több a zsebébe, csupán a költségeket hárítja át a tanulókra, az áremelés megy az üzemanyagra meg a járulékokra - hívta fel a figyelmet a szakember. Így csak a gyakorlati oktatás díja (50 óra vezetéssel számolva) akár 600 ezer forint is lehet, összességében pedig ott fogunk tartani, hogy 750 ezer forint lehet egy jogosítvány megszerzése. Pető Attila arról is beszélt,az utóbbi időben azért is emelkedtek az árak, mert oktatóhiány volt, és sokan inkább kifizették a felárat ahelyett, hogy felkerüljenek a féléves várólistára. Mostanra viszont az "oktató-tanuló egyensúly" kezd visszaállni a szakember szerint, ami valamelyest visszaveheti az áremelkedést. Arról is beszélt, hogy bár vidéken most valamivel olcsóbb jogosítványt szerezni, mint Budapesten, de összességében nagyon keveseknek éri meg ingázni, hogy kb. 80-100 ezer forintot spóroljanak. Naponta ugyanis maximum 2 órát lehet vezetni, azaz legalább 2-3 héting minden nap ingázni kéne az oktatóhoz - így pedig már Székesfehérvárra sem éri meg lejárni. Ráadásul - folytatta - a budapesti jogsi megszerzése mindigis értékesebb lesz a vidékinél, hiszen aki a fővárosban tanul vezetni, az mer is ott közlekedni.

