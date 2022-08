Lutri, melyik benzinkút lesz nyitva a hétvégén: kétszer gondold át, mielőtt útnak indulsz

Minden kiskút maga dönt róla, kinyit-e pénteken és szombaton. A tulajdonos döntését nem kötelező közzétenni, így sokan csak a kúton szembesülhetnek vele, hogy nem tudnak tankolni.

Bár a felek szerint eredményes volt a Független Benzinkutak Szövetségének és Nobilisz Márton kereskedelempolitikáért felelős államtitkárnak keddi egyeztetése, még mindig nem biztos, hogy pénteken és szombaton minden független kút kinyit. A vállalkozók azt az ígéretet kapták, hogy a támogatási igényeket még a héten befogadja a kormány, jövő héten pedig fizet is. A szövetség pedig közölte, hogy ennek fényében minden kiskút maga dönt róla, kinyit-e abban a két napban.

A tulajdonos döntését nem kötelező közzétenni, így sokan csak a kúton szembesülhetnek azzal, hogy nem tudnak tankolni, csak adott esetben településekkel odébb - írja a hvg.hu. Egri Gábor, a szövetség elnöke arról beszélt, az általuk amúgy nem elégségesnek ítélt állami támogatásra minden hónap 12-éig kell igényelni, júliusban azonban már meg sem nyílt a felület. A szövetség az augusztust még megvárta, ám ebben a hónapban sem lehetett pályázni, így bejelentették a kútbezárásokat.

A portál megkereste a Mol-t is, amely közölte: logisztikai oldalról "minden rendelkezésre álló lehetőséget és eszközt megragad," hogy szállítási kapacitásait meg tudja növelni az augusztus 20-i hétvégére. Ismertették, most ők látják el a hazai kutak 85 százalékát a normál esetben 70 helyett. A Mol ugyanakkor továbbra is arra kér mindenkit, hogy csak annyit tankoljon, amennyire valójában szüksége van.