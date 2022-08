Berobbant a villanyautó-piac: használtan is vinnék, így spórolnának a magyarok

Bár a magánszemélyek, a taxisok és a mezőgazdasági gépeket üzemeltetők még mindig a 480 forintos hatósági áron tankolhatnak, egy friss elemzés szerint már az is jól láthatóan növelte a villanyautók keresletét, hogy a cégeknek bő egy hete piaci áron kell tankolniuk.

Villanyautók tekintetében az új autók piacán és a Használtautó.hu kereséseinél egyaránt látványos növekedés látható a tavalyi évhez mérten: a DATAHOUSE adatai szerint az újautó-eladások csaknem 4, a Használtautó.hu kereséseinek pedig nem egész 2%-át adják a tisztán elektromos modellek, havi szinten átlagosan félmillió kereséssel. A benzin és a gázolaj egyre magasabb ára, egyre nehézkesebb elérhetősége pedig most még tovább ösztönzi a növekedést.

Adómentes a cégeknek is

Bár a 480 forintos hatósági áras üzemanyag a jelenlegi szabályozások szerint október 1-jéig él, július 30-a déltől a jogi személyek, azaz a cégek számára már nem alkalmazható, ami mintegy harmadával növelte meg a benzines és dízel cégautók üzemanyagköltségét. Az idei második félévre továbbá a cégautó-adó szabályzása is módosult (a díjtételek gyakorlatilag megduplázódtak), míg a környezetkímélő, zöld rendszámos (azaz tisztán elektromos és plug-in hybrid) modellek esetén továbbra sincs cégautó-adó.

Tisztán látszik, hogy a cégek számára lett égető a környezetkímélő, leginkább elektromos autóra történő váltás. Velük együtt a hatósági áras üzemanyag kivezetésétől vagy az üzemanyaghiánytól óvakodók még tovább növelték az elektromos modellek iránti érdeklődést. A cégek hatósági áras tankolásból való kikerülése napján több mint 20 százalékkal nőtt az elektromos modellekre indított keresések száma a Használtautó.hu felületén, és a rá következő napokban is hasonlóan fokozott érdeklődés látszott

– mutatott rá a piac gyors reakciójára Katona Mátyás, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.

Használtan is kellene a magyaroknak

Jól látható az is, hogy az elektromos modellek körében fokozódott az eladó autók számának csökkenése, vagyis ilyen autót nemhogy alkuval, hanem szinte csak licitálással lehet vásárolni – még használtan is. Az árak további emelkedése tehát nemcsak az új, hanem a használt autók piacán is fokozódik. Az elemző szerint a használt villanyautók kapcsán két okból is további jelentős kereslet-, és így árnövekedés is várható: az új autók piacán az elektromos modellek körében fokozottan igaz, hogy egyre drágább modellek egyre hosszabb, akár 1 éven is túlnyúló szállítási idővel érhetők csak el, a másik pedig a hatósági áras üzemanyag végessége.

Saját tapasztalat, hogy hiába van ma még érvényben az ársapka, a napokban a Balaton partján vagy az autópályák mentén már tényleg szembesülhettünk olyan helyzettel, hogy nem hosszabb egy villanyautó villámtöltése, mint egy benzines vagy dízel autó tankolása a hozzá társuló, egyre hosszadalmasabb sorban állással együtt

– jegyzi meg Katona Mátyás.

Drágább lesz, de jobban megéri a villanyautó

Az alapján, hogy a piac milyen heves reakciót mutatott a céges autók hatósági áras tankolásból való kikerülésekor, az ársapka várható kifutása egyértelműen tovább fogja növelni az elektromos modellek kelendőségét és árát is. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy nemcsak a villanyautó-vásárlás lesz egyre drágább, hanem közlekedni is költségesebb lesz, hiszen nem csupán a benzin, hanem az áram ára is megnőtt.

Ha azonban a nem rezsicsökkentett benzintarifát a benzin vagy a gázolaj piaci árával vetjük össze, azt láthatjuk, hogy az elmúlt években tapasztalthoz hasonlóan még mindig olcsóbb az elektromos autók üzeme, mint a belsőégésű motorosoké. Ráadásul az elektromos modellek futásköltsége és emissziója a szintén egyre drágábban elérhető, de akár támogatással is megcsíphető napelem-telepítéssel tovább csökkenthető, áraik kapcsán azonban csakis emelkedés várható a jövőben is.