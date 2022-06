Kemény világ jött a pesti taxisokra: ezzel kell szembenézniük a tarifaemelés után

Május 9-től ismét emelkedtek a taxik tarifái Budapesten. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az InfoRádiónak azt mondta: minden drágulás után tapasztalható visszaesés az utasok számában, ám a trend rövid idő alatt vissza szokott állni a megszokottra.

Súlyosan érintette a koronavírus-járvány a taxis cégeket is: Metál Zoltán az Inforádióban azt mondta, hogy Budapesten a 2019-es 7 ezerről 5 ezer főre csökkent a sofőrök száma, és még mindig nem tapasztalható a visszavándorlás: ma körülbelül 5100 taxis rója a főváros útjait. A létszámemelkedés mindenesetre ha lassan is, de újra elindult, a pandémia alatt másba fogó, most visszatérő taxisok éppen az adminisztratív dolgaikat intézik, így hamarosan elkezdhet újra nőni a sofőrök száma.

A tarifaemelésről Metál azt mondta: minden emeléskor tapasztalható egy körülbelül 10-15 százalékos visszaesés az utasok számában, ám ez rövid időn belül vissza szokott állni az áremelés előtti értékre. Május 9-től az alapdíj 700-ról 1000 forintra, a kilométerdíj 400 forintra, a percdíj 100 forintra nőtt. A fuvarok csökkenése ráadásul társaságonként változó, olyan is előfordul, hogy egy adott cég semmit nem is érez belőle.

Az interjúban szóba kerültek a magas tagdíjak is, melyeket a sofőrök egyre inkább sokallnak. Ezzel kapcsolatban Metál Zoltán azt mondta, hogy miután már egy ideje a minimálisra csökkent az utcai leintések száma, a taxisok jó része valamilyen fuvarszervező céggel van kapcsolatban, akik vagy állandó díjat kérnek, vagy jutalékot a fuvarok után, így munka is több van a taxisoknak, ha ilyennel szerződnek.