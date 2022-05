Zöld rendszámos autó 5 millió alatt? Nem lehetetlen, itt a modell-lista a benzinhorror ellen

Bár még kapott némi haladékot a magyar autós társadalom, de nem lehet a végtelenségig húzni a benzinárstoppot. Szlovéniában pont a hétvégén vezették ki, meg is ugrottak az üzemanyagárak. Korábbi felmérésünkből kiderült, hogy már a 480 forintos ársapka is visszafogott autózásra késztet rengeteg magyar családod, de a mostani piaci árak már a válaszadók jelentős hányadának jelentenék a lélektani határt. Egyre többen az elektromobilitással menekülnének a horror üzemanyagárak elől: most megnéztük, milyen lehetőségei vannak annak, akinek nem telik tízenmilliós, új villanyautóra. Az ötmilliós árkategória komoly kompromisszumokkal járhat, de a plug-in hibridekkel már más a helyzet!

Damoklész kardjaként lebeg a magyarok felett a benzinárstop, illetve annak megszüntetése: sokáig izgulhattunk, hogy a hónap közepén visszatérnek-e a piaci árak, vagy még kitolják az - amúgy sokak szerint káros - intézkedést. Egyelőre júliusig maradnak 480 forinton az üzemanyagárak, de nem lehet a végletekig húzni a dolgot, a kisbenzinkutak már így is a szakadék szélén táncolnak.

Na, meg persze minél tovább marad az árstop, annál fájdalmasabb lesz a visszaállás: a szomszédban már láthatjuk, mi történik, amikor kivezetik az árkorlátozást. Szlovéniában ugyanis vasárnap megszüntették a márciusban bevezetett hatósági árakat. Ez a benzinnél literenként 1,503 euró volt (kb. 568 forint), míg a gázolajnál 1,514 (kb. 572 forint).

Az árstop kivezetésével a gázolaj az Euroactiv szerint kb. 688 forintra drágult literenként, a benzin pedig átszámolva nagyjából 612-re. Egyébként Magyarországon is hasonló piaci árak lennének május negyedikétől, sőt, a dízel még 10 forinttal drágább is lenne átlagosan.

És ki tudja, mi lesz még itt júliusig, mindenesetre azt a legtöbb magyar megérezné, ha hirtelen 220 forinttal drágulna a gázolaj, és 130-al a benzin literenkénti ára.

Ideje elengedni a tankolást?

Sokak számára már most lélektani határon lehetnek az üzemanyagárak: a Pénzcentrum tavaly októberi femérése szerint (akkor egy liter benzin 491 forint volt, a gázolaj pedig 505 forint per liter) a válaszadók fele már akkor is kétszer meggondolta, hogy kocsiba üljön-e. A kitöltők 14 százaléka 500 forintos literenkénti árnál tenné le az autót, összesen kb. százaléknyian pedig a 600 és a 650 forintos literenkénti árat jelölte meg, mint lélektani határt.

A Belügyminisztérium adatai szerin majdnem 48 ezer honfitársunk már lépett is, ugyains ennyi zöld rendszámot adtak ki Magyarországon idén márciusig. Ezek közül 24 795 volt tisztán elektromos autó, 14 500 növelt hatótávú elektromos kocsi (itt a benzinmotor csak "generátorként" tölti az akksit, nem hajt), 8 476 pedig úgynevezett külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi - azaz plug-in hibrid - volt.

Ezekkel az autókkal drasztikusan le lehet csökkenteni az üzemanyagköltségeket, hiszen ha otthoni áramról töltjük őket, akkor 1 kWh áramot nagyjából 37 forintért lehet belepumpálni az akksiba, így autó és fogyasztás függvényében 100 kilométert akár 1000 forint alatti áron is megtehetünk - ami most, "arstoppos áron" kicsivel több mint két liter benzin. Persze, ennek ára van, legalábbis ha konnektorról töltjük az elektromos autónkat, akkor hosszú órákat kell várni a feltöltésig, de éjszaka ez a legtöbbeknek nem fáj.

Sokan azt gondolnák, hogy az elektromos autók elérhetetlenül drágák, de ez nem feltétlenül igaz: a használtpiacon már megjelentek azok a modellek, amelyek ugyan már nem vadiújak, de a napi ingázást bőven kiszolgálják! A legnagyobb használtautós portálon most megnéztük, mit lehet kapni 5 millió forint alatt, ha valaki elektromos autóra váltana, és ránéztünk a plug-in hibrid kínálatra is ugyanebben az árkategóriában.

Elektromos autó 5 millió alatt?

A legismertebb hazai portálon jelenleg 111 darab elektromos személyautót hirdetnek az 5 millió forint alatti árkategóriában. Ha valaki inkább fiatal autót szeretne, akkor ebben az árkategóriában maximum 2018-as kocsiban gondolkodjon: ebből az évjáratból találni már gazdagon extrázott elektromos Smart Fortwo-kat például, ám ez, nomen est omen, kétszemélyes, a csomagtér pedig minimális - cserébe kb. 100 kilométert lehet velük elmenni egy töltéssel.

A fiatalabb modellek közül szóba jöhet még a Peugeot ION, a Citroen C-Zero vagy a Mitsubishi I-MIEV (a három autó gyakorlatilag ugyanaz), de ezek sem sokkal nagyobbak a Smartoknál, cserébe papíron már 4 embert is el lehet szállítani velük.

Opció lehet még a pesti autómegosztós szolgáltatók flottájából ismert Volkswagen e-UP is. Ebben az árkategóriában már nem csak a kínálat aljáról válogathatunk, a 2014/15-ös korosztály is jellemzően elmegy 100-120 kilométert. Ha ilyen autóban gondolkodsz, akkor egyébként érdemes párezer forintért bérelni egyet: menjetek el vele bevásárolni, pakold be a családot, gyerekülést - ha minden élethelyzetben kényelmesnek ítélitek, akkor hajrá!

Elvétve akar néhány Fiat 500e is a kínálatban, még az első darabok közül. Ez is egy klasszikus kisautó, az 5 millió alatti példányok - az eddig felsorolt kocsikhoz hasonlóan - kb. 100 kilométert képesek elmenni egy feltöltéssel.

A nagyobb villanyautók közül már megjelentek az 5 millió alatti kínálatban a Renault ZOE-k is, amelyek 4 felnőttnek tökéletesen kényelmesen. Ezekből 2014 és 2016 közötti gyártásúakat kínálnak eladásra jellemzően ebben az rkategóriában, amik akksiállapottól függően 120-150 kilométert is elmennek egy töltéssel.

Opció még az első generációs Nissan Leaf is, aminek a formája megosztó ugyan, de 5 millió alatt már 2016-os darabokat is meg lehet csípni. Ez már tényleg családi méret, értelmes térfogatú csomagtérrel. A nagyakksis (32 kWh) modellek még mindig el tudnak menni akár több mint 150 kilométert egy töltéssel, a kisebbik, 24 kWh-s akkuval szerelt példányok jellemzően 100-120-at tudnak, de ez nagyban függ többek között az akupakk állapotától is.

Ha nem csak az akksira bíznád magad

Hatótávnövelt elektromos autó nem fér bele ebbe az ákategóriába, így ha valaki parázik az elektromos autók hatótávolságától, gondolkodhat még a tölthető hibridekben, amelyek képesek teljesen elektromosan is közlekedni (ezért járhat nekik a zöld rendszám), de ha lemerül az akku, akkor ott van a hagyományos motor is. Ezek az autók is élvezhetik jelenleg az zöld rendszám előnyeit, például az ingyen parkolást több magyar nagyvárosban, ami szintén sokat lehet spórolni.

A legnagyobb használtautós oldalon egyelőre nincs külön kategória a plug-in hibrideknek, így az 5 millió alatti hibrid kategóriában keresgéltünk zöld rendszámos modellek után.

Öt millió forint körüli áron 2012-2013 környékén gyártott tölthető hibrideket találhatunk a kínálatban, ezek közül az egyik opció az Opel Ampera (vagy a Chevrolet Volt, nagyjából ugyanaz a kettő), ami az akupakk állapotától függően 50-70 kilométert is képes megtenni teljesen elektromosan, tehát egy napi ingázást nagyjából le is lehet vele fedni.

Találni még zöld rendszámos Mitsubishi Outlandert is, amelyeknek tisztán elektromos hatótávja jóval kisebb lehet, mint az Amperáké, Voltoké, hiszen egy városi terepjáróról beszélünk. A hirdetésekben jellemzően 30-50 kilométeres tisztán elektromos hatótávot írnak az eladók.

Érdemes megnézni még a Toyota Prius Plug-In változatát is, amelyből szintén a 2012-2013-as darabok férnek bele jellemzően az 5 milliós keretbe. A japán gyártó modelljét nem kell bemutatni, talán az egyik legnépszerűbb hibridautó a világon, ez a konnektoros változat pedig el tud menni 25-35 kilométert is tisztán elektromosan, ami nagy segítség az ingázásban.

Nem kell 5 milliót kicsengetni!

A fentiekből tehát kiderül, hogy nem lehetetlen viszonylag emberi áron alacsony, vagy akár zéró üzemanyagfogyasztású autót találni a használtpiacon. Vásárlás előtt azonban érdemes utánaolvasni az adott modellnek, a megtekintésre pedig jó ötlet elhívni egy szakembert is: rengeteg ilyen vállalkozás működik Magyarországon, jellemzően 20-25 ezer forintért már érkezik is a segítség, oké, ez sem kis összeg, de egy többmilliós autóvásárlásnál megéri biztosra menni.

Ha pedig nincs hirtelen a zsebedben 5 millió forint, akkor sem kell megijedni, hiszen számos magyar bank kínál autóhiteleket is! Ezek lényegében úgy működnek, mint a személyi kölcsönök, tehát nem kell hozzájuk önerő sem. Most a Pénzcentrum kalkulátorában megnéztük, milyen feltételekkel juthat egy autót váltó család 4 millió forinthoz - tegyük fel, hogy az előző autójukat kb. 1,5 millióért adták el, egymilliót betesznek az új kocsiba, félmilliót pedig a járulékos költségekre és az első szervízre szánnak.

Ötéves futamidőre a legjobb ajánlat a MagNet Banktól érkezett, ahol 82 883 forintos havi részletre adnak 4 millió forintot ennyi időre, a THM 9,3%. Nem sokkal marad el a Cetelem Bank ajánlata sem, amely 83 014 forintos törlesztővel és 9,84%-is THM-el adná meg az összeget. Érdemes még megnézni az UniCredit Bank, a Raiffeisen és a CIB Bank ajánlatait is!