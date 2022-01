Ketyeg az óra: fontos határidőre figyelmesztetnek, 2,8 millió autós érintett

2,8 millió éves autópálya-matrica jár le január 31-én, ez a nap a mentességek és kedvezmények megújítása szempontjából is fontos határidő. Már online is válthatunk új matricát.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) adatai szerint 2022. január 31-én éjfélkor nagyjából 2,8 millió, a 2021-es évre megváltott éves országos és megyei autópálya-matrica érvényessége jár le. Sokan hagyják az utolsó pillanatra az új évi éves úthasználati jogosultságuk megvásárlását, január utolsó két napján rendre 200 ezer körül van az éves országos és megyei matricavásárlások száma. Január 31-én jár le a mentességek és kedvezmények igénybe vételéhez kapcsolódó bejelentési határidő is.

Mostanáig megközelíti az egymilliót a 2022-es évre érvényes éves országos és megyei autópályamatrica-vásárlások száma. Eddig nagyjából 300 ezer darab éves országos és több mint 700 ezer darab megyei vignetta talált gazdára, mondta Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) vezérigazgatója, aki hozzátette:

Ez azt is jelenti, hogy a tavalyi évre értékesített éves vignettamennyiség 65 százalékát még nem vették meg a közlekedők. Így azoknak, akik rendszeresen az éves úthasználati jogosultságokkal közlekednek, már csak néhány napjuk van az idei évi e-matricájuk beszerzésére.

A 2021-re megváltott éves országos és megyei matricák csak 2022. január 31-ig használhatóak.

Bár a 2022-es évre elkelt éves országos és megyei matricák száma bő 10 százalékkal meghaladja a tavalyi ugyanilyen adatot, a járványhelyzet ellenére növekvő e-matrica vásárlási kedvre tekintettel idén is nagyjából 200 ezer e-matrica vásárlásra számít a NÚSZ Zrt. a hónap utolsó két napjára.

Január 31-e fontos határidő az úthasználati díjfizetéshez kapcsolódó mentességek és kedvezmények megújítása szempontjából is: eddig kell benyújtani az ezek igénybe vételéhez szükséges kérelmet a közlekedési igazgatási hatósághoz (járási hivatal, kormányablak), vagy a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságához.

A mentesség például olyan járművekre vonatkozik, mint a hazai rendvédelmi szervek által üzemben tartott, vagy megkülönböztető jelzés használatára jogosult gépjárművek.

A kedvezmény pedig a nagycsaládosokat és a mozgáskorlátozottakat érinti, ők a D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsijukkal D1 díjkategóriájú e-matrica megváltásával használhatják a díjköteles úthálózatot. A részleges díjmentességhez kapcsolódóan a január 31-i határidő a nagycsaládosokat érinti, míg a mozgáskorlátozottak esetében nem szükséges a bejelentést évente megújítani, mert az ő jogosultságuk a mozgáskorlátozott parkolási igazolvány visszavonásával, illetve a nyilvántartásból történő törléssel szűnik meg.

Autópálya-matrica vásárlásához a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. most is – mint mindig – a saját, mobiltelefonra is optimalizált weboldalát ajánlja, ahol a vignettát kényelmi díj nélkül lehet beszerezni, és a vásárlást igazoló bizonylatot/nyugtázó értesítést sem kell megőrizni a matrica érvényességének lejárta után két évig.