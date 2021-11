Ezzel a trükkel tízezreket spórolnak a magyar autósok: ilyen benzinárak mellett nagyon nem mindegy

Sok esetben jobban megéri az e-carsharing a saját autó fenntartásánál a fővárosban. Bár a kormány hétfőn ideiglenesen 480 forintban maximalizálta a 95-ös benzin árát, nem csak a közel 500 forintos, kritikus benzinár miatt éri meg jobban a közösségi autózás, de tény: a magasabb üzemanyagár is hozzájárul ahhoz a havi, akár százezer forintos összköltséghez, aminek az autóhasználók sokszor a mélyére sem néznek.

A városi lakosok számára kb. 7500 km, vagy azalatti éves használat esetén jobban megéri a carsharing használata – derül ki a GreenGo számításaiból. A pontos adatok természetesen a közlekedési szokásoktól, az összehasonlított autó korától, méretétől, stb. is függenek. Az alábbiakban konkrét példákkal illusztrálva három képzeletbeli személy és két hipotetikus, ugyanakkor realisztikus élethelyzet mutatja be, hogy mi éri meg jobban: az autómegosztás vagy a saját autó fenntartása.

Zita – egy saját, régebbi, 2007-es Volkswagen Polo tulajdonosa.

Kálmán – hitelre vásárolt 2017-es Toyota Yaris-tulajdonos.

Gábor- nincs saját autója, GreenGoval közlekedik Budapesten.

A számítás költségeiben a lehetséges összes kiadás benne van: a kötelező biztosítástól az adókon át az olajcseréig, a tisztítás, az üzemanyag (a mostani, 480 Ft-on maximalizált benzinárral számolva), a parkolás díjain át a cascóig illetve az éves értékvesztésig, a hiteles autónál még a törlesztőösszeget is beleszámítva, hiszen ezek mind hozzáadódnak a saját autó fenntartásainak költsége, nem csupán az üzemanyag díja. Így adódik össze a teljes, évenkénti összköltség, amelyet utána havi és kilométer alapú bontásban is jól mutatja a különbségeket.

Napi autózók is százezreket spórolhatnak

Első élethelyzet – napi, átlagosan 14 km megtétele, nemcsak munkanapokon, hanem hétvégén is (70-30%-os megoszlással)

Zita Kálmán Gábor Összes megtett táv/év 4 968 km 4 968 km 4 968 km Összes költség/év 1 092 314 forint 1 320 089 forint 908 440 forint Összes költség/hó 91 026 forint 110 007 forint 75 703 forint Összes költség/km 220 forint 266 forint 183 forint

Ebben a szituációban az elképzelt közlekedők városon belül 7 km-re laknak a munkahelyüktől és minden nap autóval járnak dolgozni, hétvégenként pedig átlagosan 15-30 km-nyi távolságot tesznek meg szintén autóval. Az átlagos napi 14 km megtételével, 480 forintos benzinárral és a többi költséggel számolva az autómegosztás messze a legköltséghatékonyabb megoldás a saját autó fenntartásához képest.

Második élethelyzet – heti 2-3 autóhasználat, kiegészítve tömegközlekedéssel és kisebb távokon gyaloglással (hétvégi-hétköznapi használat aránya 50-50%)

Zita Kálmán Gábor Összes megtett táv/év 3900 km 3900 km 3900 km Összes költség/év 712 178 forint + BKK bérlet/jegy 939 250 forint + BKK bérlet/jegy 408 680 forint + BKK bérlet/jegy Összes költség/hó 59 348 Forint + BKK bérlet/jegy 78 271 Forint + BKK bérlet/jegy 34 057 Forint + BKK bérlet/jegy Összes költség/km 183 forint 241 forint 105 forint

A második esetben a közlekedőink sokkal tudatosabbak és rugalmasabbak: nem a kényelem az első nekik: vannak napok, amikor autóba ülnek, és vannak, amikor a BKK-t vagy éppen a biciklizést választják. Ők azok, akik a GreenGo szerint az ideális városiak: úticélhoz és alkalomhoz választanak maguknak közlekedési eszközt, figyelembe véve a budapesti élhetőség szempontjait. A táblázatból kiderül, hogy heti 2-3 autóhasználat mellett (itt is átlag alkalmankénti 14 km megtételével számolva) a közösségi autómegosztás éri meg jobban, közel a fele a benzines sajátautóhasználati összegnek.

Ebben az élethelyzetben a költségekhez még hozzájön a BKK bérlet vagy jegy(ek) ára. Természetesen itt is a saját autóval rendelkezők esetében az összes, fent már említett költség szerepel.

Vajon mikortól érheti meg a saját autó fenntartása?

Harmadik élethelyzet - napi 20-22 km megtétele, alkalomszerűen hétvégi kiruccanásokkal

Zita Kálmán Gábor Összes megtett táv/év 7884 km 7884 km 7884 km Összes költség/év 1 166 597 forint 1 393 391 forint 1 252 420 forint Összes költség/hó 97 216 forint 116 116 forint 104 368 forint Összes költség/km 169 forint 202 forint 182 forint

A harmadik élethelyzetben a szereplőink távolabb laknak a munkahelyüktől az ő esetükben a saját autó lehet az a megoldás, amivel időveszteség nélkül tehetnek meg nagy távolságot. Peremkerületekben élők, vagy a főváros két nagyon távoli pontján élők és dolgozók az elképzelt szituáció főszereplői. A táblázat jól szemlélteti, hogy csak hosszabb távokon, így napi 20-22 km megtétele után kifizetődő saját autót fenntartani és ebben a helyzetben is a hitelre vásárolt, újabb autó a legköltségesebb a három verzióból.

Megéri ragaszkodni mégis a saját autóhoz?

Egy saját autó kihasználtsága átlagosan nagyságrendileg 3-4%, az idő döntő többségében csak áll, ezzel parkolóhelyeket foglalva másoktól. Ezzel szemben egy közösségi autó akár 5-10 saját autót is ki tud váltani a forgalomban. Nem csupán abban van jelentősége a carsharingnek, hogy élhetőbbé teszi a városi közlekedést, hanem abban is, hogy ha a budapestiek a saját autó tulajdonlása helyett rugalmasan használják az itt elérhető közlekedési formákat a carsharingtől a BKK-n át a biciklizésig, akkor az a saját pénztárcájuknak is jobb.

Sokan csak benzinköltséggel számolnak, amikor a saját autóval kapcsolatos kiadásaikra gondolnak – pedig ez messze marad a valóságtól, a benzinköltség az összes felmerülő költség csupán 10-30%-a. Ráadásul autójuk az idő 96-97%-ban kihasználatlanul áll

- mondja Ádám Boglárka, a GreenGo ügyvezetője, aki szerint egyre többen ismerik fel, hogy nem a birtoklás oldja meg a jövő közlekedését.