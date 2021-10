Sok használtautó tulajdonos várta már: új szolgáltatást jelentett be a Nissan

Az újautók ára emelkedik, ezért egyre fontosabb a használtautók megfelelő szervizelése. A márkaszervizek számos előnnyel járnak, de az általános vélemény az, hogy drágábbak. Most a Nissan előállt egy új szervizprogrammal, amely kedvező árú megoldást kínál a garanciaidőn túli autók karbantartására - ez állításuk szerint versenyképes a független szervizek áraival.

Az európai CO2 szabályozás, a biztonsági normák szigorodása és nem utolsó sorban a globális félvezető hiány miatt az utóbbi időben áremelkedés tapasztalható az újautó piacon. Ezzel párhuzamosan hosszabb ideig tartják meg a tulajdonosok az autóikat, illetve egyre népszerűbb a használtautó vásárlás is. Mindezek következtében egyre fontosabb a használtautók szakszerű szervizelése versenyképes áron.

És hogy hol találunk megfelelő szaktudást? A válasz: a márkaszervizekben. A gond csak az, hogy az általános vélekedés szerint a márkaszervizek drágábban dolgoznak a független szervizekhez képest. Sokszor elfelejtjük, hogy a márkaszerviz magasabb üzemeltetési költségei mellett magasabb szintű szolgáltatást is tud nyújtani: gyári célszerszámok, folyamatosan képzett mesterszerelők, közvetlen egyeztetési lehetőség a gyártóval problémás javítások esetére, illetve gyári és alvázszám-specifikus alkatrészek rendelésének lehetősége, de sok további olyan szolgáltatást is kaphat itt az ügyfél, amik a független szervizekben gyári támogatás híján nem is elérhetőek.

Nyilván a kisebb, nem az adott márkához köthető szervizek is igyekeznek képezni magukat, de nem jellemző a piacon, hogy egy autómárka továbbképzéseire a hálózatán kívülről is meghívjon szerelőket. Az is elképzelhető, hogy egy márkafüggetlen szerviz is megszerzi a gyári diagnosztikai eszközt, de a szoftvert nem tudja frissíteni gyártói támogatás nélkül. A Nissan most egy olyan programmal állt elő, amelyben a fenti márkaszerviz szolgáltatásokat a garanciaidőn túli autóval rendelkező ügyfelek valóban versenyképes áron tudják igénybe venni.

Manapság, ha meghallja valaki azt a szót, hogy márkaszerviz, azonnal az jut eszébe, hogy drága lesz. Célunk az, hogy eloszlassuk ezt a tévhitet

– mondta Mihályi Norbert a Nissan regionális vevőszolgálati igazgatója. Mint kifejtette, a program indítása előtt egy komoly felmérést végeztek: összesen 13 különböző szakszerviztől kértek be ajánlatot az egyik legnépszerűbb modell, a Qashqai karbantartására (az esedékes szűrőcsere, olajcsere, stb.). Mint kiderült, 4 szerviz drágább, 3 közel azonos árú és 6 pedig olcsóbb volt az új szolgáltatáshoz képest - ha az assistance-csomagot is hozzávesszük, akkor 7 drágább, 3 közel azonos és 3 továbbra is olcsóbb maradt. Emellett az ajánlattevők nem tudták még alvázszám alapján sem ellenőrizni, hogy van-e visszahívási kampány az autóra, és az el lett-e már végezve akár itthon, akár bármelyik külföldi márkaszervizben.

A márkaszerviz előnye, hogy minden esetben tájékoztatni tudjuk ügyfeleinket, ha a gépjárművén esetlegesen van nyitott visszahívási kampány, amit előre egyeztetett időpontban ingyenesen el is tudnak végezni a kollégák

– tette hozzá Mihályi Norbert.