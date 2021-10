Mi folyik a magyar autópiacon? A chiphiány mellett erre kevesen számítottak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kiemelkedően jól teljesített az egyik kereskedő értékesítése az év első három negyedévében, a tavaly lezárt tranzakciók mellett az organikus növekedésnek is köszönhetően. A Nagykereskedelmi üzletág az év első felében tapasztalt növekedési ütemnél is gyorsabban bővült, melyben több mint négyszer annyi, míg a Kiskereskedelmi üzletágban majdnem háromszor több új gépjármű talált gazdára, mint 2020 hasonló időszakában. A szolgáltatások terén is kedvező volt a trend: a szervízórák és a bérleti napok száma is több, mint duplázódott.

Az AutoWallis várakozásainak megfelelő növekedést mutatott fel az év első kilenc hónapjában. Az autógyártást érintő chiphiány a kereskedelemben területenként és márkánként változó mértékben érezteti hatását, de a 2021-es frissített előrejelzést a társaság továbbra is tarthatónak ítéli. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A vállalat által értékesített gépjárművek száma 241 százalékkal, 18 792 darabra bővült. A társaság mindkét üzletágában kiemelkedő volt az értékesítés, különösen jól teljesített a nagykereskedelmi terület, a kiskereskedelmen belül pedig a szerviz és bérautó-szolgáltatás. A Nagykereskedelmi üzletág több mint négyszer (+325%) annyi új gépjárművet, összesen 12.386 darabot értékesített, ami elsősorban a harmadik negyedévben felpörgő Opel és SsangYong márkáknak volt köszönhető. A Kiskereskedelmi üzletágban 5.201 új és 1.205 használt gépjármű talált gazdára, ami 185, illetve 55 százalékos növekedésnek felel meg. Ez utóbbinak a növekedési dinamikája elsősorban amiatt volt kisebb, mert a készletek bővülése nem tudott lépést tartani a használtautók iránti, a chiphiány hatására kialakuló keresletnövekedéssel. A Kiskereskedelmi üzletág szolgáltatási területén jelentős emelkedés volt megfigyelhető: a szervizórák száma több mint megduplázódott, és megközelítette a 100 ezer órát. Mindemellett az autókölcsönzés terén is folytatódott a kedvező trend. A csoport által képviselt Sixt 29 százalékkal nagyobb flottaméret mellett 51 százalékkal növelte a bérleti események számát, miközben a bérleti napok száma még ennél is nagyobb ütemben, 101 százalékkal, 123.016 napra ugrott, jelentős hatékonyságjavulást mutatva.

Címlapkép: Getty Images

