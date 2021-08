Nincs megállás: folyamatosan drágulnak az autók Magyarországon

Bár magyar és nemzetközi szinten is erősödött az új autók piaca, a járvány előtti szintet még nem érte el. Az idei első félévben Magyarországon eladott több mint 75 ezer új autó éves szinten 11 százalékos bővülést jelent, de 16 százalékkal elmarad a 2019-ben elért eladásoktól.

A vásárlók 2021 nyarán a járvány miatt eleve óvatosabbak, ráadásul a környezetvédelmi normák miatt emelkedik az új autók ára, miközben az ellátás is akadozik, részben a globális csiphiány miatt – mondta a Magyar Nemzetnek a Magyar Lízingszövetség elnöke. Zs. Nagy István szerint a járművek ára emelkedik, ami a finanszírozási adatokból is jól látható, miközben a piac válaszúthoz érkezett: egyre több vevőjelöltnek okoz dilemmát, hogy melyik meghajtás mellett tegye le a voksát.

Az idei év első hat hónapjában 75 372 új autó talált gazdára Magyarországon, ami 11 százalékos növekedést jelent éves összevetésben. Ugyanakkor 2019 első félévéhez – azaz a járvány előtti szinthez – képest 16 százalékos elmaradást jelent. Az elnök szerint az EU-s piacon is hasonló a helyzet: az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) arról számolt be, hogy az év első hat hónapjában 25 százalékkal nőttek az eladások éves szinten, ám az 5,3 milliós eladás messze alulmúlja a 2019 első hat hónapjában látott több mint 6,9 millió darabos értékesítést.

Autót vennél, de szűkös a keret? Nézz körül a Pénzcentrum kalkulátorában!

A Magyar Lízingszövetség elnökének megítélése szerint több tényező is szerepet játszik abban, hogy az új autók piaca még nem érte el a járvány előtti szintet. Egyrészt mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások óvatosak a pandémia okozta bizonytalan gazdasági helyzetben. Sokan elhalasztották a komolyabb beruházásokat, így az autóvásárlásokat is. Másrészt az is kérdéses, hogy a már tavaly elindult gyártási idők meghosszabbodása milyen mennyiségű előző évi megrendelést hozott át erre az évre.

Továbbá az új környezetvédelmi normák miatt egyébként is emelkedett nemzetközi szinten az autók ára, Magyarországon pedig az euróárfolyam miatt még fokozódott a drágulás.

A lízingpiacon is jól látható az autópiaci áremelkedés, a személyautó-vásárlásokat a lízingcégek 97,5 milliárd forinttal finanszírozták, szemben az egy évvel korábbi 84 milliárd forinttal, ám a szerződések száma nem növekedett, az a 2017-es szinten volt. Az új autók piacán a kereslet nem emelkedett, ráadásul a kínálat is akadozik, részben az alapanyagok árának emelkedése, valamint a globális csiphiány miatt.

A mostani kilátások szerint az új autók drágulása még nem állt meg, a második félévben folytatódhat, ám az áremelkedés mértékét egyelőre nehéz megbecsülni. Autógyáranként jelentős eltérés mutatkozik, hogy mennyire tudják teljesíteni a számukra előírt flotta szintű CO2-kibocsátási elvárást a jövőre nézve, van akinek igen komoly hátrányt kell ledolgoznia még, hogy ne kelljen büntetést fizetnie a kvóta túllépése miatt

- fogalmazott a szakember.