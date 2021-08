Óriási csapás jön az autógyári melósokra: tömeges leépítést helyeztek kilátásba

Ola Källenius, a Daimler főnöke szerint be kell látni, hogy az elektromos autók összeszereléséhez kevesebb munkaerő kell, a jövőben tehát a teljes autóiparban jelentősen csökkenhet a foglalkoztatottság – írja az Autószektor.hu

"Őszintének kell lenni az emberekkel: a belső égésű motor összeszerelése több munkát igényel, mint az elektromos tengely építése" - mondta Källenius a "Welt am Sonntag"-nak. A Mercedes-vezér szerint tehát elkerülhetetlen, hogy az elektromos autók egyre nagyobb térnyerésével egyre kevesebben dolgozzanak majd az autógyárakban. A szakember ugyanakkor hozzátette, az átállás során új, magas színvonalú munkahelyek is vannak és lesznek is.