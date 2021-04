Alvázvédelem mesterfokon: így működik az alvázvédelem házilag, mutatjuk, az alvázvédelem mikor ajánlott!

Azt, hogy mennyi idő egy autó élettartama, mi magunk is képesek vagyunk befolyásolni: figyelhetünk folyamatosan a kerekekre, a karosszériára, a fényszórókra és egyben az alvázra is. Az alvázvédelem számos úton meghosszabbíthatja egy autó élettartamát, sőt igazi érték is lehet hosszú távon, ha egy autó az alvázvédelem szempontjából folyamatosan karban volt tartva; nem ritkaság, ha egy autó megéli a 10, 15, sőt, 20 évet is.

Cikkünkben eláruljuk, mi az alvázvédelem és hogyan történik az alvázvédelem házilag vagy szakember segítségével, illetve az alvázvédelem mennyi idő, az alvázvédelem mikor a legaktuálisabb autóápolási feladat! Tudd meg, mennyi idő az alvázvédelem és milyen gyakran kell megismételnünk az alvázvédelem feladatait, hogy az autónk alváza biztosan tartós legyen és ellenállhasson az idő viszontagságainak!

Mi az alvázvédelem célja?

Az autók alkatrészeit, főként az alváz elemeit, amik a leggyakrabban találkoznak a környezeti tényezőkkel, gyakran érik korróziós hatások, amelyeknek köszönhetően a karosszéria folyamatosan sérül, rozsdásodik. A korrózió gyakran támad a kerékjárati ívek irányából, ahová a kerekek felverik a kisebb-nagyobb köveket, ezzel sérüléseket okozva a felületen, illetve az autó üreges felületein is, ahol megül a nedvesség, a por és a sár. Kifejezetten veszélyeztetett felület a doblemez és annak környéke, ami folyamatosan ki van téve a felverődő elemeknek és a nedvességnek.

Azokon a helyeken, ahol a nedves szennyeződések hosszú időn keresztül megtapadnak, a lemez átrohadhat, a fényezés felpúposodhat és rozsdás elszíneződés jöhet létre – ami nem csak csúnya, hanem az autó szerkezetében is nagy problémát jelent! A korrózió hatására az autó teherviselő alkatrészei elveszíthetik a kulcsfontosságú merevségüket, ugyanis a merevségért felelős küszöbök és alsó tartók akár teljesen eltűnhetnek – mivel ez veszélyes, egy lyukas küszöbű autó biztosan megbukik a műszaki vizsgán is.

Az alvázvédelem célja tehát az autó alsó alkatrészeinek, a merevségért felelős, korróziónak leginkább kitett felületek védelme. Az alvázvédelem mint karbantartási feladat egyrészt megelőzi, lassítja a korróziós folyamatokat, másrészt növeli a karosszéria és egyben az egész autó élettartamát. Az alvázvédelem amellett, hogy lassítja a korrózió megindulását, a már megindult korróziót is passziválhatja az átalakításra nem megfelelő helyeken.

Mennyi idő az alvázvédelem?

Az alvázvédelem sem tesz örökéletűvé egy karosszériát, hiszen a hosszú éveken keresztül tartó vízzel és sárral való érintkezés, illetve a felvert kövek mindenképpen koptatni fogják a felületeket és előbb-utóbb bekövetkezik az átrozsdásodás. A gyári alvázvédelem általában garanciális, márkától függően lehet 5, de akár 10 év is az eredeti alvázvédelem élettartama – az alvázvédelem garancia azonban csak akkor érvényes minden más garanciális elemmel egyetemben, ha az autónkat folyamatosan márkaszervízbe hordjuk, ami igen költséges lehet.

Gyári alvázvédelem

Egyes autók esetében a megvásárláskor kérhető extra alvázvédelem, amelyet még a gyártósoron visznek fel a karosszériára – felfújnak az alkatrészekre egy újabb réteg ellenálló anyagot. Mivel ebben az esetben még egy teljesen tiszta, kosz- és rozsdamentes felületre viszik fel az alvázvédelem céljából az üregvédőt, ez a művelet tényleg ellenállóbbá teszi a karosszériát és nyerhetünk vele még pár évet, mielőtt felüti a fejét a korrózió.

Alvázvédelem szakemberek által

Habár az alvázvédelem otthon, házilag is elvégezhető, tapasztalat híján jobb, ha az alvázvédelem feladatának elvégzését profikra bízzuk, akik alvázvédelem fújási tervet is készítenek – hiszen mint jól tudjuk, minden autó megérdemli az egyedi bánásmódot. Mindemellett az alvázvédelem során az sem mindegy, hogy milyen anyagokat használunk, ezeket pedig milyen szórófejjel, milyen mennyiségben és milyen nyomáson fújjuk fel a karosszériára.

Előfordulhat, hogy az alvázvédő anyagot olyan helyekre kell bejuttatnunk, ahová természetes esetben a szórófej nem tud bejutni. Ebből a célból egyes gyártók technológiai furatokat alakítanak ki, hogy bejuthasson a szórófej, azonban nem minden autón vannak ilyen furatok, egyes autókon utólag kell ezeket kialakítani, amelyet nem javaslunk házilagos elkészítésre.

Alvázvédelem ár: alvázvédelem Budapest / vidék

Azt, hogy az alvázvédelem mennyibe kerül, befolyásolhatja, hogy melyik országrészben vagy városban keressük fel a szakembert: az alvázvédelem a fővárosban és a nyugati országrészben (alvázvédelem Budapest, alvázvédelem Székesfehérvár) drágább lehet, míg Nyíregyháza és Miskolc esetében alacsonyabb árakkal számolhatunk – mindemellett az autónk fajtája is befolyásolhatja az alvázvédelem árát (kell-e új furatokat kialakítani az alvázvédelem céljából, mennyire nehéz felvinni a védőanyagokat). A szakemberek ipari kompresszort is használnak, hogy az üregvédő szereket nagynyomáson bejuttathassák a kényes helyekre.

Az alvázvédelem ár szempontjából egy 50-100.000 Ft között mozgó tétel.

Alvázvédelem házilag: mit tehetünk otthon az alvázvédelem érdekében?

Mint fent is írtuk, az alvázvédelem otthon is elvégezhető, attól függően, milyen állapotban van az autónk és milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre. Régen gyakran alkalmazták a fáradtolajos küszöbfeltöltést, azonban ezt a módszert érdemes mellőznünk, szerezzük be inkább a sokkal hatékonyabb üregvédő szereket, amelyek szórópalackban kaphatóak vékony szórócsővel és 360°-ban spriccelő szórófejjel, amivel a legtöbb eldugott helyre könnyedén bejuthatunk az alvázvédelem kivitelezése során.

Mi magunk is felfújhatjuk az alvázvédő folyadékot kompresszorral, pisztollyal, ha megvannak a megfelelő eszközök és nem sajnáljuk az időt és az energiát az alvázvédelem kivitelezésére. Vannak könnyebben és nehezebben kezelhető részek egyaránt. Az alvázvédelem könnyebben felfújható a küszöbökre, a fedelek zárt részeire, az oszlopokra és a hátsó sárvédőkre is – ezeknek a felületeknek a kezelésével el is végeztük az alvázvédelem nagyját.

Az autókon találhatóak továbbá rejtettebb üregek, például a doblemez speciálisabb részei és a padlólemez átlapolásai, amelyekre érdemes lehet még odafigyelnünk. Az alvázvédelem elvégzése során fordítsunk minél nagyobb figyelmet a már meglévő korróziós felületek alapos megtisztítására és a passziválásra, ezt követően vigyük fel a megfelelően előkészített felületre az üregvédőszert. Érdekesség, hogy habár a márka is befolyásolhatja az alvázvédelem tartósságát, a szer minősége csak másodlagos, hiszen elsősoran passziválnunk érdemes, hogy a meglévő probléma ne terjedhessen tovább.

Az alvázvédelem mikor a legaktuálisabb?

Az alvázvédelem és az autó karosszériájának tisztítása összeköthető a „tavaszi nagytakarítással”, ugyanis a télen felverődő sár és nedvesség mindig jobban megviseli az autó alkatrészeit, mint mikor száraz, jó időben használjuk azt. Érdemes minden évben letisztítani az autónk alvázát és ellenőriznünk, milyen mértékű korrózióval van dolgunk, létrejött-e az előző évhez képest átrozsdálás, szükséges-e az alvázvédelem elvégzése.

Összegzés: Alvázvédelem tudnivalók

Az alvázvédelem egy otthon, házilag is elvégezhető feladat, azonban az autó fajtájától függően érdemes lehet az alvázvédelem kivitelezését profikra bíznunk, hiszen lehetnek járművünkön olyan helyek, amelyeket furatok létrehozása nélkül nem érünk el egyszerűen. Ha van rá lehetőségünk, érdemes lehet autóvásárláskor a gyári alvázvédelem opcióját is kérnünk, hiszen az üregvédő anyagot tiszta, rozsdamentes felületre viszik fel, még a gyártósoron, ezzel is meghosszabbíthatjuk az karosszéria élettartamát néhány évvel. Fontos az autó folyamatos karbantartása, különösen a nyirkos, téli idő végén és évente átnéznünk gépjárművünket, hogy milyen állapotban van és mely részeken támad a korrózió.