Hogy lesz így ebből béke? Brutális támadást intéztek az oroszok Kijev ellen éjszaka, civileket is céloztak

Orosz légitámadás érte Kijevet kedd hajnalban, amely során lakóépületek és energetikai infrastruktúra is megsérült.

Az orosz hadsereg újabb légicsapást mért az ukrán fővárosra kedd hajnalban. A támadásban lakóépületek és energetikai létesítmények sérültek meg - közölte az AP hírügynökség videofelvételek és helyi hatósági jelentések alapján.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester tájékoztatása szerint a központi Pecserszkij kerületben, valamint a főváros keleti részén található Dnyiprovszkij negyedben egy-egy lakóház súlyosan megrongálódott. A keleti városrészben található kilencemeletes épület több szintje is lángba borult.

A helyi hatóságok jelentése szerint a támadásokban négy ember szenvedett sérüléseket.

Az ukrán energiaügyi minisztérium megerősítette, hogy a csapások energetikai infrastruktúrát is érintettek, azonban nem részletezték a károk pontos jellegét és mértékét.