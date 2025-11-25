2025. november 25. kedd Katalin
7 °C Budapest
Egy KC-10A tanker a New Jersey-i McGuire légibázisról feltölti a Northrop B-2 lopakodó bombázót az USA középnyugati része felett 2001. március 27-én. A Northrop B-2 lopakodó bombázó egy kevéssé megfigyelhető, stratégiai, nagy hatótávo
Világ

Hogy lesz így ebből béke? Brutális támadást intéztek az oroszok Kijev ellen éjszaka, civileket is céloztak

Pénzcentrum
2025. november 25. 07:25

Orosz légitámadás érte Kijevet kedd hajnalban, amely során lakóépületek és energetikai infrastruktúra is megsérült.

Az orosz hadsereg újabb légicsapást mért az ukrán fővárosra kedd hajnalban. A támadásban lakóépületek és energetikai létesítmények sérültek meg - közölte az AP hírügynökség videofelvételek és helyi hatósági jelentések alapján.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester tájékoztatása szerint a központi Pecserszkij kerületben, valamint a főváros keleti részén található Dnyiprovszkij negyedben egy-egy lakóház súlyosan megrongálódott. A keleti városrészben található kilencemeletes épület több szintje is lángba borult.

A helyi hatóságok jelentése szerint a támadásokban négy ember szenvedett sérüléseket.

Az ukrán energiaügyi minisztérium megerősítette, hogy a csapások energetikai infrastruktúrát is érintettek, azonban nem részletezték a károk pontos jellegét és mértékét.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #sérült #világ #orosz #támadás #kijev #orosz-ukrán háború #energetikai infrastruktúra

