Az Egyesült Államok által bevezetett 50%-os vámok súlyos csapást mérhetnek az indiai exportra, veszélyeztetve az ország amerikai piacra irányuló kivitelének több mint felét.
Radikális lépés a magyar kormánytól: beperlik ezt az EU-s szervet, Ukrajnához is köze van a dolognak
Magyarország pert indított az Európai Unió Tanácsa és az Európai Békekeret ellen a zárolt orosz jegybanki eszközök hozamának Ukrajna katonai támogatására történő felhasználása miatt - derül ki a Portfolio cikkéből.
A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott. A per középpontjában a Tanács 2024. május 21-i határozata áll, amely előírja, hogy a zárolt orosz jegybanki eszközök kezeléséből származó nettó nyereség 99,7 százalékát az Európai Békekeretbe (EPF) kell átutalni, ahonnan Ukrajna katonai támogatására fordítják.
Budapest azt kéri a bíróságtól, hogy semmisítse meg az EPF irányító bizottságának 2025 februárjában hozott végrehajtási döntését és a döntést rögzítő jegyzőkönyvet. A magyar kormány érvelése szerint az eljárás sértette az uniós alapszerződésekben megfogalmazott jogszerű döntéshozatal alapelveit.
A vita pénzügyi háttere jelentős: az EU-tagállamokban körülbelül 200 milliárd eurónyi orosz jegybanki eszköz van zárolva, amelyek kezeléséből származó hozam évente 3-5 milliárd euróra becsülhető. Ez folyamatos bevételi forrást biztosítana Ukrajna katonai támogatására.
A Tanács jogi szolgálata és a tagállamok többsége szerint a zárolt eszközökből származó hozam felhasználása nem új költségvetési kötelezettségvállalás, hanem egy meglévő szabály végrehajtása, amelyhez nem szükséges egyhangúság. Ezért a februári döntést a magyar szavazat nélkül is meghozták.
A bírósági eljárás akár több évig is elhúzódhat, és ezalatt a megtámadott döntés érvényben marad, vagyis az orosz eszközök hozamából származó pénzek folyósítása folytatódhat Ukrajna számára. Az ítélet azonban precedensértékű lehet: ha a magyar kormány nyerne, hasonló eljárással a jövőben nem lehetne megkerülni a vétójogot.
Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.
Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát szerdán.
Jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon.
Keddtől a 18–22 év közötti ukrán férfiak is elhagyhatják az országot – ez főként a tanulmányaikat tervezőknek kedvez.
Az amerikai fegyvergyárak jelentősen bővítették gyártókapacitásukat, többek között a Patriot-rakéták előállítását is megsokszorozták.
Az ukrán hadsereg az elmúlt két hétben fokozta a támadásokat az orosz olajipari létesítmények ellen, jelentős károkat okozva a finomítói kapacitásokban és az olajszállítási infrastruktúrában.
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki teherautójával életveszélyes manővert hajtott végre az M0-ás autóúton – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
Németországi sörgyárak csődhullámát jósolja a napokban az Oettinger vezérigazgatója.
Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén.
Az indiai gyémántipar súlyos válságban van, miután a kínai kereslet gyengülése után most az amerikai vámok emelése fenyegeti a szektor legnagyobb exportpiacát.
Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ukrán hadsereg megerősítése a legfőbb prioritás.
Kedd reggel még felfrissülhetünk a kissé üdébb levegőben, de sokáig nem tart a hűvös: a délelőtti órákban gyorsan emelkedik a hőmérséklet.
Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban.
Zelenszkij bejelentette: a hét második felében újabb amerikai–ukrán találkozó lesz a háború lezárásáról.
Megszólalt a Munkácson működő, amerikai Flex gyár a múlt heti rakétatámadás ügyében. A közleményüket változtatás nélkül idézzük.
A gárdisták többsége M17-es pisztolyt, kisebb részük M4-es puskát fog hordani, de ezeket kizárólag önvédelmi célokra használhatják.
A földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tízedik tesztrepülését.
Szergej Lavrov az amerikai NBC televíziónak adott interjújában kijelentette, hogy elismerik Volodimir Zelenszkijt Ukrajna vezetőjének, és készek tárgyalni vele.
