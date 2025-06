Izrael megerősítette: életbe lépett a tűzszünet Iránnal

Izrael bejelentette, hogy elfogadta az Egyesült Államok kétoldalú tűzszüneti javaslatát Iránnal, de figyelmeztette, hogy bármilyen megsértésre erőteljes választ fog adni.

Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleményben jelentette be, hogy a kormányfő találkozott a kabinettel, a védelmi miniszterrel, az izraeli hadsereg vezérkari főnökével és a Moszad vezetőjével, hogy beszámoljon a "Rising Lion" hadművelet céljainak teljes eléréséről - számolt be a Times of Israel.

"Izrael elhárított egy kettős, azonnali egzisztenciális fenyegetést – mind a nukleáris, mind a ballisztikus rakéták területén" – áll a közleményben. A nyilatkozat szerint "az izraeli hadsereg teljes légi ellenőrzést szerzett Teherán légterében, súlyos károkat okozott a katonai vezetésben, és tucatnyi központi iráni kormányzati célpontot semmisített meg".

A közlemény először hozta nyilvánosságra, hogy egy újabb magas rangú nukleáris tudóst is likvidáltak. "Még az elmúlt nap során is az izraeli hadsereg jelentős csapásokat mért a rezsim célpontjaira Teherán szívében, több száz Basij-operatívát, a rezsim elnyomó apparátusának tagjait iktatták ki, és meggyilkoltak egy újabb magas rangú nukleáris tudóst" – olvasható a nyilatkozatban.

"Izrael köszönetet mond Trump elnöknek és az Egyesült Államoknak a védelemben nyújtott támogatásukért és az iráni nukleáris fenyegetés felszámolásában való részvételükért" – folytatódik a közlemény.

"A hadművelet céljainak elérése fényében, és Trump elnökkel teljes összhangban, Izrael elfogadta az elnök kétoldalú tűzszünetre vonatkozó javaslatát" – közölte a miniszterelnöki hivatal, hozzátéve, hogy Izrael "erőteljesen fog reagálni a tűzszünet bármilyen megsértésére".

Donald Trump amerikai elnök korábban már bejelentette a tűzszünet életbe lépését, nem sokkal azután, hogy legalább négy ember meghalt, amikor egy iráni ballisztikus rakéta lakóépületet talált el Beershebában.