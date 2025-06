Elképesztő kijelentést tett Donald Trump: ezt gondolja Izrael és Irán háborújáról

Donald Trump ellentmondásos álláspontot képvisel az izraeli-iráni konfliktusban, hol támogatva, hol elhatárolódva Izrael csapásaitól, miközben a helyzet egyre eszkalálódik a Közel-Keleten- írja a BBC.

Az amerikai elnök kijelentései folyamatosan változnak az izraeli-iráni konfliktussal kapcsolatban. Miközben Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint a támadások "teljes mértékben egyeztetve voltak" az Egyesült Államokkal, Trump hol teljes támogatásáról biztosította Izraelt, hol pedig határozottan elhatárolódott a műveletektől.

Trump váratlanul távozott a kanadai G7-csúcstalálkozóról, amit a Fehér Ház a "közel-keleti eseményekkel" indokolt, miközben az elnök később a Truth Social platformon azt írta, hogy távozásának "semmi köze egy tűzszünethez".

Az elnök alapvető célja egyértelmű: Netanjahuhoz hasonlóan ellenzi, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Ugyanakkor Trump – ellentétben az izraeli miniszterelnökkel – inkább egy amerikai-iráni megállapodást részesítene előnyben, ami összhangban van önmagáról alkotott "világklasszis üzletkötő" képével.

Trump kiszámíthatatlansága, amit támogatói gyakran stratégiai előnynek állítanak be, az úgynevezett "őrült ember" elmélethez kapcsolódik. Ez a hidegháborús időkből származó taktika a szándékos bizonytalanságra és kiszámíthatatlanságra épít, hogy nyomást gyakoroljon az ellenfelekre.

Tanácsadóinak egy része a maximális nyomásgyakorlás stratégiáját támogatja Iránnal szemben, míg Netanjahu folyamatosan a katonai megoldás felé próbálja terelni az amerikai elnököt a diplomáciai út helyett.

A konfliktus eszkalálódásával nő a nyomás Trumpra a héják táborából is, akik régóta sürgetik a rezsimváltást Iránban. Ugyanakkor az irániak már korábban is tárgyalóasztalhoz ültek volna – Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal vasárnapra tervezett hatodik tárgyalási fordulót most lemondták.

Trump eddig hangsúlyozta, hogy az USA nem vesz részt Izrael támadásaiban, bár amerikai rombolók és rakétaütegek már most is segítik Izrael védelmét az iráni ellentámadásokkal szemben.

Az elnök számára komoly politikai kockázatot jelent a konfliktus további eszkalációja. Miközben a republikánusok többsége továbbra is határozottan támogatja Izraelt, Trump "Amerika az első" (MAGA) mozgalmán belül egyre erősebb hangok kérdőjelezik meg ezt a hagyományos, feltétlen támogatást.

A Trump-párti újságíró, Tucker Carlson pénteken éles kritikát fogalmazott meg, azt állítva, hogy az adminisztráció hazudik, amikor tagadja részvételét, és azt javasolta, hogy az USA "ejtse Izraelt". Hasonlóan, a Trump-hű Marjorie Taylor Greene képviselő is kijelentette, hogy "aki az USA teljes bevonódását követeli az izraeli-iráni háborúba, az nem Amerika az első/MAGA híve".

Ez jelentős sebezhetőséget jelent Trump számára, és nyomást gyakorol rá, hogy távolságot tartson az USA és Izrael offenzívája között. A hétvégén a közösségi médiában azt írta, hogy Putyin orosz elnökkel együtt a háború befejezését szorgalmazza, és vasárnap már azt hangsúlyozta: "Az USA-nak semmi köze nem volt az Irán elleni támadáshoz".

Irán már megfenyegette az Egyesült Államokat, hogy megtámadja amerikai támaszpontokat a régióban, ha Washington segíti Izrael védelmét. Amerikai áldozatok esetén valószínűleg exponenciálisan erősödne a MAGA-mozgalom izolacionista érvelése, ami további nyomást helyezne Trumpra, hogy visszavonulásra késztesse Netanjahut.