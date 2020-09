Tej, kenyér, tejföl: fogadjunk, eddig te is rosszul tároltad, tönkre is mentek

A magyar családok jócskán tudnak pazarolni, ha ételkidobásról van szó. Kevesen realizálják ugyanakkor, hogy ilyenkor gyakorlatilag nyíltszíni pénzégetést folytatnak saját tárcájuk kárára. Éppen ezért kulcsfontosságú olyan praktikák elsajátítási, melyek az életek helyes tárolásárára tanítják meg az embereket. Ezek közül mutatunk most 5 tippet, amivel megelőzhetjük a legtöbb gyümölcs, zöldség, tejföl, joghurt, egyéb tejtermék, valamint a kenyér kukában landolását is.

A legfrissebb statisztikák szerint Magyarországon fejenként 68 kg élelmiszert dobunk ki a kukába évente. Az élelmiszerhulladékok több mint fele ráadásul a háztartásokból kerül ki. Ez pedig azon túl, hogy rendkívül pazarló, igazán pénzégető magatartás is. Hiszen az az étel, ami majdan a kukába végzi, gyakorlatilag kidobott forintbankók az ablakon.

És hát ki akarná szándékosan a szemét dobni a pénzét? Persze, hogy senki! Éppen ezért mutatunk most 5 tárolási tippet, hogy az egyes élelmiszereket hosszabb ideig el tudjuk tartani, így azok nem romlanak meg idő előtt.

Szószhalál

Eszméletlenül frusztráló érzés, mikor a hűtőben még látjuk, hogy van tejföl, majonéz, ketchup, joghurt ám amikor értük nyúlunk, konstatáljuk, hogy a megbontott dobozokban lévő szószok bizony penészedni kezdtek vagy egyszerűen csak büdösek. Ekkor jöhet a kuka!

Ezt azonban könnyedén megelőzhetjük úgy, hogy az első használat után, bármilyen szószról, krémről legyen is szó, a maradékot egy kisebb, zárható tárolóba helyezzük. A kevesebb levegőnek hála, a bontott termékünk kevesebb baktériumnak lesz kitéve, így tovább eláll. A trükk tehát az, hogy ne sajnáljunk felszerelkezni zárható, műanyag tárolókkal, hamar behozzák az árukat a nem kidobott, hanem elfogyasztott termékeken.

Kenyérhűtés

Sokan élnek már most is ezzel a praktikával, de aki nem, és sorra azt tapasztalja, hogy a kenyere bepenészedik, avas ízű lesz, az kezdje el hűtőbe tárolni a kenyerét. Főleg a nyári hónapokban! A kenyeret érdemes szeletekre vágva hűteni, akár fagyasztani is. A lényeg, hogy a kiengedésüket követően egyből használjunk kenyérpirítót. Az ilyen kenyerek is tökéletesek lesznek szendvicsekhez, pirítósnak, arról nem is beszélve, hogy mennyire könnyű lesz majd őket vajazni!

Tejterméket csak így

Fontos, hogy bármilyen termékről is legyen szó azt természetesen hűtve tároljunk. Na de az sem mindegy, hogy a hűtőben pontosan hol. A tejtermékeket ugyanis érdemes a hűtők belső polcain tárolni, közelebb a hűtő hátuljához. Itt van ugyanis a leghűvösebb. Már ha nincs nagyon alacsony fokozatra véve a hűtőnk! Plusz tippként érdemes azt is megfogadni, hogy ha valamilyen friss tejterméket vagy friss húst tartunk a hűtőben, abban ne legyen 4 foknál magasabb a hőmérséklet.

Ajtóba például azért ne tartsunk tejterméket, mert a gyakori ajtónyitásnak köszönhetően ott ingadozik leginkább a hőmérséklet, ott érheti a friss tejtermékünket a legtöbb meleg hőhatás. Törekedjünk tehát arra, hogy a tejtermékeket beljebb és lent tartsuk, ezzel is elősegítve, hogy azok ne romoljanak meg.

Hűtési kisokos

Az biztos, hogy a hűtés a legtöbb élelmiszer esetében hosszabb élethosszt szavatol, de mindent lehet hűteni. A gyümölcsök és zöldségek általában jól kezelik a hideget, jól tarthatók a hűtőben, ám ez például a trópusi gyümölcsökre nem feltétlenül igaz. A banán hidegben például sejtkárosodást szenved, bőrbarnító kemikáliákat szabadít fel magában, az avokádó pedig nem érik meg, ha azt 7 fok alatt tárolja az ember, ráadásul a citrusféléken is barna foltos bőr alakulhat ki, ha rosszul hűtve tároljuk őket.

Ezeket a gyümölcsöket, valamint a tököt, paradicsomot, uborkát, dinnyét, paprikát és az ananászt is legjobb ha 10 fokos hőmérséklet felett tároljuk, valamilyen nem hűtött, de hűvös helyen. Ugyanígy a burgonyát is. De persze a legtöbb zöldség még így is jobban fog működni a hűtőben, például a saláták, répák, káposzták és a többi. Tanuljuk ezt meg, és akkor kevesebb zöldség, gyümölcs fog esztétikai hiba vagy romlás miatt a kukában landolni.

Mentsd a fűszereidet

Érdemes tudni, hogy a fűszereket semmi esetre se tegyük hűtőbe. Azok, valamint a szárított gyógynövények ugyanis jobban megőrzik az ízüket ha egy szekrényben, sötét, hűvös helyen tároljuk őket. A hűtő általában rontja ezen élelmiszerek ízét. Vásárlás, illetve a csomag felbontása után ráadásul érdemes őket légmentesen zárható tárolókba áthelyezni.

Amikor pedig a használatra alkalmas kisebb tárolókból kifogyunk, akkor a zártakban után tudunk pótolni éppen akkora mennyiségben, aminek nem fog elillanni az aromája, mert egyszerűen nem lesz rá ideje. Nem kell tehát többi egész csomagnyi mustármagot, majoránnát vagy kakukkfüvet kidobni, ezek ráadásul nem is túl olcsó fűszerek.

Címlapkép: Getty Images