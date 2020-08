Döbbenetes pazarlás: fejenként ennyi ételt dobunk a kukába egyetlen év alatt

Hazánkban fejenként 68 kg élelmiszer kerül évente a kukákba, továbbá az élelmiszerhulladékok több mint a fele a háztartásokból kerül ki. Annak érdekében, hogy ezek a számok csökkenni tudjanak, a Médiaunió idei társadalmi kezdeményezése az élelmiszerpazarlás visszaszorítására irányul. Az augusztusban induló "Élj maradéktalanul!" kampány célja az élelmiszer-pazarlással kapcsolatos szemléletformálás, hosszútávon pedig az élelmiszerpazarlás csökkentése.

Az élelmiszer érték, amit meg kell becsülni. A Földön minden nap körülbelül 30 ezer ember hal meg éhezéssel összeköthető okok miatt , miközben globálisan az élelmiszerek egyharmadát kidobjuk. Évente 88 millió tonna élelmiszer vész kárba az Európai Unióban, Magyarországon pedig családonként 270 kg élelmiszer landol a kukákban. Az élelmiszerpazarlás nem csak a pénztárcára van rossz hatással, hanem komoly környezeti károkat is okozhat. A felesleggé vált élelmiszerek megsemmisítésével az azok előállításához felhasznált erőforrásokat is elpazaroljuk, nem beszélve arról, hogy az élelmiszerek megsemmisítése különösen környezetterhelő, jelentősen hozzájárul a globális felmelegedéshez. A tudatos főzéssel és bevásárlással rengeteg élelmiszert menthetünk, ezzel hozzájárulva a környezetvédelemhez és a klímaváltozás csökkentéséhez. A jelenlegi a pazarló életmódon szeretne hosszútávon változtatni a Médiaunió augusztusban induló "Élj maradéktalanul!" kampánya.

"A Médiaunió minden évben kiválaszt egy kiemelkedő társadalmi ügyet, amely kapcsán egy kommunikációs kampány segítségével aktivizálja az embereket, oly módon, hogy mérhető különbséget érjen el a magyar társadalomban. A Schmidt Mária, Csányi Sándor, Novák Péter, Rudolf Péter és Somody Imre alkotta grémium ezúttal az élelmiszerpazarlás csökkentését tűzte zászlajára. A nyertes pályázatot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület nyújtotta be, és a Well Reklámügynökség vállalta a kampány kreatív feladatainak elvégzését. Az "Élj maradéktalanul!" kezdeményezésnek kettő fő pillére van: egy erős online, illetve egy izgalmas TV, rádió, sajtó és közterületi kommunikációs kampánnyal hívják fel a kidobott élelmiszer mértékére és értékére a társadalom figyelmét. A honlapon, rádióreklámokban és közterületen konkrét tippeket is adnak arról, mit kezdjünk a megmaradt élelmiszerrel. Továbbá indul egy több állomásból álló edukációs road-show is, ahol érdekes aktivitásokkal várják az érdeklődőket. A road-shownak 15 állomása lesz: 15 Tesco áruház. Az edukációs kampány olyan támogatók jóvoltából valósulhat meg, mint a Tesco Global Áruházak Zrt., a az OTP Bank Nyrt. Bízunk abban, hogy a kampány során minél több ember figyelmét fel tudjuk hívni arra, hogy az élelmiszerpazarlás nem csak morálisan helytelen, hanem környezeti károkat is okoz, továbbá többet is spórolhatnánk, ha picit tudatosabban vásárolnánk"- nyilatkozta a témában Hargitai Lilla, a Médiaunió ügyvezető igazgatója.

"Az Élelmiszerbank az élelmiszerpazarlás és nélkülözés visszaszorításáért küzd. Idén immár 15. éve végzi élelmiszermentő munkáját Magyarországon. Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül még több emberhez el tudjuk juttatni üzeneteinket. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az "Élj maradéktalanul!" kampány keretén belül lehetőség nyílik felhívni a figyelmet e témára a média összefogásának segítségével" - tette hozzá Cseh Balázs az Élelmiszerbank Egyesület elnöke.

