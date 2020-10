Őrületes akciócsörte a magyar boltokban: ezekért rohan mindenki a Lidlbe, Tescóba

Nyakunkon az év didergős szakasza, mostmár örülhetünk, ha néha-néha 12-14 fokig felkúszik a hőmérő higanyszála. Kijelenthető, hogy a magyarok jelentős hányada nem szeret fázni, a hideg ellen mindenfélét bevetünk a meleg ruháktól kezdve a forró italokon át egészen a hősugárzókig. Tudják ezt a hazai boltláncok is, és készülve a hűvösre, rengeteg lélek- és otthonmelengető terméket akcióztak le. Mutatjuk a legjobb ajánlatokat!

Visszafordíthatatlanul és országosan közelít a tél: már a 30 napos előrejelzésből is látni, hogy hamarosan örülhetünk, ha 10 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála - éjjel pedig már 5 fok alá is bebukik a hőmérséklet. A jövő hét még istenes, 12-15 fokok lesznek, de utána már ne számítsanak sok jóra a fázós magyar emberek.



Forrás: Időkép Forrás: Időkép

Kezdődhet az éjjeli didergés időszaka, és hát egy megfázást is könnyen összeszedhetünk, ami a gondterhes időkben nem kecsegtet sok jóval. Hiszen, ha légúti tüneteink vannak, nem egyszerű eldöntreni, hogy a koronavírust kaptuk el, vagy a hűvössel érkező szimpla náthát. A közérzetünknek sem tesz jót, ha nem érezzük megfelelőnek otthonunk hőmérsékletét, márpedig a vírushelyzet miatt rengetegen dolgoznak otthonról, így különösen fontos, hogy komfortosan érezzük magunkat a lakásban.

Szerencsére a boltok is tudják, hogy a magyarok egy jelentős hányada nem szeret fázni, így a hűvös beköszöntével remek otthon- és lélekmelengető akciókkal készültek! A Pénzcentrum Vásárlás-divíziója alább ezek közül szemezgette ki a legjobb ajánlatokat.

Egy jó tea mindig megmelengeti a lelket: az Aldiban most ráadásul 20 százalékkal olcsóbban adnak egy csomó féle prémiumterméket! Egy 20 filteres dobozért most csak 399 forintot kérnek. A meleg ruhákért sem kell egy vagyont fizetned, a boltláncnál most 7500 forintot kérnek egy női kabátért, 3999 forintért pedig többféle pulóver közül is válogathatsz! Akciós a bélelt cipő is, 5499 forintért vehetsz egy párat, a meleg sál pedig 2999 forintba kerül. Azokra is gondoltak, akik nem elégednek meg az otthoni radiátorokkal, és egy kicsit rá akarnak segíteni a hőérzetre: a ventillátoros hősugárzúért 5999 forintot kérnek most az Aldiban, de van kivetítős, hőmérős óra is 4999-ért.

Egy kávé is jól tud esni a hűvös reggeleken: a Lidl-ben most 489-ért adnak 225 gramm minőségi őröltet. Emellett többféle fűtőtesttel is készültek: van fali fűtőventillátor 14 999 forintért, mini hőlégfúvó 9 999-ért és az újságban egy digitális hősugárzót is hirdetnek, ami 8 999 forintba kerül. Szombattól meleg női ruhákat is leakcióznak a Lidl-ben: lesz plüssoverál 4799 forintért, hosszított plüsspulóver 3599-ért és bélelt leggings is, aminek az árcéduláján 2999 forint szerepel.

Az Auchanban nem aprózzák el, öntöttvas kandallót is lehet venni 64 990 forintért, 27 990 forintért pedig gázzal működő hősugárzót is árulnak.. De 199 forintért egy tasak erőleves port is vehetsz, valamint több zacskós levest is leáraztak. Emellett minden Lavazza kávéra 20 százalék kedvezményt adnak, de több más márka termékeinek is igencsak megvágták az árcéduláját. Van még vastag női kabát 549-ért, férfi kardigán 4690 forintért, és a legkisebbek sem maradnak ki, ugyanis babákra való polárkardigánok is vannak 1790 forintért.

A Tescóban most a sütéshez vehetsz mindenféle alapanyagot igencsak jóárasítva: például fél kiló mandula 2399 forint helyett most csak 1599 forintba kerül például, de a mogyorót is leárazták ugyanennyiről 1799 forintra. A Lélekmelengető instant pudingból csak 199 forint egy csomag 249 helyett, de a mogyorókrém és a lakvárok árát is durván megvágták. Ezek mellett a Teekanne teákra most 15 százalék kedvezményt adnak, az Omnia kávék árát pedig 20 százalékkal csökkentették.

A Sparban most 250 gram Lavazza őrölt kávé csak 849 forintba kerül 1099 helyett, de több más márka termékeinek is lejjebb vitték az árát. A Maggi poharas instant levesekre pedig 30 százalék kedvezményt adnak. Különféle akciós teák közül is válogathatsz: a sajátmárkás filteres most 349 forintért kapható 399 helyettt, a Sir Morton termékei pedig 299-be kerülnek. Akciós a 2000 wattos hősugárzó is, mopst 3999 forintért megveheted, de lehet kapni fűthető ülésvédőt is a kocsiba, 2999 forintért adják.

Címlapkép: Getty Images