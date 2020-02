Országos hiány van ebből a gyógyszerből: nagy szívás lehet az influenzaszezon

Januárban kifogyott a patikákból a kisgyermekes szülők által kedvelt immunerősítő szirup, a vényköteles Isoprinosine. Az influenza terjedésével egyre többen keresik hiába, az OGYÉI adatbázisa szerint szállítási vagy raktározási gondok léptek fel. A Pénzcentrum rákérdezett a gyártónál, mikor lesz újra kapható a szirup.

Több olvasónk jelezte, hogy hiába kereste gyógyszertárban az Isoprinosine 50 mg/ml szirupot, hiány van belőle. A csaknem teljesen színtelen, gyümölcsös illatú szirupot kifejezetten a kisgyermekes szülők szokták keresni, bár felnőttek és gyermekek is egyaránt szedhetik. A termékhiány első jelei után az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) is felvette a hiánygyógyszerek listájára.

Az Isoprinosine 50 mg/ml szirup hatóanyaga az inozin-acedoben-dimepranol és a betegtájékoztató szerint "az immunrendszer védekezőképességének fokozására szolgáló gyógyszer, mely Herpes vírus, varicella, kanyaró, mumpsz, citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, humán papillomavírus okozta fertőzések, immunhiányos állapotok, vírusos légúti fertőzések, vírusos májgyulladás, agyvelőgyulladás (vírus-enkefalítisz) kezelésére alkalmas". Bár ezek súlyosabb fertőzések, a szirupot már egy influenzaszerű megbetegedés esetén is fel szokták írni a gyermekorvosok, mert hatékonyan támogatja az immunrendszert ilyen fertőzések esetén is.

A gyógyszer viszont éppen az influenzajárvány kitörésekor vált hiánycikké a patikákban. Az általunk megkérdezett gyógyszerész szerint nincs helyettesítő készítménye, viszont az OGYÉI adatbázisa sem tesz javaslatot termékhiány esetére, mivel "ugyanaz a gyógyszer más gyógyszerformában elérhető". Ez így igaz, az ISOPRINOSINE 500 mg tabletta nem hiánytermék, viszont az orvos is sokkal szívesebben írja fel a gyümölcsízű szirupot, hiszen könnyebb lenyelni, és a gyermek is nagyobb kedvvel veszi be az orvosságot.

A téli időszakban a gyermekek kezelésére szolgáló készítmények fogyása a felnőtteknek szánt készítményekhez hasonlóan szintén megnő. Itt elsősorban a láz- és fájdalomcsillapító, valamint a köptető és köhögést csillapító szirupokra kell gondolni. Emellett sokkal több fogy a gyermekeknek szánt orrdugulás elleni gyógyszeres és sós vizet tartalmazó orrcseppekből és orrspraykből is. A kisebbek esetében szóba jöhet a lázcsillapító kúpok alkalmazása is. Enyhe torokgyulladásra lehet alkalmazni a torokfertőtlenítő hatású szopogató tablettákat vagy toroksprayket

- mondta el a Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai elnök a Pénzcentrumnak, és azt is közölte, hogy a patikák nem számítanak influenza kezelésére szolgáló termékek esetén gyógyszerhiányra, mivel a járvány minden évben hasonló időben tetőzik, ezért a gyógyszertárak előre fel tudnak készülni a megnövekedett igényekre.

Természetesen bármikor közbe jöhet egy váratlan gyártási gond, hatóanyag ellátási probléma, vagy adminisztrációs hiba, ami miatt egy termék egy ideig nem kapható. Vagy gondoljunk például az egészségügyi szájmaszkokra, melyek influenza idején egyébként is keresettebbek, viszont a koronavírus miatt annyira sokan kezdték hirtelen keresni, hogy teljesen kifogyott a legtöbb helyen. (A soron kívüli gyártást egyébként már megkezdték.)

Megkerestük a termékhiány kapcsán a gyártót, az Ewopharma Hungary Kft.-t, és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a gyógyszerhiányt határidőre bejelentették a hatóság felé, az Isoprinosine szirup pedig hamarosan ismét kapható lesz:

Jelenlegi legjobb tudásunk szerint február 10-étől lesz újra elérhető a szirup

- közölte Dr. Galkó Zoltán a gyártócég ügyvezetője a Pénzcentrummal. Az Ogyéi adatbázisában ugyanígy február 10-e szerepel, a hiány tervezett végének. Csak idén januártól máig 94 termék esetén jeleztek hiányt a gyógyszerészeti hatóság felé. Az Isoprinosine esetén viszont csak átmeneti termékhiányról van szó, míg számos készítmény esetében nem a szállítmányozásnál vagy raktározásnál akadtak el, hanem magával a gyártással van gond.

