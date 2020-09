Nemcsak a vakcina kifejlesztése állította nagy feladat elé a gyógyszerfejlesztőket, tudósokat világszerte, hanem a koronavírusra adható hatékony gyógyszer kikísérletezése, megtalálása is. Már számos szert, hatóanyagot kiálltottak ki a covid-19 ellen ígéretes gyógyszernek, a hidroxiklorokintól kezdve a dexametazonon át, a remdesiviren keresztül a favipiravirig. Magyar kutatók is közzétettek már olyan eredményeket amelyek szerint egyes hatóanyagok hatásosak lehetnek a vírussal szemben. Mit tesz erre a lakosság? Elkezdi felvásárolni azokat a gyógyszereket, amelyek tartalmaznak ilyen hatóanyagot. A Pénzcentrum által megkérdezett gyógyszerész viszont határozottan azt javasolja: ne tegyünk ilyet.

Augusztusban újabb mérföldkőhöz érkezett a Barabási Albert-László által vezetett kutatócsoport koronavírus-gyógyszerrel kapcsolatos kutatása, melynek eredményeit közzé is tették: ebből kiderült, melyek azok a már piacon lévő gyógyszerek, amelyek hatásosak lehetnek az új járvány megfékezése érdekében. Ahogy az várható is volt, ilyen helyzetben a lakosság elkezd "készletezni", rohan a patikába és megveszi azt a tablettát, vagy orrsprayt, amit vény nélkül megkap, és tartalmazza a kérdéses hatóanyagot. A patikák a Pénzcentrum által megkérdezett gyógyszerészek szerint tapasztaltak is növekedést a keresletben ezekre a szerekre.

Azonban a lapunknak nyilatkozó gyógyszerész nem javasolja, hogy bárki ilyen alapon felhalmozásba kezdjen, és azt is elmondta, miért, illetve beszélt a koronavírus elleni szerekkel szembeni elvárásokról. Arra is kitért, hogy az egyik, utóbbi időben legkeresettebb szer, az azelasztin pontosan mire való, illetve mi volt a kutatók vizsgálatának tárgya, amikor kimutatták a koronavírus ellen hatásos szereket. Az alábbiakban a lapunk kérdéseire adott válaszát közüljük:

A koronavírus elleni szerekkel szembeni elvárásokról

A koronavírus járvány jelentősége miatt a lakosság részéről fokozott az érdeklődés minden olyan lehetséges készítmény iránt, ami csak egy kicsit is hatásosnak bizonyulhat a kezelésben vagy a védekezésben. Ennek a felfokozott figyelemnek köszönhető az, hogy sokan egyből csodaszerként tekintenek azokra a hatóanyagokra, melyek ígéretesnek tűnnek, azonban még folyamatban van a klinikai vizsgálatuk. Ez történt a hidroxiklorokinnal is, melynek koronavírus elleni hatástalanságát nemrég állapították meg az egészségügyi szervezetek.

Ebben a helyzetben a leghelyesebb, amit tehetünk, hogy követjük a hatóságok és a járványügyi szakemberek útmutatásait, és betartjuk a védekezéshez szükséges előírásokat. A diagnosztizált koronavírus fertőzöttek kezelése minden esetben orvosi felügyelet mellett történik a betegek aktuális állapotának függvényében. Senkinek nem javasoljuk, hogy laikus betegként saját magát próbálja meg kezelni bármilyen szerrel is, ezt bízza a megfelelő felkészültséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberekre.

Mindezek fényében általános tanácsként elmondható, hogy a sajtóból érkező, szenzációsnak tűnő hírek alapján sincs értelme azonnal beszereznünk az éppen felkapott hatóanyagokból vagy készítményekből.

Mi az az azelasztin és mire jó?

Az azelasztin alapvetően egy antihisztamin, melyet az allergiás tünetek csökkentésére alkalmaznak. Az allergiás reakcióban szerepet játszó hisztamin hatásának gátlásán keresztül sikeresen csökkenti a gyulladást.

Ennek következtében sikeresen alkalmazható az orrnyálkahártya és a szem gyulladásos tüneteinek csökkentésében allergiás rhinitis, azaz szénanátha esetén. Az azelasztin hatóanyag tartalmú készítmények hazánkban vény nélkül kaphatók a gyógyszertárakban orrspray és szemcsepp formájában.

Mit vizsgáltak a kutatók és miért?

A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként a kutatók igyekeznek felkutatni minden lehetséges eszközt, amivel felvehetjük a harcot a vírus ellen. Ilyen eszköz lehet például a vírus elleni vakcina vagy egy új gyógyszerhatóanyag. Ezek kifejlesztése azonban hosszú ideig tart, ezért célszerű a már meglévő gyógyszerkincset újra átvizsgálni a vírusellenes hatás szempontjából.

Ennek a módszernek az előnye, hogy olyan hatóanyagokat vizsgálnak, melyek régóta használatban vannak, így számos tulajdonságuk ismert. Tudjuk, hogy milyen dózisban milyen hatásuk van, mik a mellékhatásaik, és hogy mire kell figyelni az alkalmazásuknál. Már egyszer sikeresen átestek a humán klinikai vizsgálatokon, ezért rövidebb idő alatt és egyszerűbben lehet őket egy új terápiás területen bevetni őket, ha erre van szükség.

A sajtóban megjelent információk alapján a pécsi és osztrák kutatók első lépésben számítógépes szimulációk alapján modellezték számos gyógyszerhatóanyag hatását a koronavírus fertőzéssel kapcsolatban. A vizsgálat alapján ígéretesnek tűnő hatóanyagokat aztán laboratóriumi teszteknek vetették alá.

A laboratóriumi kémcsőkisérletek alapján az azelasztin hatásosnak bizonyult a koronavírus fertőzés ellen.

Miért ne vásároljuk fel mégsem az azelasztin hatóanyag tartalmú orrsprayket és szemcseppeket?

Számos oka van annak, hogy miért nem érdemes házilag elkezdeni alkalmazni az azelasztin tartalmú készítményeket. Ahogy az a híradásokból is kiderült a laboratóriumi vizsgálatok egyelőre csak élő szervezeten kívül végezték el. A következő lépésben a hatóanyag hatását élő szervezetekben is meg kell vizsgálni. A teljesen eltérő környezet miatt sokszor előfordul, hogy az ígéretes laboratóriumi hatást embereken már nem lehet kimutatni. Tehát korántsem biztos, hogy az azelasztin a következő vizsgálatokban is hatásosnak bizonyul.

Ha a humán kísérletek sikeresnek is bizonyulnak, akkor is sok kérdést kell majd tisztázniuk a szakembereknek. Meg kell állapítani, hogy a hatóanyagot milyen betegeknél érdemes alkalmazni, mekkora dózisban és milyen formában. Ehhez szintén orvosi felügyeletre lesz szükség, tehát egyetlen beteg sem magának fogja adagolni a hatóanyagot.

Emellett fontos kiemelni azt, amit a kutatók is hangsúlyoztak, hogy a hatóanyag megelőzésre nem alkalmas, csak a kialakult fertőzés kezelésében lehet szerepe.

Összefoglalva tehát egy már forgalomban lévő gyógyszerkészítmény hatóanyaga, az azelasztin ígéretes jelöltnek tűnik a koronavírus elleni harcban. Egyelőre azonban csak laboratóriumi kísérletek történtek, humán vizsgálatok még nem, ezért nem lehet kijelenteni, hogy emberek esetében is ténylegesen hatásos lesz a hatóanyag.

Ha a klinikai vizsgálatokon bebizonyosodik a szer hatásossága, akkor is nagy a valószínűsége, hogy csak orvosi utasításra és felügyelet mellett lehet majd alkalmazni erre a terápiás célra.

Jelenleg a nyári allergiaszezon közepén vagyunk, amikor az allergiában szenvedő betegeknek nagy szükségük van a tüneteiket enyhítő szerekre. Ezért lenne fontos, hogy senki ne vásárolja fel a betegek elől a vény nélkül kapható készítményeket a vírusfertőzés elleni hatásosság reményében. Ezeket a készítményeket biztonságosan és hatásosan csak az allergiás tünetek csökkentésére lehet felhasználni.

Az allergiában szenvedő betegek jóléte, egészsége és általános közérzetének védelme érdekében tehát kérünk mindenkit, hogy csak akkor vásároljon ilyen készítményt, ha azt a rendeltetésének megfelelően, az allergiás tünetek kezelésére kívánja majd használni

- mondta a gyógyszerész a Pénzcentrumnak.

Címlapkép: Getty Images