Kitálaltak a lottómilliárdosok: így sikerült elvinni a giganyereményeket

Ismét giganyereményért izgulhatnak a magyar szerencsevadászok, az Ötöslottón ezen a héten 1,38 milliárd forint keresi gazdáját. Nyilván mindenki erre hajt, más-más stratégiával. Megéri fix számokkal játszani, vagy a dátumokat ikszelgetni? Hogy csinálták azok, akiknek már sikerült kaszálniuk a lottójátékokon? Alább kiderül!

Magyarország kedvenc lottójátékának, az Ötöslottónak a várható főnyereménye 1,38 milliárd forint ezen a héten. A játékkal megnyerhető legnagyobb összeg ugyan idén a 6 milliárdot is meghaladta már, a mostani nyereményből azonban valaki rengeteg tételt lehúzhatna a "majd ha megnyerem a lottót" listájáról. 1380 millió forint bőségesen elegendő egy családi luxusház, egy nyaraló és több családi autó beszerzésére, valamint a család és barátok támogatására és befektetésre egyaránt.

No, de hogyan lehet nyerni a lottón? Nem is olyan egyszerű 5 számot eltalálni a 90-ből. Rengeteg ember szerencseszáma valamilyen születési időponthoz tartozik, hónapok, napok, évfordulók, általában mind nagyon kicsi számok. Ez azért lehet problémás, mert ha valaki így tesz számokat, az rengeteg magas számtól alapból elesik. Arról nem is beszélve, hogy mivel nagyon sokan alacsony számokkal játszanak, ha nyerés van, akkor nagyobb az esély arra, hogy többen is nyerjenek ugyanazokkal a számokkal.

Az persze nyilvánvaló, hogy senki nem tudja milyen számokat húznak, de ha 90 vagy 45 számról van szó, de mi már saját akaratunkból úgy játszunk mintha csak maximum 30 szám lenne, akkor már rossz lovon ülünk. Éppen ezért bátran menjünk magas számokért is, ne csak a magunk kis szerencseszámaiban bízzunk. Dr. John Haigh a Sussexi Egyetem matematikus például azt mondta korábban a brit lottó kapcsán, hogy ha valaki kizárólag alacsony számokkal játszik, az ha nyer is, sokkal nagyobb eséllyel kell hogy osztozzon a nyereményen, mintha valaki nagy számokkal (is) játszik.

Sok ember úgy tölti ki a szelvényeket, hogy azok kiadjanak valami mintát, jól nézzenek ki, egy vonalba legyenek és a többi. Ezt senki se csinálja! Ehelyett inkább osszuk el a számokat 2-3 teljesen különböző helyre a szelvényen.

Bízz a gépekben!

Sokan nem bíznak a gépi játékban, maguk akarják irányítani a szerencséjüket, még akkor is, ha teljesen rossz számokat ikszelnek be. Ennek kapcsán a Szerencsejáték Zrt. korábban azt közölte a Pénzcentrummal, hogy a magyarok döntő többsége maga választja ki a számokat,

de a nyertes szelvényeknél nincs számottevő különbség a sajátszámosok és a gépiek között.

Ráadásul a gép alapból a véletlenszerűségre van programozva, úgyhogy ha nyersz egy gépi játékkal, sokkal kisebb a valószínűsége, hogy másnak is ugyanazok legyenek a számai, így nem kell osztoznod a főnyereményen.

Így csinálták a lottómilliárdosok

Az utóbbi időben többen is milliárdos összeget nyertek az Ötöslottón, a Hatoslottón illetve az Eurojackpoton is. A Szerencsejáték Zrt. minden esetben felajénlja a milliárdosoknak, hogy töltsék ki a nagynyertes kérdőívet, hogy egy kicsit jobban megismerhessük a történetüket - persze a nyertesek nevét nem hozzák nyilvánosságra.

Kitöltötte a kérdőívet az Ötöslottó rekordnyertese is, aki márciusban 6,431 milliárd forintot nyert. Róla kiderült, hogy vidéken adta fel a milliárdokat érő szelvényét, amelyet önállóan, véletlenszerűen kiválasztott számok megjelölésével játszott meg. A sorsolást követően az internetről értesült arról, hogy nyert: szóhoz sem jutott, annyira meglepődött amikor rájött, hogy a kisorsolt számok mindegyike megegyezik az általa beikszeltekkel.

A rekordnyertes elárulta, nagyon ritkán, évente pár alkalommal lottózik, semmilyen stratégiája nincs, csak random beikszel számokat.

Az a két szerencsés is válaszolt a kérdésekre, akik még decemberben nyerték meg a Hatoslottó több mint 2 milliárdos főnyereményét. A nyertesekben közös, hogy Budapesten adták fel a nyerő szelvényüket, amelyet véletlenszerűen kiválasztott saját számokkal játszottak meg. Kiderült az is, hogy évtizedek óta minden héten játszanak a Hatoslottón, az örömhírt pedig közeli családtagjaikkal osztották meg elsőként.

Viszont stratégiájuk, fix számaik nekik sincsenek: egyedül egyikük mondta, hogy babonából mindig ugyanazon a napon adta fel a lottóit.

Az Eurojackpot magyar milliárdosa, aki novemberben nyert 10 milliárd forintot, azt írta a kérdőívre, hogy vidéken adta fel a nyertes szelvényét, amelyet önállóan, saját számok megjelölésével játszott meg. Kiderült az is, hogy több éve minden héten játszik az Eurojackpoton és korábban még nem nyert nagy összeget. Egyetlen rituáléja pedig, hogy mindig ugyanazon a napon adja fel a szelvényét.

