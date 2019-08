Kifakadt az új magyar lottómilliomos: a pénzét nem kapta meg, itt nyomorog

Máig nem jutott pénzéhez az Eurojackpoton nagyon szakító József, akinek ellopták nyertes szelvényét. Az ügyben feljelentés is született, és a férfi információ szerint őt illeti az 50 millió forintos nyeremény. Lenne is helye a pénznek, hiszen a nyertes egy egyszobás lakásrészben tengeti mindennapjait, és már az utcára is félve megy ki. Sokszor azonban a nyertesek igazi kálváriája csak azután kezdődik, hogy készhez kapják mesés nyereményüket. Nagyon nehéz ugyanis feldolgozni, ha hirtelen rengeteg pénz áll a házhoz. Éppen ezért a Pénzcentrumon szakértő segítségével vettük sorra, miként kell kezelni egy ilyen szituációt.

Alig kilenc hétre volt szükség, hogy ismét majd 1 milliárd forint legyen az Ötöslottó főnyereménye. És bár a milliárdos álomhatár 7 millió forint híján elmaradt, azért elég szép kis summa ütne a markát annak, aki eltalálná a soron következő húzás 5 nyertes számát. Ilyenkor sokan fejben már előre elköltik a pénzt, házat, új autót vennének, bejárnák a világot, segítenének a családnak barátoknak. Igen ám, de a nyerési esélyek bizony nem a játékosok mellett állnak. Sőt!

Ha valaki netán szakít is egy-egy szép summát valamilyen szerencsejátékkal, nem árt, ha nagyon résen van, ugyanis ha nem megfelelően bánik a pénzzel, hagyja magát kihasználni vagy sorozatos rossz befektetési döntéseket hoz, akkor a könnyen jött pénz bizony könnyen el is megy. Ezt pedig nagyon nehéz feldolgozni. Hát még azt, hogyha egy rablás miatt a nyertes szelvény beváltásával is probléma van. És hát ilyen is van.

A Story riportja szerint József 50 millió forintot nyert Euro Jackpoton, majd biztonsági okokból le is fénymásolta nyertes szelvényét. Ezt jól is tette, ugyanis az eredeti szelvényt a tárcájával együtt ellopták a táskájából a buszon. Bár József még aznap feljelentést tett a rendőrségen, és ígéretet kapott rá, hogy hiába nincs meg a szelvénye övé lesz a busás nyeremény, a férfi még mindig nem kapta kézhez a pénzét.

Pedig a nyertes elmondása szerint ki is nézte álmai házát, amiben végre egyedül lakhat, most ugyanis többedmagával tulajdonol egy kis pesti házat, aminek a hátuljában lakik, ahol mindössze egy szoba, egy konyha és egy kis fürdőszoba van. József a lapnak ráadásul azt mondta, nem örül neki, hogy sokan tudják, hogy nyert, hiszen egyszer például már meg is támadták az utcán. Azóta mindig a hát mögé néz az utcán, és bár ez egyáltalán nem hiányzott neki, megtanult együtt élni vele.

Mi van, ha nyersz?

Bár József példája egészen speciális szituáció, azt most még nem tudhatjuk, hogyan fog valójában cselekedni, ha hozzájut a temérdek pénzhez. És mi van azokkal a nyertesekkel, akik Józsefnél10-szer, 20-szor vagy még többet nyernek? Ha valakit ekkora szerencse érne, biztos azt gondolná, hogy ő a világ legszerencsésebb embere, de vajon tényleg így lenne? Azért, hogy erre választ kapjunk, szakértő segítségével veszsük pontról-pontra, miként dolgozhatja fel valaki, hogy hirtelen lottómilliomos, netán lottómilliárdos lesz. Ha ugyanis ez nem sikerül, akkor a mesés vagyon végén a pokol várja a "szerencse" korábbi kegyeltjeit.

Miért okoz lelki törést, ha hirtelen ekkora összeghez jutunk?

Hiába gondolnánk, nem törvényszerű, hogy lelki törést, nehézséget, megpróbáltatást okozzon, ha valaki óriási összeget nyer - legyen az lottó, vagy bármilyen egyéb szerencsejáték, illetve nem hagyományos úton viszonylag "könnyen" megszerezhető pénzösszeg - tudtuk meg Hal Melinda pszichológus közgazdásztól, a Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar oktató-kutatójától.

Az első érzelem általában, még azon személyek esetén is, akik évek, sőt évtizedek óta lottóznak a meglepődés. Annak ellenére, hogy sokan heti rendszerességgel választják ki kedvenc számaikat, a legtöbben mégsem bíznak igazán abban, hogy sikerülhet nyerniük. A másik szintén meglepő faktor, hogy

az átlagember el sem tudja képzelni ez pontosan mennyi pénz.

Hagyományosan sok nullával kevesebbről gondolkodunk a hétköznapokban, így bizonyos összeghatár felett komoly tudatos átgondolást igényel mekkora pénzösszegről van szó, és az mire lehet elég.



Azok az emberek kifejezetten veszélyeztetettek lehetnek és összeomolhatnak ekkora összeg súlya alatt, akiknek az életéből hiányzott az álmodozás nagyobb összegű tárgyak megvétele, vagy nagy befektetéssel járó célok megvalósítása. Ki kell emelni a témakörben, a meglepődésen túl, az információ feldolgozásának menetét és ebben a kontextusban Selye János stresszelméletét hívhatjuk segítségül. Ő ugyanis kimondta, valamint bizonyítással élt, hogy az úgynevezett "pozitív", "jó", "kellemes érzetet keltő" "sikerélményt jelentő" helyzetek is stresszreakciót váltanak ki. Eltekintve egy kicsit a materiális világtól, a házasságkötés és az első gyermek vállalása ugyanilyen pozitív, úgynevezett eustressznek tekinthető. Mindannak ellenére, hogy ezeket az eseményeket életük legboldogabb napja vagy időszakaként szokták definiálni a személyek.

A fogalmi rendszert tekintve tehát figyelmet érdemel a merőben pozitív helyzet is a tudatosítás és feldolgozás szempontjából, valamint szakember bevonását érdemes megtenni az eustresszel járó helyzetekbe is. Szakember alatt, jelen esetben (a lottó megnyerése esetén) legalább pszichológus, business coach és befektetési tanácsadó, akár PR - marketing szakembert, esetleg közgazdász bevonását ajánlja Hal Melinda.

Vajon fel lehet ezt dolgozni?

A feldolgozásban és a gyakorlati elköltésben nem segít az a tény, hogy itt ma már leginkább virtuális pénzről van szó. Kutatások bizonyítják, hogy az emberek bankkártyáról többet költenek, mintha ugyanaz az összeg készpénzben áll rendelkezésére. A fent említett összeg szinte kifogyhatatlannak tűnik virtuális pénz formájában.



Ennek ellenére rendkívül sok olyan esetről hallunk, hogy elköltik egytől-egyig a megnyert összegeket. A statisztikai adatok alapján sokkal inkább valószínű, hogy így járnak azok, akik korábban nem foglalkoztak pénzügyekkel (akár saját pénzügyeikkel sem tudatosan bántak), illetve azok, akik számára ez ténylegesen nagy nyereménynek számít szubjektív megélésük alapján.

Érdekes adalék, hogy akik nem a pénzszektor munkatársai közül kerülnek ki, kevesebbszer veszik igénybe szakember segítségét ilyen esetekben.

Lehetne másképp?

Azért említsünk néhány jó példát is, ugyanis vannak akik a jó úton járnak a feldolgozás tekintetében. Ehhez az első lépés a megfelelő és megbízható szakember gárda kialakítása. A második lépés a hosszútávú és tudatos tervezés a pénz felhasználására vonatkozóan, amelybe nem kizárólag üzleti jellegű tervek, hanem magánakciók is beletartozhatnak. Ez akár 5-10-15 évre előre tervezéssel is megvalósítható.



Fontos, hogy a tervezés minden lépése illeszkedjen életcéljainkhoz, így helyet kaphatnak benne magán jellegű megvalósításra váró álmok, jótékonyság, és még profitábilis befektetések is. Ezt követően pedig a megvalósítás során se hanyagoljuk el a szakemberek jelentőségét, akik egyfajta külső kontrolláló személy szimbolikus megnyilvánulásai lehetnek.

Emberi kapcsolataink temetője

A pénz nyomása és az emberi kapcsolatok témaköre régóta foglalkoztatja a pszichológusokat.

Én úgy gondolom nem törvényszerűen szükséges, hogy ha valakinek sok pénze van az emberi kapcsolatai hanyatlásnak induljanak.

-folytatta a szakember. Sajnos nagy összegű pénznyeremény esetében a nyertesek esetében gyakran fokozott szenzitivitás jelentkezik, amely azt jelenti, hogy korábban jelentéktelen eseményeknek, másoktól érkező gesztusoknak is komoly negatív jelentést tulajdonítanak, pl.: "Most van pénzem, most bezzeg barátkozik!" vagy "Biztosan ki akar használni!". Éppen ezt a fajta negatív hozzáállást tudjuk enyhíteni a megfelelő szakember team bevonásával.



Legnagyobb szerepe itt lehet a külső szakembernek, így a pszichológusnak és a befektetési tanácsadónak egyaránt. Fontos tudatosítanunk ugyanis, a terhet nem kell egyedül viselni! Legtöbb esetben egyébként azért is elengedhetetlen a segítők bevonása, mert a családi bizalmasok sem mindig megfelelő tanácsadók a kérdésben, illetve belülről sokkal nehezebb látniuk a pénzösszeg folyományaként felmerülő problémákat - zárta a szakember.

