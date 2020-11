Karácsonyi rohamra készülnek a magyar boltok: újra megindul a felhalmozás?

A járvány ellenére is karácsonyi rohamra számítanak a legnagyobb hazai üzletláncok. A Spar például már most azt ajánlja, hogy mindenki időben foglaljon házhozszállítási, vagy bolti átvételi időpontot - az Auchannál sincs ez másképp. Bár a tavaszihoz hasonló, nagy felhalmozást még egyik mégkérdezett boltlánc sem tapasztalt, de a Lidl-nél például úgy számolnak, hogy a korlátozások akár újra elindíthatják a hullámot. Az Aldi is úgy látja, hogy a hagyományos karácsonyi szezon mellett a járvány is megdobja a forgalmat, hiszen még többen fognak otthonaikban főzni, sütni. Az Auchan azt is elárulta, mennyit költ decemberben egy átlagos magyar vásárló.



Elég rosszkor jött a járvány újabb hulláma, és a korlátozás, hiszen nyakunkon a karácsony, ilyenkor amúgy is nagy a felfordulás a boltokban - mindenki igyekszik jóelőre bevásárolni. Ha szerencsénk van, két héttel karácsony előtt enyhíteni fognak a szigoron, mindenesetre a magyarországi boltokat nem mindennapi kihívások elé állíthatja a rendkívüli helyzet. A Pénzcentrum most körbekérdezte a legnagyobb hazai üzletláncokat, hogy mivel készülnek az ünnepekre, lesznek-e bármilyen intézkedések, illetve számítanak-e a tavaszihoz hasonló felhalmozási lázra.

A Spar és az Interspar válaszában kifejtette, hogy egyelőre ők nem tapasztalnak pánikvásárlást, így általánosságban nem is készülnek nagyobb árukészlettel az ilyenkor szokásosnál.

Azonban minden évben a legkeresettebb termékek esetében december elejétől megemelt készlettel várjuk a vásárlókat

- tetták hozzá.

A Lidl-nél lassú emelkedés tapasztalható ugyan, de nem indult el olyan mértékű extrém felvásárlás, mint tavasszal. Az azonban a boltlánc szerint nem zárható ki, hogy az aktuális korlátozások

a későbbiekben hatással lesznek arra, hogy a vásárlók ismét elkezdjék felhalmozni az élelmiszereket.

A Lidl is törekszik arra, hogy a mindenkori vásárlói igényeket maximálisan kiszolgálják. Minden évben kiemelt figyelmet fordítanak a karácsonyi időszakra, hiszen ez az év egyik legforgalmasabb periódusa. A vállalat a korábbi évek tapasztalatai alapján tervezte meg kínálatát és készült fel az ünnepekre, ugyanakkor a pandémiás helyzet és az annak megelőzésére bevezetett korlátozások hatásait nehéz előre megmondani.

Vállalatunk november közepétől egészen az ünnepekig különböző tematikájú termékkínálattal várja a vásárlókat, melyben nagy számban jelennek meg a karácsonyhoz kapcsolódó mind élelmiszer, mind nem élelmiszer jellegű termékek. Néhány fontosabb termék a teljesség igénye nélkül: ajándékok széles választéka mind felnőttek, mind gyermekek számára, lakásdekoráció, konyhai felszerelések, barkácstermékek, széles friss hal- és húsválaszték és hetente átlagosan 140-féle zöldség és gyümölcs is a kínálat részét képezi

- válaszolták. Az árukészlet kapcsán még hozzátették, folyamatosan figyelemmel követik a vásárlói igényeket, de jelenleg nem készülnek nagyobb mértékű változásokra az előző évhez képest.

Az Aldi az első hullám tapasztalatai alapján tudatosan készül a legkeresettebb termékkategóriák előrendelésére és tömeges elraktározására; mindent megtesz dolgozói és vásárlói egészségének védelme; valamint a megszokott magas színvonalú ünnepi kiszolgálás érdekében.Mint írták, a koronavírus-járvány mellett is az elmúlt években tapasztalt forgalomra számítanak, és arra készülnek, hogy a vevők a szokott módokon fogják beszerezni az ünnepi fogásokhoz, süteményekhez elengedhetetlen minőségi alapanyagokat, ajándékokat, dekorációs termékeket.

A szezonból fakadóan és a járványügyi intézkedések miatt feltételezhetően még többen fognak otthonaikban főzni, sütni, ez valószínűleg tovább fogja növelni számos termék forgalmát.

Az áruházlánc tapasztalatai szerint az év vége jelentősen befolyásolja az egyéb non-food termékek forgalmát is. Elsősorban a játékok terén élénkül meg a kereslet, emellett komolyan megnő az igény az ajándékcsomagok, az elektronikai termékek - például kávéfőző, különböző hangszerek, távirányítós játékok - iránt is. Az ünnepi asztal fontossága évről-évre nő, így ennek tartozékai - étkészletek, poharak, asztalterítők - szintén egyre népszerűbbek a kínálatban, akárcsak az egész lakást hangulatosabbá tevő dekorációs termékek (LED fényfüzérek vagy adventi kalendáriumok).

A szezonális kínálat egy része már szeptember közepe óta elérhető az üzletekben elhelyezett külön blokkban, ahol a karácsonyi finomságok találhatók, és a következő hónapok során többek közt puszedlik, csokoládék, szaloncukrok, stollen-kalácsok, marcipános édességek lesznek kaphatók - írta az Aldi.

Az Auchanban a karácsonyi bevásárlási “láz" november elejétől már tapasztalható, amit most a járványhelyzet még jobban felerősített.

Biztatunk mindenkit arra, hogy ne hagyja az utolsó pillanatra az ünnepi bevásárlást, hogy a zsúfoltságot, a tömeget minél jobban el lehessen kerülni, főként most, hogy a korlátozások miatt áruházaink előbb zárnak. A karácsonyi kínálatunk már az üzletekben és online is elérhető, és az első értékesítési tapasztalatok nagyon biztatóak, azt látjuk, hogy vásárlóink már ebben az időszakban is nagyon nyitottak a téli-karácsonyi dekorációkra, játékokra, ezért is helyezzük ki ezeket időben. A játékok esetében jelentős kedvezményeket is biztosítottunk.

- közölte a Pénzcentrum megkeresésére a boltlánc. Hozzátették, még egy termékkategóriát érdemes megemlíteni, az italokat, amelyeknek az év végén megnő a kereslete, és az Auchan italforgalmának jelentős hányada ebben az időszakban realizálódik. Mivel minőségi, prémium alkoholos termékeket is árusítanak, sokan választják az Auchant a karácsonyi ajándék vagy a szilveszteri pezsgő beszerzésére.

A boltlánc idén négy karácsonyi kollekcióval készül (erdei lak, a hó birodalma, a karácsony öröme és téli mese), hogy mindenki találjon a maga ízlésének megfelelőt. További újdonság, hogy az egyenként összeválogatható díszek, dekorelemek csomagolás nélkül kerülnek a polcokra, hogy a fölösleges hulladék mennyiségét ezzel is csökkentsék. Külön kiemelték még Juliát, a plüss hódot is, aki idén a kiemelt karácsonyi plüssfigurájuk, minden eladott darab után 500 forintot utalnak a Tűzoltó utcai Gyermekklinikának - így a kedves ajándékkal egyúttal segíthetnek is a vásárlók. Tavaly, Julio hóddal volt hasonló akció, akkor több mint 20 millió forint gyűlt össze.

A megszokott karácsonyi termékek (műfenyő, díszek, világítás) kereslete mellett mi elsősorban arra számítunk, hogy a kialakult helyzet miatt vásárlóink a családilag játszható játékokat, az otthoni munkavégzést, tanulást segítő eszközöket (például laptop) keresik, de akár megnőhet a prémium élelmiszerválaszték forgalma is, hiszen sokan a kényszerű bezártságot arra használják, hogy főznek otthon. Az italoknál minden évben nagy népszerűségnek örvendenek a karácsonyi ajándéknak szánt díszdobozos kiszerelések.

Az idei nagybevásárlási szezon érdekes helyzetben érte a boltokat, hiszen a pandémia miatt gyártási nehézségek is akadtak, ami bizonyos termékek beszerzését megnehezítette. Az Auchan például konkrétan azt írta, hogy

versenyt futnak az idővel.

Mindennek ellenére ők is megfelelő árukészlettel fordulnak rá az ünnepre - ahogy egyébként a többi megszólaló boltlánc is, szóval készlethiánytól nem kell tartanunk. Már csak ezért sem érdemes elkezdeni felhalmozni.

Ennyit költ az átlagmagyar karácsonyi nagybevásárlásra

Bár a legtöbb boltlánc üzleti titokként kezeli, hogy a vásárlók mennyit költenek náluk, az Auchan elárulta, hogy az átlagos vásárló kosárértéke tavaly decemberben 13 ezer forint volt, és egy vásárló abban a hónapban négyszer járt az áruházban. Úgyhogy egy gyors fejszámolás után kiderül, hogy

átlagosan 52 ezer forintot hagytak a vevők a kasszánál tavaly decemberben.

És akkor még benne van a pakliban, hogy nem minden ajándékot, élelmiszert, egyebet az Auchanban vettek meg. A cég hozzátette, hogy az online kereskedelmüknél pedig a kosár tartalmától függ az átlagos kosárérték, hiszen nemcsak élelmiszert, hanem úgynevezett non-food termékeket is kiszállítanak, lakásfelszerelést, szórakoztató elektronikai eszközöket, háztartási gépeket is, ami nyilvánvalóan más árkategóriát képvisel. Átlagban azonban azt lehet mondani, hogy

a vásárlók az online kiszállítás során az Auchanban 30-45 ezer forintot költenek egy alkalommal a kiemelt, ünnepi szezonban.

Készülnek plusz munkaerővel? Mi lesz a kiszállítással?



Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a boltok terveznek-e létszámbővítést az ünnepi időszakra. Az Aldi válaszában kifejtette, hogy a korábbi évek tapasztalatából kiindulva úgy szervezi meg az ünnepek előtti kiemelt időszak munkaidő beosztását, hogy a vásárlókat ebben az időszakban is a megszokott magas színvonalon tudja kiszolgálni és a termékek is folyamatosan elérhetőek legyenek mind a 146 magyarországi üzletben. Az Aldi egész évben keresi azokat a munkavállalókat, akik elkötelezettek a vásárlók magas színvonalú kiszolgálása iránt.

Hasonló a helyzet a Spar és az Interspar üzleteiben is. Hozzátették, a házhozszállítás tekintetében megerősített kapacitásokkal készülnek az ünnepekre, kimondottan decemberben.

Érdemes mielőbb választani a rendelkezésre álló házhozszállítási vagy áruházi átvételi idősávokból.

Főképpen, mert a második hullámban újra fellendült a házhozszállítás: a Sparnál látnak emelkedést a rendelések számában és egyre többen választják az áruházi átvételt is. Jelenleg teljes kapacitással üzemel a kiszállítás, mely 29 teherautót és közel 60 fő sofőrt jelent, az igények ismeretében döntenek esetleges újabb idősávok megnyitásáról.

Az Auchan a Pénzcentrum kérdésére közölte, hogy megerősítik a csapatot az ünnepi időszak, illetve a vírushelyzet miatt. Külsős munkaerőt is alkalmaznak, hogy mindenki időben megkapja a rendelését. Emlékeztettek, hogy a nyáron jelentős fejlesztések árán országossá tették a kiszállítási szolgáltatást, ezzel igyekeznek most élni, és a maximálisra kiterjeszteni. Így jelenleg Magyarországon bárhonnan lehet válogatni az online áruház 21 ezer féle termékéből.

Időkaput mindenképpen érdemes előre foglalni, nem feltétlen azért, mert betelik, hanem azért, mert a legkedveltebb időablakok hamar elkelnek. Ezzel együtt, a házhozszállítás mellett a személyes átvételi lehetőség is rendelkezésre áll.

- húzta alá az Auchan.

A Lidl válaszában kifejtette, hogy az áruházak és az áruházakban dolgozó munkatársak fel vannak készülve a karácsonyi időszakban érzékelhető megnövekedett forgalomra és a vásárlói igények magas szinten történő kiszolgálására, maximális lefedésére.

Kollégáink folyamatosan nyomon követik a forgalmi tendenciákat és minden pillanatban azon dolgoznak, hogy mind a kiszolgálás minőségében, mind a termékválaszték tekintetében minden vevőnk elégedetten távozzon áruházainkból ebben a kiemelten forgalmas időszakban is

- írták, majd hozzátették, hogy a Lidl Magyarország több mint 7000 munkavállalójával immár a 11. legtöbb alkalmazottat foglalkoztató cég Magyarországon.

Címlapkép: Getty Images