Itt kapható az ország kedvenc salátája: mutatjuk, mi van benne

A saláta szerető közönség álmodta meg az új terméket: Az Ország Salátáját. A három héten át tartó szavazáson a jégsaláta, a római saláta, a sárgarépa, a kukorica és az édes frisée győzedelmeskedett. A frissen összeállított gasztro különlegesség már a boltok polcain is megtalálható.

Nagy sikert aratott a fogyasztók körében Az Ország Salátája kampány, mely a közösségi médiának köszönhetően több százezer emberhez jutott el - írja az Eisberg Hungary Kft. közleménye, mely szerint több ezren adták le voksukat három héten át azért, hogy megszülethessen az új salátamix. A ropogós összetevőkből készült, egészséges különlegességgel szeptember végétől már bárki találkozhat a legtöbb kis- és nagykereskedelmi lánc polcain.

Nagyon vártuk már a pillanatot, hogy először kézbe vehessük Az Ország Salátáját. Az első héten két salátaalapot, a jégsalátát és a római salátát választották ki a fogyasztók. A második körben a ropogós összetevők következtek, ahol a sárgarépa kapta a legtöbb voksot. Az utolsó felvonásban pedig az édes frisée és a kukorica került ki győztesen

- Spielmann Laura, az Eisberg Hungary Kft. kiemelt ügyfélmenedzsere. A receptúrák kialakításánál nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni a legmagasabb szintű minőség elérésének érdekében a közlemény szerint.

Nem mindegy ugyanis, hogy mely összetevőket és milyen arányban tartalmazzák a salátakeverékek.

"Sajnos, nem minden alapanyagot lehet együtt felhasználni. Valamely salátafélék alacsony oxigénigényűek, mások pedig nem, így bármilyen jó lenne a kettő kombinációja, sajnos nem tudjuk megoldani, hogy egy fólia alá kerüljenek. Jó hír viszont, hogy otthon bárki, bármilyen kedvenc hozzávalóval még tovább színesítheti Az Ország Salátája ízvilágát" - mondta el Spielmann Laura.

Címlapkép: Getty Images