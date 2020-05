Itt a Tesco bejelentése: 3 új, magyar településen indul el az online bevásárlás

Három újabb településen és vonzáskörzetükben indította el internetes bevásárlási szolgáltatását a Tesco. A most bekapcsolt miskolci, tatabányai és szombathelyi régiók 96 településével együtt immár az ország 214 különböző pontjáról kérhetnek házhozszállítást az áruházlánc vásárlói.

Mától a Miskolcon, Tatabányán és Szombathelyen, valamint a környező 93 településen élők is intézhetik bevásárlásaikat online a Tescónál. A megrendeléseket az első időszakban a három megyeszékhelyen üzemelő Tesco áruházak átvételi pontjaira lehet kérni. Hamarosan azonban elindul a házhozszállítás is 12 autóval és 85 munkatárssal. Az eddigi mintegy 1,5 millión túl így további közel 220 ezer háztartás élhet a kényelmes és gyors vásárlás lehetőségével - írja közleményében a hiperlánc.

"Fontos számunkra - különösen a jelenlegi, rendkívüli helyzetben -, hogy mindenkit el tudjunk látni élelmiszerrel. Egyre nagyobb igény van most az otthonokba történő kiszállításra, ezért különösen büszke vagyok rá, hogy három megyében, 85 új munkatárssal is bővült Online Bevásárlás szolgáltatásunk csapata. Nemrég bevezetett Tesco Doboz szolgáltatásunkkal pedig a lefedettségi területünkön kívül lakókhoz is el tudjuk juttatni a nélkülözhetetlen tartós élelmiszereket" - mondta Pártos Zsolt, a Tesco Magyarország ügyvezető igazgatója.

A felhasználók a bevasarlas.tesco.hu oldalon vagy a Tesco Bevásárlás (Androidon és iOS-en is elérhető) alkalmazásban tudják összeállítani a rendelésüket közel 14 ezer féle termék közül válogatva, amelyet akár három hétre előre is leadhatnak. A kiszállítást reggel 8 és este 10 óra közötti időpontra kérhetik majd kétórás idősávok kiválasztásával. A bevásárlási asszisztensek a kiválasztott termékeket a miskolci Szentpéteri kapui Tesco extra, a szombathelyi Zanati utcai Tesco hipermarket, ill. a tatabányai Bláthy Ottó utcai Tesco hipermarket áruházakban készítik össze, amelyeket megyénként négy autóval fognak kiszállítani a vevőknek. A válogatás és a "kosár" feltöltése tehát ugyanúgy zajlik, mint személyes vásárláskor.

Az érvényben lévő korlátozásokkal összhangban a Tesco az új területeken is biztonságos kiszállítást garantál. A személyes érintkezés minimálisra csökkentése érdekében a rendeléseket jelenleg csak online fizetéssel lehet kiegyenlíteni, és a termékeket az áruházlánc munkatársa egy telefonon előre megbeszélt helyen teszi majd le a vásárló otthonában.

