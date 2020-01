Hihetetlen, milyen ételeket rendelnek netről a magyarok: már a reggeli kávét is így szerzik be

Mindössze tíz másodpercre volt szüksége 2019-ben a leggyorsabb ételrendelőnek, hogy kiválassza az aznapi menüt, míg a leglassabb fogyasztó majdnem két órán keresztül böngészett, mire rányomott a rendelésre. 2019-ben voltak, akik már a reggeli kávét is inkább rendelték, mint maguk készítették, a magyarok legkedvesebb étele pedig a hasábburgonya és a gyros volt. Nőtt a kereslet a szénsavas italok iránt, desszert tekintetében azonban továbbra is somlóiból és palacsintából fogy a legtöbb. Az ételrendelés a nap bármely időszakában jöhet, a legtöbbször azonban ebédidőben nyomunk a rendelés gombra.

Reggelire, ebédre, vacsorára, sőt még a késő éjjeli mozizáshoz is előszeretettel rendelünk ételt - a lényeg, hogy sose legyen üres a gyomrunk. A NetPincér 2019-es adatai szerint a tavalyi év trendjei ízlés tekintetében alapvetően követik 2018-at: továbbra is sláger az olasz, az amerikai és a magyaros konyha, ugyanakkor a nagyobb üzletláncok, mint a McDonald’s, a KFC vagy a Vapiano, a prémium kávézók, mint a Costa vagy a Starbucks és a kézműves termékeket áruló éttermek csatlakozása is időről időre formálja az ételválasztást - írja közleményében a vállalat.

A megszokott ízek mellett sokan nyitottak az újdonságokra, így a tibeti, libanoni, grúz, vegán és vegetáriánus ételek is egyre inkább megjelennek a rendelések között, ám akadt olyan is, aki egész évben csak kínait vagy magyaros ételt rendelt.

Kinek az íz, kinek az idő

Akadnak, akik szeretik alaposan meggondolni, hogy mi kerüljön a virtuális kosárba, míg mások a gyomruk diktálta első opciónál maradnak: 2019-ben a leggyorsabb rendelés mindössze tíz másodpercet vett igénybe, míg a leghosszabban válogató felhasználó majdnem két órát töltött a felületen. De volt, aki szinte az év minden napján az ételrendelést választotta: az előző év rekorderénél összesen 336 alkalommal járt ételfutár, ráadásul a felhasználó minden alkalommal magyaros ételeket rendelt. 2019-ben a legnagyobb rendelésre költött összeg 260 ezer forint volt, amiből egy felhasználó 130 gyrostekercset vásárolt.

A tavalyi év TOP3 leggyakrabban rendelt étele egyébként a hasábburgonya, a gyros és a karácsonykor is hódító hawaii pizza volt, melyekhez szénsavas üdítőket rendeltek a legszívesebben a magyarok - utóbbi a gyümölcsleveket és az alkoholt is kiszorította a top mezőnyből. Ha desszert, akkor pedig kétséget kizáróan a magyar specialitások vitték a prímet, mint a somlói galuska és a palacsinta. 2019-ben az egyre szélesebb reggeli választéknak köszönhetően a korán kelők is gyakran döntöttek a rendelés mellett. Egy-egy átbulizott este után, vagy egy fagyos reggelen ugyanis életmentő volt a forró kávé és a vajas croissant. Az a felhasználó, aki ezt a leginkább kihasználta, tavaly 130 alkalommal rendelt kávét.

Bárhol és bármikor, csak étel legyen

Bár a Netpincér-futárok szinte egész nap, sőt sokszor még éjjel is dolgoznak, a legsűrűbb rendelési időszak 2019-ben is az ebéd- és a vacsoraidő volt, ám többször előfordult az is, hogy az éjszaka közepén éheztek meg a magyarok - írják közleményükben. A statisztikákon a karácsonyi lakomák és az újévi fogadalmak is meglátszanak: az ünnepi időszakok után megfigyelhető volt az egészségtudatos ételek iránti növekvő kereslet.



Nem csak az ízlés, hanem az időjárás és a lakóhely is befolyásolta az ételrendeléseket 2019-ben: extrém időjárási viszonyokban jellemzően nőtt a rendelési kedv, területi megoszlásban pedig az előző évekhez hasonlóan, tavaly is a főváros járt az élen. Ugyanakkor a vidéki rendelések sem elhanyagolhatók, nyugaton Baranya és Győr-Moson-Sopron, keleten Hajdú-Bihar megye az abszolút győztes, majd Csongrád és Fejér megye következett. A vállalat szerint a megnövekedett rendelési számok és kosárértékek a bőséges választéknak (jelenleg több mint 1600 elérhető étterem), a prémium és korábban nem elérhető éttermek megjelenésének, valamint a 2018-ban bevezetett saját futárszolgálatuknak, a NetPincérGo-nak is köszönhető, amellyel egyre több futár egyre rövidebb idő alatt képes kézbesíteni a kívánt ételeket.