Felpörgött a kiszállítás, sokan mégis csak pár helyről tudnak rendelni

A vendéglátóiparnak kármentésre, elsősorban a dolgozók megtartására lehet jó a kiszállítás - írtuk előző, a témával foglalkozó cikkünkben. Azonban sok olyan egyenlőtlenség van, amin a folyamatosan bővülő választék is keveset változtatott. A kistelepüléseken élők és a speciális étrendet követők jóval nehezebben tudnak változatosan étkezni, pedig most éppen szükség lenne rá.

Bár a járvány hatásaként ugrásszerűen megnőtt és folyamatosan bővül a kiszállítással foglalkozó éttermek száma, egy valami keveset változott. Óriási a különbség a rendelhető ételek választékában az egyes településtípusok között. Így amikor éppen az egészségünk megőrzése miatt fontos lenne odafigyelni a változatos táplálkozásra, a kisebb településeken élőknek ez jóval nehezebb. És akkor még nem is említjük az agglomerációba, külterületekre felszámított, egyébként érthetően magasabb szállítási díjakat mondjuk azzal összevetve, hogy ezeken a helyeken tudhatóan alacsonyabbak az átlagos keresetek.

Kis város, kis választék

A Wolton keresztül házhoz szállító éttermek esetében különbség van Budapest és a jelenleg lefedett 6 vidéki város között éttermek számában és a kínálat szélességében is - válaszolta a Pénzcentrum kérdésére Juhász Alexandra, a cég magyarországi marketingigazgatója. Elmondása szerint míg Budapesten több mint 1500, Pécsett, Debrecenben, Győrben, Szegeden, Budaörsön és Székesfehérváron körülbelül városonként 50 partnerrel állnak kapcsolatban. Ezen felül míg a fővárosban a kínálatukban minden megtalálható: a gyorséttermek szintúgy, mint az egészséges ételt kínálók és rengeteg nemzeti konyhára vagy épp ételallergiára specializálódott étterem. Hozzáteszi ezzel szemben:

“Vidéken a kínálat általában egyszerűbb és a gyorsétterem láncok mellett helyi, szintén inkább gyorsételeket kínáló éttermek a jellemzőek"

“A NetPincér ma már több mint 3300 éttermi és üzleti partnerrel rendelkezik, országszerte 800-nál is több településen, ezért elkerülhetetlenek a különbségek az egyes településeken elérhető választék tekintetében. Abban is van különbség, hogy melyik településen milyen típusú éttermek és üzletek üzemelnek, illetve abban is, hogy egy-egy településen belül hány partnerünk érhető el a megrendelőink számára, ez azonban teljesen változó és a települések méretétől is függ" - feleli Blaumann Debóra marketingigazgató az ezzel kapcsolatos kérdésünkre.

Hozzáteszi ugyanakkor, örülnek annak, hogy egyre több partnerük bővíti ki a lefedett területét és szállít ki a városok agglomerációiba is.



Kovács-Tóth Noémi, a Falatozz.hu marketingese is arról számolt be lapunknak, hogy már az első hullám idején érezték, hogy az egyes éttermek kibővítették a kiszállítási körzeteiket a környező falvakra, kerületekre, városokra. Hozzáteszi, hogy a második hullám elindulásakor is drasztikusan nőttek az erre irányuló módosítási kérelmek.

- Biztos, hogy Budapesten van a létező legnagyobb választék. Minél inkább lefelé haladunk, ez egyre inkább csökken. A nagyvárosokban, mint Győr vagy Debrecen még mindig jóval nagyobb választék van, de már ez sem közelíti meg Budapestet. Ahogy megyünk lejjebb, rohamosan szűkül a választék. Egy pici faluban nem is tudom, hogy egyáltalán megoldható-e, lehet, hogy van egy darab kis étterem, ahol lehet elvitelre venni - mondja kérdésünkre Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) elnöke.

Otthon főzve is nehezebb

Flesch szerint nem jellemző, hogy a kisebb településekből bejárjanak a nagyobb városokba elviteles ételeket venni. Felidézte, hogy egyébként egy település minél kisebb, annál kevésbé játszik szerepet az éttermi fogyasztás és annál erősebb az otthoni főzés. Ugyanezt említi Szűcs Zsuzsa, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) elnöke is. Azonban szerinte így is - bár ezeket nehéz pontosan felmérni - a különbségek egyértelműen hatással lehet az étrend változatosságára. Kifejti ugyanis, hogy az otthon elkészített ételekre is vonatkoznak az eltérések, a szűkebb választék ugyanis az élelmiszerboltokra is igaz. - Hazánkban is megfigyelhetők jelentős különbségek a helyben elérhető élelmiszerválasztékban a kisebb települések és a nagyvárosok között, ami számos értékes tápanyag-összetételű termék, például teljes értékű gabonából készült kenyér, halak, alacsonyabb sótartalmú felvágottak fogyasztására negatív hatással lehet - mondja Szűcs Zsuzsa. Hozzáteszi: ráadásul a kisebb településekről jellemzően többet kell utazni a gazdag választékot biztosító nagyobb élelmiszerboltokig, ami főként az alacsony jövedelműek és a gépkocsival nem rendelkezők számára nehezíti meg az szélesebb kínálat fizikai elérését.

Kellene a változatosság

Még márciusban hangsúlyozta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a járványveszély kapcsán a megfelelő étrend és életmód-intézkedések fontosságát, ideértve a megfelelő táplálkozást az immunrendszer védelme érdekében. Már akkor elhangzott: ennek az egyik gátja, hogy a friss alapanyagok korlátozott hozzáférése csökkentheti az egészséges és változatos étrend megvalósításának lehetőségeit.

Függetlenül attól, mekkora településen laknak, nincsenek könnyű helyzetben azok sem, akiknek speciális étrendre van szükségük valamilyen allergia miatt, vagy például húsmentes életmódot választottak. Az MDOSZ elnöke szerint egyértelműen megnehezítheti az ő megfelelő táplálkozásukat, ha szűkebb választékból tudnak csak válogatni.

“Itt nem csak a választékról, hanem a biztonságossági szempontokról is szó van. Hiszen például táplálékallergiában létfontosságú a teljes allergénmentesség biztosítása, amit nem csak az alapanyagok szintjén, de az elkészítés, csomagolás, kiszállítás során végig garantálni kell, mert a hibáknak súlyos következménye is lehet. Biztosan emlékszik arra az esetre, amikor egy téves információ miatt meghalt egy mogyoróallergiás lány egy étteremben elfogyasztott péksütemény miatt" - érzékelteti Szűcs Zsuzsa a helyzetet.

Hozzáteszi: mondjuk a vegánok számára is fontos, hogy ne kerüljön az ételbe állati termék, például húsból készült alaplé, vagy leveskocka formájában sem.

Ugyanakkor arról is beszélt lapunknak, hogy e téren is látható pozitív elmozdulás. Hangsúlyozza, hogy ma már sok vidéki településen elérhető, akár házhozszállítással, nagyon sok olyan étel amely jól beilleszthető az egészséges táplálkozásba, sőt speciális diétákba is. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy a lefedettség korántsem teljes körű és elsősorban a nagyobb városokban és a megyeszékhelyeken jellemző több ilyen lehetőség.

