Ezt is lehet: ide menekítik pénzüket a dörzsölt sportfogadók a koronavírus-járvány idején

A koronavírus-világjárvány sok más iparággal együtt gyakorlatilag a sportipart is bedöntötte, és ezzel együtt a sportfogadások világát is egyik-napról a másikra nullázta le. Sok fogadónak így nem maradt más, mint a fehérorosz foci, az orosz pingpong vagy éppen a tajvani kosárlabda-bajnokság. Igen ám, de van egy sportág, ami az utóbbi években annyira dinamikusan fejlődik, hogy egy-egy jelentős verseny összdíjazása már majdnem akkora, mint egy Grand Slam-tornáé. Ez pedig nem más, mint az E-sport világ, ahol ezekben a napokban is a világ legjobbjai játszanak egymás ellen, akikre online ugyanúgy lehet, akár élő fogadások kereteiben is fogadni, mint ahogy még néhány hónapja lehetett a Premier League vagy az NBA meccseire. A kialakult válsághelyzet pedig még feljebb repítheti ezt a sportfogadási iparágat.

Az már most látszik, hogy az új koronavírus-világjárvány következtében bevezetett óvintézkedések sorozata globális szinten zúzta le a nemzetállamok gazdaságait. Az így kialakult válság pedig egyetlen iparágat sem kímél, de azért ezek között is vannak olyanok, amiket a többinél durvábban érint - egyelőre -.

Elsők között ilyen volt a turizmus, a vendéglátás, de ugyanígy a sportipar is. Ez utóbbi esetében olyan jelentős sporteseményeket töröltek, illetve függesztettek föl/halasztottak későbbre, mint például a 2020-as olimpia, az összes jelentős európai focibajnokság, teniszben a salakos, illetve füves pályás szezon vagy éppen a tengeren túlról az NBA, azaz profi kosárlabda bajnokság, de ugyanúgy nem vette kezdetét a Forma 1-es szezon sem.

Igen ám, de a nagy sportligák felfüggesztése nem csak a sportkedvelőknek jelent hatalmas érvágást, hanem egy teljes másik iparágnak is. Ez pedig a sportfogadási ipar, ahol a bevételek gyakorlatilag egyik napról a másikra tűntek el. Hiszen a sportban, akárcsak a turizmusban és a vendéglátásban egy szempillantás alatt állt meg az élet. - Elég, ha csak megnézzük a mostani Tippmix lehetőségeket a Szerencsejáték Zrt. oldalán, a fehérorosz focinál, az orosz pingpongnál, egy-két darts eseménynél, és tajvani kosárlabdánál nincs sokkal több minden -.

De ahogy a népszerű mondás tartja: A szükség nagyúr. Azaz úgy is fogalmazhatnánk, hogy az innováció atyja a szükségesség. Ezt pedig a világjárvány idején mindenki tapasztalhatja, nem csak az iparban, de a magánéletünkben is. És nincs ez másképp a sportfogadásoknál sem. Mégpedig azért, mert létezik egy olyan sporttevékenység, amit teljes egészében online is lehet művelni, ez az E-sport.

Az E-sport pedig mára odáig fejlődött, hogy a legnépszerűbb játékok legnagyobb bajnokságain nem sokkal kisebb összedíjazásokról beszélhetünk, mint például egy Grand Slam-torna esetében. Mindez pedig azt is jelenti, hogy a mostani kritikus időszak hatására némiképp gyorsabb tempóval robbanhat be egy új csillag a sportfogadások egén, mégpedig az E-sport-fogadások csillaga.

Van egy sportszakág, ami él és virul

A totális sportleállás közepette rengeteg online sportfogódó - a már meglévők mellett - igyekszik bevezetni fogadási terébe az E-sport játékokat. És természetesen jócskán vannak olyan oldalak is, ahol kifejezetten csak E-sport eseményekre lehet fogadni. Ha azonban E-sportról beszélünk, akkor érdemes két, egymástól merőben eltérő ágat megkülönböztetni.

Egyfelől vannak olyan E-sportok, és ezeknek versenyeik, amik valamilyen, a való életben is létező sportnak a videójáték formátumai. Ilyen például jelenleg a Fifa 20 (foci), Madden NFL 20 (amerikai foci), NHL 20 (jégkorong) vagy akár a Nascar vagy a Forma 1 e-versenyei. Ezt a csoportot azért fontos elkülöníteni, mert ha az egyszeri sportdrukker leül a számítógépe elé vagy kezébe veszi a tabletjét, akkor ilyen eseményeket látva, pontosan érteni fogja, mi történik, mire kell figyelni, ki áll nyerésre és így tovább.

Természetesen e játékok versenyeire is lehet sok helyen online fogadni, a játékokkal teljesen profi, fizetett játékosok játszanak, sőt az autósportokban most éppen az a menő, hogy a valódi élet nagy sztárjaival promózzák a versenyeket. Akiket érdekelnek ilyen játékok, azok általában a twitch.tv felületén követik az eseményeket, az ugyanis a legnagyobb, E-sport közvetítő online-tv jelenleg a világon.

És amire kitalálták

Az E-sportok másik nagy csoportjába olyan játékok tartoznak, amik saját jogon, kompetitív jellegük miatt "egyszerű" videójátékokból nőtték ki magukat E-sporttá. Ezek közül a legismertebbek - a teljesség igénye nélkül - jelenleg a: Dota2, CS:GO, Hearthstone, LoL, Overwatch, Starcraft2, illetve a PUBG. Ezek mind-mind olyan játékok, amik saját bajnokságokat futtatnak, évről-évre rengeteg versennyel, saját világbajnoksággal, elképesztő összegű pénzdíjazásokkal, teljesen profi szponzorációs infrastruktúrával (olyan neveket kell itt elképzelni, mint a RedBull, Mercedes, AT&T, Intel, Monster stb.). Csak hogy egy példát említsünk

a 2019-es Dota2 világbajnokság összdíjazása több mint 34 millió 300 ezer dollár volt, ez jelenlegi dollár árfolyamon számolva több mint 11,1 milliárd forint.

Nem nehéz tehát elképzelni, még egy laikusnak sem, hogy mekkora gazdasági gépezetnek kell az E-sport mögött állnia, ha ilyen nagyszabású versenyeket képesek a szervezők évről-évre tető alá hozni. A bökkenő e játékok esetében csak az, hogy az egyszeri sportkedvelő ember, ha leül ezeket nézni, és életében nem játszott egyikkel sem vagy legalább körvonalazott tudása nincs a játékok tekintetében, akkor halvány lila fogalma sem lesz arról, mit lát a képernyőn.

Hogy ez mennyire baj? Ezt nem tudjuk, az azonban biztos, hogy ezek a szériák most is futnak, ugyanúgy megvannak a meccseken belüli oddsok, amik ma már messze túlmutatnak a győztes/vesztes megtippelésén, rengeteg élő fogadásra is lehetőség van. Ráadásul ezek mellett a versenyek mellet szól az is, hogy ezeket a játékokat most is a világ legjobbjai játsszák, a világ legjobbjai ellen.

Félre értés ne essék, ezeket a játékokat is meg lehet ismerni, és ugyanígy meg lehet szeretni is, és akkor a puszta oddsok mellett már a játékmenetbe is aktívan beivódhat a fogadni vágyó ember. Aki egyébként érdeklődik e világ iránt, annak mielőtt belevágna a fogadásokba mindenképp érdemes szétnéznie a gosugamers.net oldalon, ahol a különböző játékok csapatairól, és a világranglistákról, aktuális erőviszonyokról nyerhet esszenciális tudást.

Nagy magyar fogadóvilág

Az egyébként Magyarországon egyáltalán nem titok, hogy a Szerencsejáték Zrt.-nél a sportfogadás kulcsterület. És hogy mennyire? A társaságnál a bukmékeri fogadások árbevétele tavaly meghaladta a 250 milliárd forintot. Érdekesség az is, hogy a bukmékeri sportfogadás 250 milliárd forintot meghaladó árbevételének csaknem 30 százalékát az interaktív csatornákon játszható TippmixPro adta, növelve a részarányát a hagyományos lottózókban értékesített Tippmixszel szemben.

A Tippmixen egy esemény 160-170 ezer fogadással kerülhet be a legnépszerűbb tételek közé, a TippmixPro esetében ez a szám egyelőre lényegesen alacsonyabb, 23-25 ezer. És, hogy mi volt 2019-ben a legnépszerűbb sportfogadás Magyarországon? A Horvátország-Magyarország Eb-selejtező zárt az élen 559 millió forinttal, a TippmixPrónál pedig ugyanennél a találkozónál 124 millió forint ütötte a fogadók markát.

Az adatokból jól látszik, hogy hazánkban él és virágzik a sportfogadás, ezt tépázta meg jócskán a koronavírus-járvány, és így maradt mára terítéken csupán a tajvani kosárlabda vagy a fehérorosz foci. A fogadási lehetőségek csúnya nullázódása miatt a Pénzcentrum megkereste a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy a helyzetre való tekintettel tervezik-e valamilyen E-sport bevezetését az itthoni fogadási szisztémába; ha igen, mikor; illetve hogy vannak-e már esetleg a társaságnak külön E-sport szakértői, akik menedzselni tudnák ezt a folyamatot. A lottótársaság azonban cikkünk megjelenéséig nem válaszolt kérdéseinkre, amint ezt megtörténik, frissítjük cikkünket.

