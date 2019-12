Elárulta a Tesco közép-európai vezére, kivonulnak-e Magyarországról

Egyértelműen kijelenthetjük, hogy hosszú távon szeretnénk jelen lenni Magyarországon, és soha nem mondtuk, hogy a vállalat eladására készülünk - szögezte le a Pénzcentrumnak adott interjújában Matt Simister. A Tesco közép-európai vezérigazgatójával a hazai hálózat drasztikus átalakításáról, a kiskereskedelmi láncok hazai versenyéről, a bérháborúról, a munkaerőhiányról, illetve arról is beszélgettünk, milyen a kapcsolata a Tescónak a magyar kormánnyal. Interjú

Pénzcentrum: Régóta pletyka, hogy a Tesco feladná magyarországi érdekeltségét. Ha jól tudjuk, lenne is rá vevő. Öntsünk tiszta vizet a pohárba: terítéken van az eladás, vagy hosszú távra terveznek Magyarországon?



Matt Simister: Egyértelműen kijelenthetjük, hogy hosszú távon szeretnénk jelen lenni Magyarországon, és soha nem mondtuk, hogy a vállalat eladására készülünk. Elégedettek vagyunk a teljesítményével, és további befektetéseket tervezünk, áruházainkat pedig a változó vásárlói igények szerint modernizáljuk. Idén új üzleti szolgáltatóközpontot nyitottunk Budapesten, nemrég pedig új regionális disztribúciós központot Polgáron. És ami a legfontosabb: a továbbiakban is folytatjuk a megkezdett munkát, invesztálunk magyarországi működésünk fejlesztésébe a vásárlók, a munkatársak, a szállítók és a helyi közösségek érdekében, terveink tehát változatlanok. Ha csak a számokat nézzük, 2009 és 2018 között 180 milliárd forintot fordítottunk hálózatunk fejlesztésére.

Amúgy milyen érzés a "gonosz multi" szerepében lenni? Van érdemi kommunikáció a kormányzattal?

Ezzel a meghatározással nem értek egyet, nagyon távol áll a valóságtól. Nézzük inkább a tényeket: magyarországi vállalatunkat magyar kollégák működtetik, ahol hetente közel 3 millió magyar vásárlót szolgálunk ki. Magyarok ezreinek adunk munkát és lehetőséget a fejlődésre. Emellett 1500 magyar szállítóval működünk szorosan együtt, és helyi közösségek százait támogatjuk napi szinten. A kormány stratégiai partnere vagyunk, az együttműködésünk jó; közös célunk, hogy további értékeket teremtsünk Magyarország számára. 2009 óta 230 milliárd Ft adót fizetettünk (az áfán és a munkaadói járulékon kívül). Az áfa és a munkaadói járulék összege pedig 577 milliárd forintot tett ki ebben az időszakban.

Korábbi interjújában úgy fogalmazott, hogy a 10000 négyzetméternél nagyobb áruházakban optimalizálják a saját eladóteret. Hogy áll az átalakítási folyamat? Hány ilyen áruház van Magyarországon (összesen 202, ebből mennyi érintett)? Ezeknek mi az átlagos mérete, a tervek szerint mekkorára szűkülnek átlagosan (Budaörs: 16 ezer nm-ről 6300 nm lett)?

Magyarországon 202 áruházunk van. Ebből 55 Tesco expressz, 35 szupermarket, 44 kompakt hipermarket és 68 nagyobb hipermarket. Mind a 112 hipermarketben átalakítottuk és újrafókuszáltuk a termékkínálatot a vásárlók igényei szerint. Eredetileg ezeket az áruházakat a "one stop shop" koncepció szerint terveztük meg, és töltöttük fel áruval, ám az internet fejlődésével, illetve a vásárlási szokások változásával a vásárlók áruházainkkal szemben támasztott elvárásai is megváltoztak. Az emberek például sokkal többre értékelik az idejüket, és már nem járnak a Tescóba nagyméretű elektromos termékeket, vagy CD-t és videókazettát vásárolni. Éppen emiatt egyszerűbbé tettük a vásárlást, módosítottuk a kínálatot, ugyanakkor a szezonális termékeket - például karácsony előtt játékok vagy kiváló minőségű F&F ruházati cikkek - megtartottuk, amelyeket kedvezményes áron kínálunk.

Az áruházi alapterület módosulásával felszabadult helyeken pedig több szolgáltatást tudunk kínálni a vásárlóinknak, például gyógyszertárat, postát, éttermeket vagy más ruházati és sportmárkákat, ami összességében véve hatékonyabbá teszi a bevásárlásukat. Jelenleg egyetlen hipermarketünk sem nagyobb 7500 négyzetméternél. Emiatt nemcsak kényelmesebben lehet bennük vásárolni, hanem a változásnak köszönhetően az előbb említett új bérlők felé is tudtunk nyitni. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak több ezer magyarországi munkatársunknak. Rekordidő - mindössze 6 hónap - alatt végrehajtották történetünk legnagyobb, a vásárlók számára gyökeres változásokkal járó átalakulását, és büszkén mondhatom, hogy most minden eddiginél felkészültebben nézünk a karácsonyi szezon elé.

Az új üzletméretekkel kit tekintenek első számú versenytársuknak? A Sparnak jóval több boltja van például országszerte.

Amint már említettem, többféle áruházzal szolgáljuk ki a vásárlók különböző igényeit. Nálunk mindenki megtalálja a számára megfelelőt típust, legyen szó heti nagybevásárlásról, szezonális karácsonyi vagy nyári szükségletek beszerzéséről, vagy akár az iskolakezdés előtti tanszervásárlásról. Emellett természetesen minden vásárlónk számára biztosítjuk a kényelmes napi bevásárlást is. Fontos megemlítenünk, hogy számos kényelmi szolgáltatás is elérhető nálunk. Házhozszállításunkkal már több mint 1,6 millió magyar háztartás élhet, ősz óta már Kecskeméten és környékén is.

Tervben lenne az expanzió, ha nem lenne érvényben a plázastop intézménye Magyarországon?

Költői kérdés, hiszen be kell tartanunk a törvényi előírásokat. Célunk, hogy hatékonyabbá tegyük a vásárlást, és kiváló munkahely legyünk a munkatársaink számára.

A diszkontok lassan minőségben is egyre inkább felveszik a versenyt a szuper- és hipermarketekkel, miközben fogyasztói visszajelzések szerint a Tesco - ahogy egyébként a Spar is - jó 10-20 százalékkal drágább az ALDI-nál, Lidlnél. Érzékelik ezt, fokozódik a verseny?

Nem hiszem, hogy a Tesco drágább lenne a német diszkontáruház-láncoknál. Mindent megteszünk azért, hogy árban is versenyképesek legyünk az általuk kínált korlátozott termékválasztékkal szemben. Célunk, hogy friss, hűtött, fagyasztott és csemegeáruval, háztartási és szezonális termékekkel, valamint divatcikkekkel várjuk vásárlóinkat kedvezményes árakon. A "A mi árunk" megjelölésű termékeket úgy helyezzük el, és emeljük ki áruházainkban, hogy a vásárlók könnyen megtalálják őket az alapkínálatban, és biztosak legyenek benne, hogy máshol nem kapnák meg olcsóbban ezeket a termékeket.

Ha már az áraknál tartunk, az elmúlt években történt érdemi változás a kosárméretet illetően? Régiós (mármint országon belül - a szerk.) különbségeket mennyire tapasztalnak e tekintetben? (Felmérések szerint a vásárlóerő folyamatosan emelkedik, de változó mértékben az egyes országrészekben-megyékben.)

Kosárértékben nem tapasztaltunk jelentős változást az elmúlt három évben, és regionális különbségeket sem észleltünk.

2015 óta zajlik a hipermarketek átalakításának előkészítése, illetve lebonyolítása. Néhány évvel ezelőtt még 20 ezer fős volt a létszám, mára ez 16 ezerre csökkent. Ez már összefüggésben van az új üzleti modellel? A tervezés során hány főben határozták meg az új üzleti modell üzemeltetéséhez szükséges fix és mozgó állományt (szezonális eltérések, stb.)?

A technológia és a vásárlási szokások változásával folyamatosan fejlődik a kiskereskedelem, de mindig is emberközpontú tevékenység marad. Emberek szolgálják ki a vásárlókat az ellátási lánc minden pontján. Ma már mi is más vállalat vagyunk. Haladunk a korral. Stratégiai döntéseket hoztunk arról, hogy jobban megfeleljünk az igényeknek, fenntarthatóbbá váljunk, és jobban felkészüljünk a jövőre. Történetünk eddigi legnagyobb kínálat-átalakítását hajtottuk végre az elmúlt időszakban, és megszüntettük a kihasználatlan eladótereket. Bezártunk 15 veszteséges áruházat, megvizsgáltuk disztribúciónkat, és kiszerveztük a tevékenységet szakmai partnerünkhöz, a Waberershez, ezáltal laposabbá és egyszerűbbé váltak struktúráink. Miután elértük működésünkben a megcélzott fordulatot, most már minden feltétel adott a fenntartható növekedéshez.

Mivel csökkentettük a nagyobb áruházak, azon belül pedig az osztályok méretét, kevesebb emberre van szükség a működtetésükhöz. Magyarország legnagyobb magánszektorbeli munkaadójaként most arra összpontosítunk, hogy minőségi munkáltatóvá váljunk. Jó úton haladunk, amit a most megszerzett "Felelős munkáltató" védjegy is bizonyít. Ami az állandó és szezonális munkaerő megoszlását illeti, jelenleg az átlagos statisztikai létszám 90 százaléka állandó munkatárs, míg a kollégák 10 százalékát rugalmasan, szezonális jelleggel (karácsonykor, nyáron, húsvétkor) foglalkoztatjuk.

Jelenleg mely területeken van munkaerőhiány, hová a legnehezebb embert találni?

Sok más munkáltatóhoz hasonlóan nekünk is keményebben meg kell dolgoznunk a pozíciók betöltéséért a fővárosban, az autópályák mellett és azokban a városokban, ahol gyártóvállalatok (különösen gépkocsigyártók) vannak jelen. Erre reagálva rugalmasabb munkáltatóvá váltunk. "Fixen fix" konstrukciónk különböző életszakaszokhoz igazodó munkaköröket és időbeosztást kínál például a gyes után visszatérő édesanyáknak; azoknak az idősebbeknek, akik még nem szeretnének nyugdíjba vonulni; a diákoknak vagy a rugalmas, illetve részmunkaidős foglalkoztatást keresőknek.

2013-ban indult Budapesten, azóta több vidéki városban is elérhető: mik a tapasztalatok, hogyan teljesít a Tesco Online Bevásárlás? Tervezik-e a szolgáltatási terület bővítését?

A vásárlók nagyon szeretik az online vásárlási lehetőséget, és ez valóban jövőbe mutató szolgáltatás. Jelenleg már több mint 1,6 millió háztartás tud élni vele. Budapest, Szeged, Győr, Veszprém, Kecskemét, Székesfehérvár, Debrecen és Pécs régiója mellett a szolgáltatás az ország 129 kisebb városában is igénybe vehető már. Igazán szerencsések vagyunk, hogy kamatoztathatjuk ezen a területen a Tesco Magyarországon kívüli tapasztalatait is.

És mi a helyzet az önkiszolgáló kasszákkal? Jól működnek, tervezik a bővítést?

Az önkiszolgáló pénztárak népszerűek a vásárlók körében. Sikeresek, és folyamatos hardver- és szoftverfejlesztésekkel dolgozunk azon, hogy tovább tökéletesítsük őket. Alternatív fizetési lehetőséget kínálnak a vásárlóknak a személyzettel üzemelő pénztárak mellett, gyorsítják és egyszerűsítik a fizetést. Arra is mindig ügyelünk, hogy legyenek elérhető munkatársaink, akik segítenek az önkiszolgáló pénztárakat választó vásárlóknak. Ahol úgy érezzük, hogy ezzel a vásárlók segítségére leszünk, növelni fogjuk a számukat.

Más okos megoldásokat is tesztel a Tesco? Skandináviában például már van olyan bolt, ahol egyáltalán nem találkozni eladóval - csak áttoljuk a bevásárlókocsit a kapun, az RFID azonosítás-technika segítségével pedig le is vonják bankkártyánkról a pénzt.

A technológia a vásárlási és kiszolgálási szokásokat egyaránt megváltoztatja. A Tesco több szempontból is élen járt a Clubcard, az online bevásárlás és az önkiszolgáló pénztárak bevezetésével. Jelenleg dolgozunk a "Scan and Shop Mobile" megoldáson, amelyet a fizetési modullal együtt egyre több üzletben vezetünk be. Ezzel az innovációval a vásárlók a telefonjukkal olvashatják be a termékeket és fizethetnek. Ezzel gyorsul és egyszerűsödik a vásárlás számukra. Az Egyesült Királyságban és Ázsiában érintésmentes bevásárlási modelleket és más új koncepciókat is tesztelünk, amelyeket Magyarországra is el fogunk hozni, ha beválnak, és a vásárlók körében is népszerűek lesznek.

Tervezik, hogy idehaza is bevezetik a briteknél most debütáló Clubcard Plus új kedvezményprogramját; vagy megvárják a tapasztalatokat?

A Clubcard népszerű vásárlóink körében. Magyarországon a Clubcard vegyesen kínál személyre szabott és személyfüggetlen előnyöket. Célunk, hogy alkalmazásfrissítésekkel, fejlesztésekkel és az alkalmazásban indított új típusú kampányokkal még inkább digitalizáljuk. Célunk, hogy az alkalmazásra nyitott vásárlók száma az év közepéig túllépje a 200 ezret; majd ezután fokozatosan állunk át a papíralapúról a digitális technológiára.

Piaci információink szerint több versenytársuknál is létszámstop van érvényben a back-office munkaköröknél. Önöknél mi a helyzet?

Mi továbbra is toborzunk a megüresedett pozíciók betöltésére a vállalat minden területén.

Hogyan oszlanak meg a munkarendek a magyar áruházakban? Mennyire népszerűek a részmunkaidős pozíciók? A hazai kiskereskedelmi piac nagyobb szereplőinél nagyon széles a paletta e tekintetben.

Tudjuk, hogy egyre több kolléga szeretne rugalmasabb munkaidőbeosztásban dolgozni. A fizikai munkát végzőknél 26 százalék a részmunkaidősök aránya, az irodai munkatársaknál 5-6 százalék. A Tesco egyedi lehetőségeket biztosít részmunkaidős dolgozóinak, és odafigyel rájuk. A részfoglalkoztatásban rugalmas munkaidőt biztosító, speciális "Fixen fix" programunk keretében szerződésben garantált, rögzített munkaidő-beosztást kínálunk számukra.

Véget ért a szektorban az egymásra licitálás a bérek tekintetében, vagy terveznek még további bérfejlesztéseket a jövőben?

Mi az idei pénzügyi évben két hullámban emeltük a béreket, és több mint 3,4 milliárd forintot költöttünk bérfejlesztésre. A legutóbbi egyeztetésen 14 hónapos megállapodást írtunk alá, amely 2020 február végéig érvényben van.

A Tesco Budapestre hozta új üzleti és technológiai szolgáltatások központját, 800 főt foglalkoztatnak ezen a területen. Ez gyakorlatilag egy SSC, így indokolt a kérdés, a létszám hány százaléka külföldi állampolgár? Hasonló munkahelyeknél jellemzően magasabb szokott lenni, mint általában.

Szolgáltatóközpontunk a közép-európai és a csoporton belüli egyéb vállalatokkal is együttműködik, ezért a magyar mellett cseh, szlovák és lengyel nyelvi készségekre is szükségünk van. A központban dolgozó kollégák többsége magyar, de természetesen más országokból is toboroznunk kell munkatársakat a megfelelő nyelvi támogatás biztosítása érdekében.

Évek óta a Tesco a legnagyobb forgalmú kereskedelmi lánc Magyarországon. Mire számítanak, sikerült megtartani ezt a pozíciót, hogyan zárják az idei évet?

A kiskereskedelemben éles a verseny, de a siker titka piaci pozíciótól függetlenül az, hogy a vállalat odafigyeljen a vásárlóira, és kielégítse az igényeiket. A karácsony és az újév fontos időszak minden szereplő számára. A kiskereskedelmi vállalatoknál ezen áll vagy bukik az egész év sikere, és ez az időszak még nyilvánvalóan előttünk áll. Elmondhatom, hogy az idei karácsonyi kínálatunk igazán lenyűgöző, az általam ismertek közül az eddigi legerősebb, ezért rendkívül optimista vagyok az év végi teljesítményünket illetően.