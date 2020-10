Brutális pénzcsinálási kedv lett úrrá a magyarokon: ezt lépték a koronavírus alatt

A koronavírus-járvány előtt a sportfogadási árbevétel 70 százalékát a hagyományos értékesítési hálózat adta, a fennmaradó 30 százalékot pedig az online csatorna, a pandémia idején azonban 50-50 százalékra módosult ez az arány - mondta a Világgazdaságnak Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője.

A koronavírus-járvány előtt a sportfogadási árbevétel 70 százalékát a hagyományos értékesítési hálózat adta, a fennmaradó 30 százalékot pedig az online csatorna, a pandémia idején azonban 50-50 százalékra módosult ez az arány

- mondta el a lapnak Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője. A szakember elmondta, hogy a sportvilág újraindulásával a kétharmad-egyharmados megoszlás a jellemző a hagyományos Tippmix javára, de az online TippmixPróban rejlő növekedési potenciál változatlanul megvan.

Tavaly a társaság 542 milliárd forintos nettó árbevételének a 47 százalékát, több mint 250 milliárd forintot hozott a sportfogadás, és Horváth Zoltán szerint ez a mutató 1-2 százalékponttal akár az idén is feljebb kúszhat. Sok múlik azonban a számsorsjátékok és a sorsjegyek értékesítésén, hiszen például az ötös lottó főnyereményének halmozódása a többi üzletág súlyát is befolyásolhatja - írja a lap, ami kiemelte azt is, hogy

egy sokak által várt, kiemelt sporteseményre 700-800 ezer fogadás is befuthat,

de ez a szám a magyar labdarúgó-válogatott 2016-os Európa-bajnoki menetelése során az egymilliót, egy Bajnokok Ligája-döntő esetében pedig az 1,2 milliót is elérte.

Címlapkép: Getty Images