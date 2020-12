Betelt a pohár: ezeket keresik a magyarok a drága karácsonyfa helyett

Idén ismét drágulnak a fenyőfák, így vélhetően egyre többen gondolkoznak el a műfenyő vásárlásán. Hiszen ezek közül a népszerűbb darabok nem sokkal kerülnek többe a vágott fenyőfánál, ellenben akár 10 évig is az ünnep díszeri lehetnek. A Pénzcentum most megkérdezte a nagyobb áruházakat, hogy állunk idén műfenyő-fronton. Kiderült, hogy a legtöbben a 20 ezer forint körüli modelleket keresik, de népszerűek a színes, vagy a LED-es műfenyők is.

Bár csak kis mértékben emelkedhet idén a belföldön termesztett, karácsonyi fenyő ára, ugyanakkor a legnépszerűbb fajta, az import nordmann fenyő az árfolyamváltozás miatt 10-15 százalékkal is drágulhat - közölte korábban a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. Éppen ezért számíthatunk arra, hogy sokan inkább a műfenyőt választják majd: hiszen ezeket akár 10 évig is lehet használni, ellenben a legnépszerűbb darabok nem sokkal kerülnek többe, mint a vágott fenyők - szóval pár karácsony alatt "behozzák az árukat".

A boltok fel is készültek a rohamra, a Pénzcentrum által megkeresett üzletek mindegyikében bőségesen akadnak műfenyők. Az eMag-on mintegy ötszáz féle műfenyő érhető el jelenleg - beleértve a Marketplace partnereknél elérhető árucikkeket is. A legkülönlegesebbek a lehető legélethűbb darabok, valamint egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a merészebb, fehér és színes típusok. Emellett az áruház szerint az Idei évben egyre nagyobb kereslet mutatkozik az integrált LED világítással rendelkező típusokra.

Az Auchannál jelenleg 13 különböző féle műfenyővel várják a vásárlókat, választékukban a 120, 150, 180, 210 és 240 centiméteres fák is megtalálhatók. A hagyományos zöld fenyők mellett sokan keresik a havas, valamint a tobozzal dekorált változatokat is, de az égősorral díszített modellek is beszerezhetők.

Megkeresésünkre a Tesco sajtóosztálya közölte, náluk 11 féle műfenyő van választékban. Vannak havas, bogyós műfenyők amik különlegesebbek, de egy sima zöld fenyő is tud különleges lenni, ez múlik a tűlevelek minőségén, felépítésén, és elosztásán.

A minőség szempontjából elsődleges jegyek az abszolút szemmel látható jellemzői egy terméknek, például az ágak száma, a tűlevelek sűrűsége, a tapintás illetve az anyag; a másodlagos pedig az egyéb tulajdonságok, mint a díszítettség vagy a fények

- jegyezték meg.

A Praktiker választékában kilenc fajta műfenyő található, a legkülönlegesebb darabok között az extra dús és a LED-es műfenyőket említették..

Ezeket keresik a magyarok

Arra a kérdésünkre, hogy melyek a legkelendőbb modellek, az Auchan azt írta, a 180 centiméter magasságú karácsonyfák a legkeresettebbek, az idei évben egy kedvezőbb árkategóriájú, 2D és 3D tüskékből álló modell szintén nagyon népszerűnek bizonyult. Általánosan elmondható, hogy a 15 és 30 ezer forint közötti árkategóriát keresi a legtöbb vásárló.

A Praktikernél a legkelendőbb modell jelenleg a 90 cm magas műfenyő, amely 2000 forintba kerül. A karácsonyhoz közeledve azonban a 120-180 cm magas fák is egyre népszerűbbek, mert ezeket már karácsonyfaként díszítik fel a vásárlók, míg az előző méretet inkább dekorációnak veszik meg.

A Tesco változtatott a termékválasztékon és idén egy szélesebb palettával készült, így mindenki megtalálhatja a pénztárcájának és igényeinek megfelelő modellt. Tapasztalataik azt mutatják, hogy egyre inkább a magasabb minőségű és méretben is nagyobb, magasabb árkategóriába tartozó (15-30 ezer forint), 180-230 cm fákat keresik jobban a vásárlók. Normál használat mellett pedig ezek a fák, 10 de akár 15-20 évig is az ünnep díszei is lehetnek, bár arról nincs konkrét információ, hogy a vásárlók átlagosan hány évig használják őket.

Az eMag-nál a legnépszerűbbek a 20 ezer forintnál olcsóbb típusok. A legtöbben a 10 000 - 20 000 forint közötti műfenyőket veszik mérettől függően. A legnépszerűbb méretek pedig a 180-210 cm-es magassággal rendelkező műfenyők.

Már októbertől beindult a kereslet

Idén tapasztalunk egy kis eltérést az előző évekhez képest, ugyanis míg tavaly elsősorban decemberben kezdték el keresni ezeket a termékeket vásárlóink, idén már október közepétől nagyon erős volt az érdeklődés irántuk

- közölte az Auchan.

Az eMag tapasztalatai szernit jellemzően november elejétől kezdik el keresni a vásárlók a műfenyőket, és ez a felfelé ívelő keresleti görbe kitart egészen december 20-22-ig.

Az ünnepek alatt és után azonban nem szűnik meg a kereslet, hanem január végéig csökkenő tendenciát mutatva közelít a nullához

- tették hozzá.

A Praktiker szerint pedig bőven akad olyan vásárló, aki a karácsony előtti utolsó napokra halasztja a fenyőfavásárlást. És a Tesco is arról számolt be, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján karácsonyhoz közeledve fokozatosan emelkedik a kereslet a műfenyő kategória iránt. Illetve azt látjuk, a kereslet kismértékben nőtt az elmúlt évek alatt.

Jócskán százezer fölött is kapni

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az áruházakban melyek a legdrágább műfenyők, illetve ezek mennyire népszerűek. Az eMag-on a legdrágább műfenyő egy több mint hét méter magas óriás, ez csaknem másfélmillió forintba kerül - ezt nem magánemberek, hanem cégek vásárolják. A normál méretű, 2-3 méteres típusokból 150 ezer forint körüli a legdrágább, ezek az élethűbb kivitelük miatt drágábbak.

A Praktikerben a legdrágább műfenyő, egy 240 cm magas modell, ami 117 990 forintos áron kapható.

Az Auchan azt írta, egy műfenyő árát a tűlevelek típusa és az ágak száma határozza meg. Éppen ezért a legdrágábbak a 3D tűvel ellátott, magas ágszámú és emiatt sűrű, dús hatású modellek, hiszen ezek teljesen valósághűek.

Címlapkép: Getty Images