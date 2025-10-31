Zsákbamacska-dobozokat árult a Lidl: rengeteg vásárló járhat jó ezekkel

A Lidl újra elindítja népszerű 9 ezer forintos meglepetésdoboz akcióját, amelyben a vásárlók értékes termékeket találhatnak a diszkontlánc középső folyosójáról.

1500 darab kék meglepetésdoboz került értékesítésre a brit Lidl weboldalán keresztül. A dobozok tartalma változatos: a vásárlók találhatnak bennük Breville jeges kávékészítőt, zajszűrős fejhallgatót, vagy akár elektromos tűzőgépet.

A szerencsés vásárlók közül 150-en különleges bónuszkupont is találhatnak a dobozukban, amelyet értékesebb termékekre válthatnak be. Ezek között szerepel a Vax air lift 2 pet plus porszívó, a Daewoo 9 literes dupla airfryer, vagy akár egy Sharp 43 hüvelykes 4K ultra HD Roku TV.

A meglepetésdobozok először 2024 augusztusában kerültek piacra, és kevesebb mint egy óra alatt elfogytak. A Lidl szerint minden doboz tartalma meghaladja a 100 font értéket, miközben a vásárlók csak 20 fontot fizetnek értük - jelentette az Independent.

Az akció jótékony célt is szolgál, hiszen a bevételt teljes egészében az NSPCC gyermekjóléti szervezet kapja.