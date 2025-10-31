Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá.
Zsákbamacska-dobozokat árult a Lidl: rengeteg vásárló járhat jó ezekkel
A Lidl újra elindítja népszerű 9 ezer forintos meglepetésdoboz akcióját, amelyben a vásárlók értékes termékeket találhatnak a diszkontlánc középső folyosójáról.
1500 darab kék meglepetésdoboz került értékesítésre a brit Lidl weboldalán keresztül. A dobozok tartalma változatos: a vásárlók találhatnak bennük Breville jeges kávékészítőt, zajszűrős fejhallgatót, vagy akár elektromos tűzőgépet.
A szerencsés vásárlók közül 150-en különleges bónuszkupont is találhatnak a dobozukban, amelyet értékesebb termékekre válthatnak be. Ezek között szerepel a Vax air lift 2 pet plus porszívó, a Daewoo 9 literes dupla airfryer, vagy akár egy Sharp 43 hüvelykes 4K ultra HD Roku TV.
A meglepetésdobozok először 2024 augusztusában kerültek piacra, és kevesebb mint egy óra alatt elfogytak. A Lidl szerint minden doboz tartalma meghaladja a 100 font értéket, miközben a vásárlók csak 20 fontot fizetnek értük - jelentette az Independent.
Az akció jótékony célt is szolgál, hiszen a bevételt teljes egészében az NSPCC gyermekjóléti szervezet kapja.
Bár 2025-re már látványosan lecsillapodott az előző évek brutális inflációs hulláma, a pénzromlás még most is tartja magát. Az elmúlt évek pedig nem múltak el...
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
az elmúlt években az látszik, hogy a peres eljárások egyre bonyolultabbá váltak, és jogi képviselő nélkül nem szerencsés nekivágni.
A Pepco üzletekbe is eljutottak azok a Mancs Őrjárat mintás kerámia étkészletek, amelyekből határérték feletti ólom kioldódást mértek.
Itt a Pénzcentrum 6 fogásos árrésstopolt menüje: sültpaprikás májkrémes káposztatekercs sajttal és gyümölcsös sajttorta bébiétellel - decembertől jutányos áron megfőzheted
A legújabb árrésstop-rendelet meglepő termékeket érint: marhahús, májkrém, sajt, gyümölcsök és bébiételek is felkerültek a listára.
Több fűszertermékét is visszahívja a boltokból és a fogyasztóktól, miután az Oregánó morzsolt nevű termékben olívalevél jelenlétét mutatták ki.
Súlyos következménye lehet az árrésstop bővítésének: újabb inflációs hullám üthet be Magyarországon?
A Pénzcentrum most összeszedte, hogy a szakértők és a szakma, hogyan reagált az utóbbi időben az árréstop hatásaira.
Kiakadtak a magyar boltok: Az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült!
Az Országos Kereskedelmi Szövetség bírálja az árrésstop meghosszabbítását és kiterjesztését, amely szerintük minden előzetes egyeztetés nélkül történt.
2018-ban még fillérekért vettük, ma már aranyárban mérik ugyanazt. Megnéztük a Spar régi akciós újságját – az eredmény: sokkoló drágulás a bevásárlókosárban.
Tallinn karácsonyi vásár 2025: ezek a tallinni karácsonyi vásár 2025 évi tudnivalói, mutatjuk, mikor kezdődik a karácsonyi vásár Tallinnban és hol lesz a tallinni adventi...
A dm drogérialánc jelentős árbevétel-növekedést ért el az elmúlt pénzügyi évben, és számos újítást tervez a közeljövőben.
A karácsonyt megelőző időszakban a Rossmann-üzletek a megszokott rendben lesznek nyitva, 24-ém azonban zárva tartanak.
Horror áron mérik a szaloncukrokat 2025-ben: össze is ment, drágább is lett a karácsony slágerédessége
Még el sem kezdődött az advent, de már tombol a szaloncukor-láz. Csak az íze maradt a régi – a mérete és az ára viszont egészen...
Közeledik a Black Friday, amikor egymást érik a hatalmas kedvezményeket ígérő hirdetések.
Egy friss, 46 ezer nő hajápolási szokásait vizsgáló felmérés szerint a magyar nők ma ritkábban járnak fodrászhoz, mint a koronavírus-járvány idején.
A REGIO JÁTÉK legfrissebb, közel 3000 fős felmérése szerint a felnőttek körében látványosan erősödik a játék iránti érdeklődés.
Évek óta viták vannak a magyar kormány által bevezetett kiskereskedelmi különadó miatt, az osztrák gazdasági miniszter most azt követelte Brüsszeltől, hogy avatkozzon közbe.
Csaknem 250 millió forint értékű hamis ruhát foglaltak le a pénzügyőrök egy nagykanizsai házaspárnál – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.
Október 30-tól, csütörtöktől elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, amikben a pékségek egyik sztárját, a vajas croissant árát hasonlítottuk össze.
