2025. október 31. péntek Farkas
14 °C Budapest
Egy Lidl bevásárlószatyrot visz egy járókelő
Vásárlás

Zsákbamacska-dobozokat árult a Lidl: rengeteg vásárló járhat jó ezekkel

Pénzcentrum
2025. október 31. 12:14

A Lidl újra elindítja népszerű 9 ezer forintos meglepetésdoboz akcióját, amelyben a vásárlók értékes termékeket találhatnak a diszkontlánc középső folyosójáról.

1500 darab kék meglepetésdoboz került értékesítésre a brit  Lidl weboldalán keresztül. A dobozok tartalma változatos: a vásárlók találhatnak bennük Breville jeges kávékészítőt, zajszűrős fejhallgatót, vagy akár elektromos tűzőgépet.

A szerencsés vásárlók közül 150-en különleges bónuszkupont is találhatnak a dobozukban, amelyet értékesebb termékekre válthatnak be. Ezek között szerepel a Vax air lift 2 pet plus porszívó, a Daewoo 9 literes dupla airfryer, vagy akár egy Sharp 43 hüvelykes 4K ultra HD Roku TV.

A meglepetésdobozok először 2024 augusztusában kerültek piacra, és kevesebb mint egy óra alatt elfogytak. A Lidl szerint minden doboz tartalma meghaladja a 100 font értéket, miközben a vásárlók csak 20 fontot fizetnek értük - jelentette az Independent.

Az akció jótékony célt is szolgál, hiszen a bevételt teljes egészében az NSPCC gyermekjóléti szervezet kapja. 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #webshop #akció #kupon #lidl #diszkont #jótékonyság #elektronika #brit

