Kemény adóztatásra készülhet az EU: a magyarok kedvenc termékéről van szó, jöhet a drágulás?

Az Európai Bizottság fontolgatja az uniós alkoholadók reformját, amelyek 1992 óta változatlanok - írja az euractiv.

Az Európai Bizottság vizsgálja az uniós alkoholadók mértékének frissítését, amelyeket utoljára több mint három évtizede módosítottak. A jelenlegi szabályozás szerint a borra egyáltalán nem vonatkozik minimális jövedéki adó, miközben a sörre és az égetett szeszekre igen.

"A folyamat kezdeti szakaszában vagyunk, amely kiterjedt egyeztetéseket fog magában foglalni a tagállamokkal" - nyilatkozta a Bizottság szóvivője az Euractiv kérdésére, hozzátéve, hogy még nem született döntés az alkohol adóztatásával kapcsolatban.

A Bizottság a Rákellenes Tervében ígéretet tett arra, hogy 2025-ig felülvizsgálja az alkohol adóztatására vonatkozó uniós jogszabályokat. Jelenleg az EU csak minimális jövedéki adót ír elő a sörre (körülbelül 0,03 euró egy átlagos üvegre) és az égetett szeszekre (körülbelül 1,54 euró egy üveg whiskyre), míg a borra semmit. Ezen túlmenően minden ország egyénileg határozza meg az alkoholadó mértékét.

A Bizottságra egyre nagyobb nyomás nehezedik, mivel az alkohol rákkeltő kockázatairól szóló vita politikai színtérre lépett. A WHO rákkutató részlege, a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) új kézikönyvet adott ki a rákmegelőzésről, amelyben szigorúbb alkoholszabályozást, köztük magasabb adókat sürget.

Az Európai Szocialisták egészségpolitikai állásfoglalásukban kiemelték, hogy az alkohol "mérgező, pszichoaktív és függőséget okozó anyag, amelyet az 1. csoportba tartozó rákkeltő anyagként sorolnak be", és támogatják az alkoholadóztatásra vonatkozó javaslatot.

A Bizottság már korábban is kísérletet tett a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatára. 2010-ben tanulmányt tett közzé, amely az adók harmonizálását és a borászati termékekre vonatkozó minimális adómérték bevezetését javasolta, amely "alkoholtartalom szempontjából egyenértékű lehetne a sörtermékekre alkalmazott adómértékkel".

Idén februárban az Euronews egy bizottsági dokumentumra hivatkozott, amely szerint "folyamatban van az alkoholtartalmú italokra alkalmazandó jövedéki adó minimális mértékéről szóló irányelv felülvizsgálata". A dokumentum szerint az alkohol megadóztatása – "beleértve a bort is" – továbbra is "stratégiai megelőzési eszköz az EU számára".

A Bizottság jövő évi munkaprogramjának új tervezete azonban, bár említi "a dohányellenőrzési jogszabályi keret értékelését", nem tesz említést az alkoholról. Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója szerint ez nem meglepő, mivel az adók emelése "rendkívül nehéz" és népszerűtlen politikai döntés.