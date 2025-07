Te is vettél ilyen gyümölcsöt? Meg ne edd, veszélyes anyagot találtak benne!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határértéket meghaladó diflubenzuron tartalmat mutattak ki holland konzerv licsiben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az érintett termékek adatai az alábbiak: Termék megnevezése: Lychees in Light Syrup/ Licsi szirupban Márka: Spring Happiness Kiszerelés: 567 g MMI: 2026.07.09 JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó diflubenzuron tartalom A diflubenzuron egy rovarölő szer, amelynek túlzott bevitele egészségkárosító hatású lehet, különösen hosszú távon vagy érzékeny csoportok (pl. gyermekek) esetében. Forrás: NKFH Kérjük, amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Címlapkép: Getty Images

