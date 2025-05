Fontos változás élesedik a magyar boltokban: ezt a pénztárcánk is megérzi, érdemes figyelni

A mai naptól az árréscsökkentés a nem élelmiszer-jellegű termékekre is kiterjed. A drogériákban 30 termékkategóriában, így háztartási- és vegyiáruk, tisztálkodási és szépségápolási cikkek esetében az árrés 15 százalékra csökken.

Május 19-től a nyár végéig az árréscsökkentést a háztartási cikkek körére is kiterjesztik, összesen 30 termékkategóriára. Olyan termékekre, mint a mosogatószer, a mosópor, a papír zsebkendő vagy éppen a tusfürdő, amelyeknél jelentős, több mint 30%-os árrés volt azonosítható. A megjelölt termékkategóriákba tartozó adott termékekre a kereskedő legfeljebb 15 százalék árrést alkalmazhat, és az árrés mértéke nem haladhatja meg a 2025. január hónapban alkalmazott átlagos árrés mértékét.

Az intézkedés a háztartási cikkek több mint 40 százalékát értékesítő drogériákra vonatkozik – így például a DM, Rossmann, Müller, Douglas, Azúr, Estée Lauder és Yves Rocher üzletekre. A vegyeskereskedőket – ahol élelmiszer és nem élelmiszer is megtalálható – közvetlenül nem érinti a szabályozás, ugyanakkor a drogériák árcsökkenése fokozza a versenyt, így szélesebb körben is lefelé szorítja az árakat. Ennek hatása már a múlt héten érzékelhető volt, több jelentős kereskedelmi szereplő is széles körben csökkentette az érintett termékek árát.

A kiterjesztés az alábbi 30 termékkategóriát érinti: