Aranyáron mért édesség: 17 ezer forintért kínál palacsintát egy magyar palacsintázó

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egy palacsintázó 17 ezer forintért kínál arannyal bevont, prémium pisztáciakrémmel töltött különlegességet, amely a tulajdonos szerint egyedülálló a világon - írja a promotions.hu.

Magyarország gasztronómiai palettája rendkívül sokszínű, nemcsak a külföldön is népszerű hagyományos fogások, hanem az árazás tekintetében is. Az országban egyaránt megtalálhatók a kétezer forintos napi menüt kínáló vendéglátóhelyek és a több százezer forintos fogásokat felvonultató éttermek is.

Egy nemrég készült riportfilm bemutatta Magyarország legdrágább ételeit, amelyről két elismert RTL-es séf, Rácz Jenő és Sárközi Ákos is kifejtette véleményét. A Michelin-csillagos szakemberek hangsúlyozták, hogy bár a minőségi alapanyagok elengedhetetlenek a kiváló ételekhez, nem feltétlenül szükséges rendkívül drága hozzávalókat használni a jó fogások elkészítéséhez.

A stáb az ország több pontján forgatott, bemutatva többek között milliós értékű pizzát és rendkívül drága hamburgert is. A legmeglepőbb kulináris különlegesség azonban Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében található, ahol egy országos hírű palacsintázó arannyal bevont palacsintát kínál vendégeinek.

A luxuspalacsinta nem csupán külsejében impozáns – a belsejét prémium minőségű pisztáciakrém tölti ki, amely önmagában is értékes és nehezen beszerezhető alapanyag. Az aranylapok darabja beszerzői áron 1000-1200 forintba kerül, és egy óriáspalacsinta teljes beborításához több lapra is szükség van.

A tulajdonos elmondása szerint a 17 ezer forintos ár ellenére van olyan törzsvendégük, aki naponta vagy kétnaponta visszatér, hogy élvezhesse ezt a különleges desszertet. A palacsintázó büszkén állítja, hogy jelenlegi ismereteik szerint sehol máshol a világon nem készítenek és szolgálnak fel hasonló aranyozott palacsintát.