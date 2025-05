Berúgta a szamócaszezont a Kifli: ezekkel a magyar termékekkel tarolnának

Az eper minden évben a legnépszerűbb szezonális gyümölcsök közé tartozik – tavaly több mint 22 tonna fogyott belőle a Kifli.hu-n. Az idei szezonban négyféle márka közül választhatnak a vásárlók: három hazai szabadföldi fajta – Veresi, Szabadszállási és Aranyegyházi – mellett az import Eat Me márka is elérhető.

A szamóca - vagy ahogy sokan tévesen használják, az eper - a magyarok egyik kedvenc gyümölcse, melynek szezonja vészesen közeleg. Az iránta való kereslet folyamatos: a tavalyi évben a Kifli.hu zöldség-gyümölcs kategóriájának tíz legnépszerűbb terméke között szerepelt és több, mint 22 tonna fogyott belőle. A legkedveltebb kiszerelés a 200–250 grammos doboz. Az eper mellett többféle epres termék – például joghurt, sütemény, lekvár, szörp és üdítő – is elérhető a szezonban.

Idén négyféle eper márka közül választhatnak a Kifli.hu vásárlói: három hazai szabadföldi fajta – Veresi, Szabadszállási és Aranyegyházi – mellett egy import termék, az Eat Me márka is elérhető. A hazai, frissen szedett eper legfőbb előnye, hogy rövid szállítási idővel, a szedéstől számítva 12 órán belül kerül a háztartásokba. Míg az exportra szánt import fajtákat gyakran keményebb húsúra nemesítik a szállíthatóság miatt, addig a magyar termelők inkább az ízletesebb, de érzékenyebb fajták mellett teszik le a voksukat. Ráadásul a szezonálisan kapható szabadföldi eper kisebb környezeti terheléssel is jár.

A kínálat egyik különlegessége az Aranyegyházi eper, amelyet Pintér László termel. A csomagban kizárólag nagy szemű, frissen szedett Aprica fajta található. A Veresi Szamóca eper ugyanakkor üvegházi körülmények között, természetes módon fűtött termesztőházban fejlődik, így akár télen is elérhető.

A frissen vásárolt eper gyorsan romló gyümölcs, így a megfelelő tárolás kulcsfontosságú. Hűtőszekrényben legfeljebb 2–3 napig tartható el, de csak közvetlenül fogyasztás előtt érdemes megmosni, mivel a nedvesség gyorsítja a romlást. Tárolásra leginkább egy rétegben elhelyezett, papírtörlővel bélelt, nem légmentesen zárt doboz ajánlott. Ha nagyobb mennyiség kerül a kosárba, a felesleg fagyasztva is eltartható, turmixban vagy süteményekben továbbra is jól hasznosítható.

Az eper gazdag tápanyagokban, és remek választás a frissítő, vitaminban és antioxidánsokban gazdag snackekhez. Kiemelkedő C-vitamin-forrás, egy csésze (kb. 150 gramm) eper akár a napi szükséglet felét is fedezheti. Ezen kívül antioxidánsokban, mint például antociánokban is bővelkedik, amelyek segítenek védeni a sejteket a szabad gyökök káros hatásaitól. Emellett rostokban is gazdag, ami elősegíti az emésztést és hozzájárul a bélflóra egészségéhez.