Ezzel rúgná be az ajtót sokak kedvenc online piactere: vásárol majd ezután bárki is a Temu-ról?

Az Amazon elindította új, Haul nevű szolgáltatását az Egyesült Királyságban, amely 20 font alatti termékek széles választékát kínálja, ezzel közvetlen versenybe lépve a Shein és Temu diszkont márkákkal - írta meg a Birmingham Mail.

A Haul kezdeményezés, amely tavaly már sikeresen debütált az Egyesült Államokban, most a brit vásárlók számára is elérhetővé vált. A szolgáltatás keretében akár 10 font alatti termékek is megvásárolhatók, és minden 15 font feletti rendelésre ingyenes kiszállítást biztosítanak.

Az Amazon további kedvezményeket is kínál: 50 font feletti költés esetén 5 százalékos, 75 font felett pedig 10 százalékos engedményt kapnak a vásárlók a teljes kosár értékéből.

A Haul oldalon leadott rendelések kiszállítása akár "két hét vagy kevesebb" időt is igénybe vehet, amire a vásárlóknak érdemes felkészülniük. A szolgáltatást jelenleg kiválasztott ügyfelekkel tesztelik, mielőtt a következő hetekben szélesebb körben is elérhetővé tennék.

A Haul eléréséhez a vásárlók QR-kódot olvashatnak be okostelefonjukkal az Amazon weboldalán keresztül, vagy ha már telepítették az alkalmazást, egyszerűen rákereshetnek a "Haul" kifejezésre.

John Boumphrey, az Amazon egyesült királyságbeli országmenedzsere elmondta: "Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb vásárlási élményt nyújtsuk ügyfeleinknek, és ez egy újabb módja annak, hogy széles termékválasztékot kínáljunk alacsony árakon. Most minden eddiginél fontosabb számunkra, hogy segítsünk ügyfeleinknek a spórolásban."

Az új szolgáltatással az Amazon közvetlenül felveszi a versenyt a Temu és Shein olcsó termékeket kínáló platformjaival. A vállalat közleménye szerint a Haul oldalon megtalálhatók lesznek a megszokott Amazon-funkciók, mint a vásárlói értékelések és csillagos minősítések.

Minden Haulon elérhető termék átesik az Amazon ellenőrzésein, így a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy biztonságos és a vonatkozó előírásoknak megfelelő termékeket kapnak. A visszaküldés ingyenes, ha a kézhezvételtől számított 15 napon belül kérik, és sok esetben nincs szükség dobozokra vagy címkékre, mivel a kiválasztott átvételi pont – beleértve a postahivatalokat, Asda és Morrisons üzleteket – gondoskodik a csomagolásról és a szállításról.