Kétszer annyit vásárolunk ebbő a termékből, mint egy éve: mi történik?

Megduplázódott a kisállat-termékek iránti kereslet az elmúlt évben. A legtöbben egyébként a macskájuknak rendelnek fél órán belüli kiszállítással eledelt, de a különböző bolhairtók is népszerűek a háziállatoknak szánt termékek között – derült ki a foodora a Felelős Állattartás Napjára készített összeállításából.

Folyamatosan növekszik az érdeklődés az állateledelek és állatfelszerelések gyors házhoz szállítása iránt. 2023 és 2025 között megduplázódott az ilyen megrendelések száma a foodorán, ahol kisállatoknak szánt termékek széles választéka, így többek között eledeleket, játékokat és egyéb kiegészítőket is házhoz lehet rendelni. A nemzetközi adatokból az is kiderült, hogy a megszokott állateledelek mellett a kisállat ellátáshoz szükséges többi kelléket, mint a bolhairtót, a kutyapiszokzacskót vagy a macskaalmot, is egyre többen rakják a kosarukba.

2023 és 2025 között, mindkét évben 25 százalék feletti volt a növekedés a kisállatoknak szánt termékek iránt. Ez azt is jelenti, hogy 2023-ban a virtuális kosarak tartalmának csak 3 százalékát tették ki a házikedvenceknek szánt termékek, addig 2025 februárjára ez már 4,5 százalékra rúgott.

Többet rendelnek a macskások

A macskatulajdonosok között az eladások több mint 85 százalékát a különböző állateledelek tették ki, ezek közül is a konzerves állateledelek voltak a legkeresettebbek. A második legnépszerűbb az aeroszolos bolhaírtó, ezt pedig a kutyapiszokzacskók követték.

Az adatokból egyébként az is kiderül, hogy a foodora felhasználók leginkább a macskáknak vásárolnak, hiszen a kifejezetten macskáknak szánt termékek, például a konzervek és az almok a megrendelések közel 60 százalékát tették ki. Az eladott eledelek közül a lazacos készítmények a legnépszerűbbek.

A magyar piacon is azt vesszük észre, hogy megrendelőink egyre bátrabban rendelnek mást is a foodorán mint melegételt. Ugyan a megrendeléseink nagy részét még mindig a melegétel és a friss élelmiszer kiszállítása fedi le, de a különböző háztartási kellékek, kozmetikumok és kisállatoknak szánt termékek esetén is folyamatos növekedést tapasztalunk. Ez a növekedési trend azt mutatja, hogy felhasználóink már nem csak akkor gondolnak a foodorára, ha vészhelyzet van, például este nyolckor fogyott el a macskaeledel, vagy a mosópor, hanem egyre bátrabban és tudatosabban használják cégünk gyorskereskedelmi lábát a legváltozatosabb élethelyzetekben. Az adatok szerint a macskák után a nyulak a legnépszerűbb házikedvencek a foodorázók között, vidéken Tatabánya és Miskolc jár az élen, míg Budapesten az XIII., IV. és VI. kerületek a legelkötelezettebb kisállattartó foodora felhasználók

- tette hozzá Garay Péter, a foodora ügyvezetője.